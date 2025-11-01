Agustín Pereyra: un sueño que arranca con el apoyo de toda una ciudad

Con una cena que desbordó de emoción y entusiasmo, el joven piloto pergaminense Agustín Pereyra , de apenas 15 años, fue presentado oficialmente en la noche de este viernes en el Club Centenario , ante unas 200 personas que acompañaron el inicio de un sueño que comienza a tomar forma a nivel nacional. La velada marcó el punto de partida de una nueva etapa en la historia de una familia ligada al automovilismo desde hace tres generaciones.

El evento combinó pasión, historia y futuro. En el salón principal del club, cubierto por un clima de expectativa, se descubrió el auto con el que Agustín debutará en la Fórmula 4 Nueva Generación , el 30 de noviembre en el autódromo de La Plata . La unidad permaneció cubierta hasta el momento central de la noche, cuando entre aplausos, luces y música se dio paso a la presentación formal del vehículo y de los sponsors que harán posible esta nueva aventura deportiva.

El evento incluyó un show del mago Leandro Llovet , un video con saludos de figuras consagradas del automovilismo y un repaso audiovisual de los pasos que fue dando Agustín desde sus primeros años en el karting, donde ya demostró talento, disciplina y una madurez sorprendente para su edad. Cada imagen, cada palabra, reforzó la idea de que no se trata solo de un debut deportivo, sino del nacimiento de una proyecto con futuro.

La emoción fue el hilo conductor de la noche. En las mesas, entre amigos, familiares y amantes del deporte motor, se respiraba orgullo. No solo por Agustín, sino también por el legado que representa. Porque detrás de este nuevo comienzo hay una historia que se transmite de generación en generación: la de una familia que hizo del automovilismo una forma de vida.

El abuelo Oscar Pereyra y el padre Christian Pereyra corrieron en distintas categorías nacionales, dejando huellas reconocidas por quienes siguen el automovilismo argentino. Ahora, el apellido Pereyra vuelve a las pistas de la mano de Agustín, quien toma la posta con la fuerza de quien sabe que cada vuelta lleva el esfuerzo, la pasión y la experiencia acumulada por los suyos.

Pero la historia no termina ahí. Aunque Agustín será el primero en debutar oficialmente a nivel nacional, su hermano Juan Pereyra, también piloto, forma parte del mismo proyecto y acompaña cada paso con entusiasmo. Ambos comparten el mismo objetivo y el mismo sueño, sostenido por un equipo que trabaja con seriedad, convicción y una fe inquebrantable en el futuro.

Un proyecto con visión y respaldo

Durante la presentación se destacó el compromiso de las empresas y colaboradores que decidieron acompañar a los hermanos Pereyra en esta nueva etapa. El automovilismo, además de talento, exige estructura, trabajo técnico y recursos, y en ese sentido la familia Pereyra logró conformar un grupo sólido de apoyo que permitirá afrontar la temporada con las mejores herramientas.

“Esto es el resultado de muchos años de esfuerzo y de una pasión que se transmite en casa desde siempre”, expresó emocionado Christian Pereyra, padre de Agustín y Juan. “Ver a mis hijos cumplir este sueño es algo indescriptible. Yo también soñé con estar donde ellos están ahora, pero lo que más me emociona es ver que lo hacen con responsabilidad, con humildad y con un gran equipo detrás”.

El cierre de la noche tuvo un sabor especial. Entre abrazos, fotografías y promesas de acompañamiento, todos coincidieron en que lo que acaba de comenzar es mucho más que una carrera deportiva: es la continuidad de una tradición familiar, una apuesta al futuro y una muestra de que los sueños -cuando se trabajan con pasión- pueden hacerse realidad.

El próximo paso será la debut oficial en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, donde Agustín se subirá al monoplaza en la Fórmula 4 Nueva Generación. Será el inicio de una nueva página en la historia de una familia y, al mismo tiempo, una señal de esperanza para todos aquellos que, desde Pergamino, siguen creyendo en el poder de los sueños y del trabajo bien hecho.