Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur

Racing de Pergamino vivió una noche ideal en su casa. Este lunes en el estadio “Carlos Morales” y ante un buen marco de público, el equipo dirigido por Eugenio Carranza goleó 4 a 0 a Argentino de Rojas por la segunda fecha de la Zona 9 de la Región Pampeana Bonaerense Norte del Torneo Regional Federal Amateur, resultado que lo dejó como puntero con cuatro unidades.

El encuentro, originalmente programado para el pasado viernes y postergado por la lluvia, mostró a un Racing efectivo y con gran actitud. Los goles fueron convertidos por Bruno Pautazzo y Simón Fiorito , autor de un triplete (uno de penal), transformándose en la figura excluyente del partido.

En un duelo intenso y de alto ritmo, ambos equipos terminaron con 10 jugadores: Guido Montero fue expulsado en el local y Rodegiero en la visita. Con este resultado, el “Bohemio” suma cuatro puntos tras haber debutado con un empate sin goles frente a Juventud en el estadio “Carlos Grondona”. En tanto, Argentino de Rojas, que venía de vencer 2 a 0 a Defensores de Salto, se quedó con tres unidades.

El entrenador Eugenio Carranza analizó la actuación de su equipo en diálogo con la prensa del “Bohemio”: “Sabíamos de antemano que iba a ser un encuentro con mucha dinámica porque es un rival con un plantel joven y con ideas claras, similar a lo que proponemos nosotros. En cancha se vio reflejado lo que trabajamos en la semana. Siendo autocrítico, nos costó un poco entrar en ritmo, pero nunca sufrimos sobresaltos”.

El DT destacó la eficacia del equipo en los momentos determinantes: “Supimos dar el golpe en momentos claves e irnos al descanso con un 2-0 que nos dio tranquilidad. En el complemento mantuvimos la calma, nos replegamos bien y aprovechamos las contras. Fue importante sostener el arco en cero nuevamente”.

También valoró la competencia interna del plantel: “Tenemos un muy buen grupo. Ante Argentino de Rojas quedó demostrado que cualquier jugador que entrene y se esfuerce va a tener su oportunidad. Tuvimos el debut de dos refuerzos, Bruno Sarmiento y Alex Hernández, que cumplieron con las expectativas”.

Finalmente, se mostró agradecido con el plantel y la hinchada: “Estamos en una etapa donde no podemos parar. Se viene una seguidilla de partidos importantes en el Regional y en el torneo local. Agradezco al grupo por el esfuerzo y a la gente que siempre nos apoya. Espero que sigamos por este camino”.

La fecha 2 se completa el miércoles 5

La segunda fecha de la Zona 9 se completará el miércoles 5 de noviembre a las 21:15, cuando se reanude el partido suspendido entre Defensores de Salto y Juventud en el estadio “Carlos Testa”. El encuentro había sido interrumpido a los 30 minutos del primer tiempo por tormenta eléctrica, con victoria parcial de Juventud 1 a 0 (gol de Federico Enriquez).