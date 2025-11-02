El suicidio de Soledad Lobo para los familiares debe investigarse como un homicidio por las amenazas recibidas

El suicidio de Soledad Lobo (23) para los familiares está en dudas porque era una madre de un niño pequeño y muy apegada a sus afectos.

"Así como matamos a tu prima, te vamos a matar a vos": es una de las intimidaciones que recibieron allegadas de Soledad Lobo que el sábado 27 de septiembre encontraron sin vida en su casa de La Lomita y lo que inicialmente parecía un suicidio está en dudas.

El crimen, que tuvo lugar en el barrio La Lomita, fue inicialmente caratulado como suicidio, pero los allegados a la joven aseguran que fue asfixiada y señalan a una banda que, según sus declaraciones, ha confesado abiertamente el asesinato. Las denunciantes acudieron a la fiscalía para exponer las constantes intimidaciones que ponen en riesgo su vida.

El viernes Alejandra Soledad Bazán, Julia Valle Bazán y María Rosa Bazán se presentaron ante la fiscalía para denunciar una serie de ataques e intimidaciones que aseguran recibir por parte de las mismas personas que, sospechan, asesinaron a su prima, Soledad Lobo.

Soledad Lobo fue encontrada sin vida en su casa en el barrio La Lomita. Aunque el caso se maneja oficialmente como un suicidio, sus familiares rechazan esta versión, señalando que Soledad no estaba ahorcada, sino "asfixiada con la sábanas". Además, destacaron un detalle clave: la sábana que tenía en el cuello y boca no sería de la mujer fallecida. Según los familiares, Soledad Lobo fue asesinada hace dos meses.

Amenazas y Confesiones Abiertas

El móvil para la denuncia en la fiscalía son las agresiones constantes que sufren las familias Bazán y Lobo, principalmente por el grupo conocido como "Los Roldán".

Alejandra Bazán, una de las denunciantes, fue clara al señalar que los presuntos responsables son capaces de asesinar y que actualmente corren riesgo. De hecho, los atacantes "lo gritaron abiertamente que ellos mismos la mataron". La amenaza directa, dirigida a los allegados, es explícita: "así como matamos a tu prima, te vamos a matar a vos".

Entre las personas señaladas como hostigadoras y responsables del asesinato de Soledad Lobo, la familia nombra a personas mayores y menores de edad.

Hostigamiento y Agresiones Físicas

Las intimidaciones denunciadas ante la justicia no son solo verbales, sino que también incluyen ataques físicos y amenazas de extrema gravedad:

El episodio de violencia directa lo sufrió Alejandra Bazán, quien denunció haber recibido cuatro puñaladas.

También, alegan amenazas a menores del grupo familiar víctima de estos hostigamientos porque el grupo agresor amenazó con violar y matar a las niñas de la familia, quienes tienen 14 y 16 años.

En la última exposición en sede judicial dieron a conocer el ataque a un adulto mayor de la familia Bazán. Los denunciantes señalaron que su padre, de 75 años, que utiliza oxígeno debido a problemas de salud, es molestado a diario y ha sido atacado con piedras.

La familia Bazán asegura que esta gente "ya no deja descansar" y molesta a los vecinos todos los días, enviando a jóvenes a causar disturbios.

Clamor por Justicia

Alejandra Bazán acudió a la fiscalía con la esperanza de que la justicia intervenga, ya que en el barrio donde viven "directamente hay una muerte" y los agresores "andan diciendo que van a matar a otro más".

La familia advirtió que si la policía no actúa, "nosotros vamos a tomar Justicia por mano propia". Ellos señalan que los responsables del crimen y las amenazas siguen libres y han gritado que "van a seguir matando gente".

Las denuncias presentadas ante la fiscalía buscan que se investiguen las intimidaciones y, fundamentalmente, que en el caso de Soledad Lobo se tenga en cuenta la hipótesis de un presunto homicidio en lugar de un suicidio.