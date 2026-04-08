Abren las inscripciones para los Juegos Bonaerenses: disciplinas y hasta cuándo se pueden anotar

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para la edición Nº 35 de los Juegos Bonaerenses 2026, una iniciativa que promueve la integración, el deporte y la cultura con alcance en los 135 municipios y que el año pasado tuvo más de 480 mil anotados.

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad , a través de la Subsecretaría de Deportes , incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de mayo y la inscripción se realiza a través del sitio oficial www.juegos.gba.gob.ar.

Entre las principales novedades de este año, en juveniles se destaca la incorporación de nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Asimismo, en la modalidad intergeneración, se mantienen las incorporaciones de 2025, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades.

Además, continúan las categorías para trasplantados con las tres disciplinas habituales: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa. La información completa -reglamentos oficiales, planillas, tutoriales y cronograma- puede consultarse en juegos.gba.gob.ar, donde también se realiza la inscripción a través del sistema PLENUS.

Las finales en Mar del Plata

La competencia, que el año pasado alcanzó un nuevo récord con más de 480 mil inscriptos, desde su implementación ininterrumpida en 1992, promueve el acceso a la actividad física y a la expresión cultural en toda la Provincia. Una vez finalizada la etapa de inscripción, el certamen se realiza en tres instancias: local, regional e interregional. La etapa final, como ya es tradición, tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata en el mes de octubre.

En este contexto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, resaltó que “la decisión política del gobernador Axel Kicillof de garantizar la continuidad de los Juegos, que llevan más de 30 años de celebración ininterrumpida y ya forman parte de la identidad bonaerense, aún en un contexto de ajuste y asfixia financiera en el marco de un proceso de desfinanciamiento a nivel nacional”.

Por su parte, el subsecretario de Deportes Cristian Cardozo, señaló: “Los Juegos constituyen un espacio de contención y construcción de comunidad y representan una política pública que ya está en el corazón de todas y todos los bonaerenses”.

(Fuente: Agencia DIB)