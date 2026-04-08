Avanza el proyecto para poner en pista un TC 100% pergaminense

Pergamino vuelve a ilusionarse con tener protagonismo en el Turismo Carretera . Un grupo de trabajo encabezado por el expiloto y preparador Christian Pereyra , junto al equipo de Matías Jalaf Competición y un importante grupo de colaboradores locales, avanza a paso firme con la construcción de un Toyota Camry que buscará competir en el TC, la categoría más popular y con mayor historia del automovilismo argentino.

Se trata de un proyecto con fuerte identidad pergaminense, tanto en su concepción como en su desarrollo, que tiene como objetivo poner en pista un auto armado íntegramente en la ciudad. La presentación oficial será el 22 de mayo , en una cena a realizarse en la Sociedad Rural de Pergamino , donde además se exhibirán los otros cuatro vehículos del equipo: un TC, dos TC Pista Pick Up y un Fórmula 3 Metropolitana.

El origen del proyecto se remonta a 2025, cuando surgió la necesidad de ampliar la estructura del equipo. “La idea arrancó en abril o mayo del año pasado. Estábamos con necesidad de tener otro auto más en el equipo para abaratar los costos, hacer más fácil lo que es el traslado y tener el equipo organizado” , explicó Christian Pereyra en diálogo con el programa Fuera de Página de La Opinión Play y FM 105.1 .

En ese contexto, apareció la oportunidad de reutilizar una estructura existente: “Teníamos una estructura que yo había canjeado a la gente del RUS, un Torino, por una de las jaulas que yo fabrico. Había quedado ahí el auto, estuvo un año y medio sin usarse, y de repente un día digo ‘vamos a hacer un auto de TC’” .

El impulso inicial rápidamente sumó voluntades: “Matías Jalaf me dio una mano, me dijo ‘vamos a hacerlo’, hablé con ‘Nano’ Terré... Después avanzado el año también se sumó Oscar (Pettinari) al proyecto y entre todos estamos haciendo un gran esfuerzo tanto laboral como económico”.

Hoy, el proyecto ya es una realidad avanzada: “Ya están todos los elementos, estamos trabajando a full, a destajo para terminarlo... tenemos un auto completo con motores que adquirió Santiago Viscovich, contamos con todo y hoy no es fácil en la categoría”.

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Un TC 100% pergaminense

El objetivo no es solo competir, sino representar a la ciudad en lo más alto del automovilismo nacional. “Esa es la idea... que Pergamino vuelva a tener un auto representado en la categoría más importante del automovilismo argentino”, remarcó Pereyra.

Incluso, el proyecto apunta a que también el piloto tenga raíces locales: “En un momento hablamos con Alfonso Domenech, no se pudo concretar, está muy abocado al TN y hacer dos categorías como está la situación del país es recontra difícil para buscar el presupuesto, pero vamos a seguir trabajando y creo que el piloto lo vamos a definir en los próximos días”, afirmó Pereira.

Uno de los hitos que marcará el desarrollo del auto será la prueba inicial, que tendrá un nombre de peso: “Después de la prueba inicial del auto que la va a hacer Agustín Canapino (quíntuple campeón de TC), yo creo que ahí va a ser el punto de partida para que se vea que el auto va a tener un buen potencial”.

Sobre ese ensayo, adelantó: “Calculo que va a ser una o dos semanas después de la presentación, la idea es hacer una buena prueba aerodinámica y después una prueba en pista con Agustín Canapino”.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Un grupo encabezado por Christian Pereyra avanza en la construcción de un Toyota Camry con identidad pergaminense para competir en el Turismo Carretera. El auto, que se encuentra en su etapa final de armado, será presentado el 22 de mayo en la Sociedad Rural de Pergamino, en un evento donde también se exhibirán otros vehículos del equipo. El proyecto, que cuenta con el apoyo de colaboradores locales, busca volver a posicionar a la ciudad en la máxima categoría del automovilismo argentino. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar" View this post on Instagram

El avance del Toyota Camry

Actualmente, el auto se encuentra en la etapa final de construcción. “En este momento estamos trabajando en todo lo que es chaperío... el auto estaría entrando en pintura la semana que viene. Cuando ya entre en pintura después el armado va a ser rápido porque tenemos todos los elementos”, detalló Pereyra.

El taller del equipo, ubicado en Avenida Illia 1745, es el epicentro de este sueño colectivo que no deja de crecer: “ Estamos mejorándolo día a día, tratando de incorporar toda la tecnología para ser un equipo de primera línea”.

Otra del Camry

El respaldo de la comunidad

Uno de los pilares del proyecto es el acompañamiento de la comunidad. Cada semana, el equipo organiza encuentros para recaudar fondos y sostener la actividad. “Todos los martes nos juntamos entre 30 y 40 personas que van rotando en la peña, tenemos un grupo de whatsapp de más de 100 personas”, contó Pereyra.

En ese sentido, Oscar Pettinari, uno de los colaboradores clave, destacó el valor humano del proyecto: “Me sumé porque conozco a Christian y a su familia... es un orgullo poder formar parte de esta idea. Me gusta el automovilismo y apoyar, y es muy importante tener un TC en Pergamino”.

Además, subrayó el esfuerzo colectivo: “Hacemos una peña todas las semanas para poder sacar adelante este proyecto, nos cuesta mucho. Estamos agradecidos a toda la gente que se suma”. Y agregó: “A veces no es tema dinero, es tema contactos, sumarse, ayudar... la idea es que quede toda la estructura del equipo 100% Pergamino”.

Un equipo en crecimiento

El proyecto del Toyota Camry se apoya en una estructura que ya compite en distintas categorías. Sobre el presente deportivo, Pereyra hizo un balance positivo, especialmente en la Fórmula 3 Metropolitana, donde desde este año compite su hijo Agustín: “Lo de Agustín realmente es muy bueno está haciendo experiencia, aprendiendo mucho, en cada prueba va evolucionando”.

También destacó el rendimiento en el TC Pista Pick Up (los pilotos son Juan Sandín y Luis Catelli): “Estamos bien, las camionetas están para pelear adelante, tuvimos buenas clasificaciones y estaban para podio en las dos carreras”.

Presentación que será una fiesta

La gran cita será el 22 de mayo a las 20:30 en la Sociedad Rural de Pergamino, donde el equipo mostrará todo su potencial. “La idea es que estén los cinco autos, mostrarle a la gente lo que hay acá en Pergamino”, explicó Pereyra.

El evento incluirá cena, sorteos y espectáculos: “El menú va a ser de Beto Castro, se sorteará de una moto 110cc donada por Yamaha Motos y otros premios. Estamos trabajando para que sea una linda fiesta”. Además, remarcó el espíritu inclusivo del equipo: “La idea es incorporar tanto a las mujeres como a toda la familia... que estén todos integrados”.

Cena presentación

El desafío económico del TC

Competir en Turismo Carretera implica un enorme esfuerzo financiero. “Se habla aproximadamente de 50 millones de pesos por carrera, de ahí para arriba, como para ser competitivos”, explicó Pereyra. “La categoría para mí está en el mejor momento, hay cerca de 70 autos armados de TC, es una locura para lo que es la economía actual del país”, opinó.

Un sueño que toma forma

Con el auto en su etapa final, la expectativa crece de cara a la presentación, donde podría confirmarse también el piloto. “Yo espero en la cena poder anunciarlo, estamos en una dura lucha con el presupuesto”, reconoció Pereyra.

Mientras tanto, el entusiasmo ya se siente en toda la ciudad. Pettinari lo resumió con claridad: “Pergamino es una ciudad fierrera y le hacen falta este tipo de eventos, esperamos que el 22 de mayo pueda concurrir la mayor cantidad de gente posible”. El sueño de un TC 100% pergaminense está cada vez más cerca de hacerse realidad.