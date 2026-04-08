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    • Detuvieron en Pergamino a dos integrantes de una banda acusada de estafar a jubilados con el cuento del tío

    La DDI y la Fiscalía 7 desarticularon una organización que operaba desde alquileres temporarios y está vinculada a estafas a adultos mayores en varias provincias.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    8 de abril de 2026 - 09:47
    Detuvieron al sospechoso. A partir del sistema municipal de detección de patentes surgió la circulación del automóvil Renault Logan involucrado en la estafa y desplegaron un operativo cerrojo en el que detuvieron al sospechoso.&nbsp;

    Detuvieron al sospechoso. A partir del sistema municipal de detección de patentes surgió la circulación del automóvil Renault Logan involucrado en la estafa y desplegaron un operativo cerrojo en el que detuvieron al sospechoso. 

    LA OPINION
    La mujer de 32 años participaba de la maniobra de estafa.

    La mujer de 32 años participaba de la maniobra de estafa.

    LA OPINION
    La Policía de la DDI Pergamino les secuestró los elementos e tecnología utilizados para las maniobras de estafa a jubiladas con el cuento del tío en nuestra ciudad y la región.

    La Policía de la DDI Pergamino les secuestró los elementos e tecnología utilizados para las maniobras de estafa a jubiladas con el cuento del tío en nuestra ciudad y la región.

    LA OPINION
    El Renault Logan, celulares y una notebook fueron secuestrados en Pergamino durante el operativo contra la banda acusada de estafas.

    El Renault Logan, celulares y una notebook fueron secuestrados en Pergamino durante el operativo contra la banda acusada de estafas.

    LA OPINION

    Una investigación de la DDI Pergamino permitió detener este martes a un hombre y una mujer acusados de integrar una banda dedicada a cometer estafas telefónicas contra jubilados, luego de un operativo en el microcentro y un allanamiento en barrio Tierra de Sueños.

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    La Delegación Departamental de Investigaciones DDI Pergamino concretó en las últimas horas un procedimiento clave que permitió desbaratar parte de una organización delictiva acusada de cometer millonarias estafas bajo la modalidad conocida como cuento del tío, una maniobra que tenía como principales víctimas a personas adultas mayores, a quienes despojaban de ahorros en moneda extranjera, joyas y otros objetos de valor.

    El operativo fue resultado de una investigación impulsada por la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Fernando Delio, y permitió la aprehensión de un joven de 25 años y una mujer de 32, ambos de nacionalidad venezolana, señalados como integrantes activos de una estructura que habría cometido hechos similares no solo en Pergamino, sino también en distintas ciudades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

    La causa judicial se inició a partir de la denuncia presentada por una jubilada de 81 años domiciliada en la zona de Italia y Mitre, quien relató ante sede fiscal haber recibido un llamado telefónico de una mujer que logró convencerla mediante un engaño cuidadosamente elaborado.

    Según denunció la víctima, minutos después un hombre se presentó en su domicilio haciéndose pasar por contador de uno de sus hijos y retiró una importante suma de dinero en dólares junto con joyas de alto valor económico.

    Seguimiento con cámaras y rastreo de movimientos

    A partir de esa denuncia, la fiscalía ordenó la inmediata intervención de la DDI, cuyos investigadores comenzaron un trabajo de reconstrucción mediante registros de cámaras públicas y privadas.

    Ese análisis permitió identificar al hombre que retiró el dinero y reconstruir el recorrido posterior hasta detectar el lugar donde el grupo se ocultaba.

    Los detectives establecieron que la organización alquilaba departamentos y viviendas temporarias por períodos breves, generalmente de tres o cuatro días, utilizando aplicaciones digitales de alquiler para evitar dejar rastros permanentes.

    En esta oportunidad, determinaron que una mujer era quien concretaba esas reservas y que desde esos lugares operaban con una modalidad similar a un pequeño call center, realizando múltiples llamados simultáneos a potenciales víctimas.

    El rol de cada integrante de la banda

    Durante la investigación se logró identificar a la mujer como Jokasta Carolina de Jesús Perdomo Martínez, de 32 años, mientras que el segundo sospechoso fue individualizado como Joaquín Garrote, de 25 años.

    También se estableció la utilización de un automóvil Renault Logan con patente colocada AB637WO, vehículo que habría sido empleado para desplazarse luego de concretar las maniobras.

    Los investigadores sostienen que Garrote cumplía el rol de conductor y apoyo logístico durante la ejecución de los hechos.

    Operativo cerrojo en el microcentro

    En las últimas horas, el análisis de antenas telefónicas permitió detectar nuevamente en Pergamino uno de los teléfonos vinculados a la sospechosa.

    Con esa información, el sistema de lectoras de patentes del Centro de Monitoreo Municipal activó una alerta al detectar el ingreso del Renault Logan.

    Se montó entonces un operativo cerrojo que culminó en pleno microcentro, donde el vehículo fue interceptado mientras circulaba conducido por el joven sospechado.

    En el procedimiento secuestraron un teléfono celular y el automóvil utilizado en la maniobra.

    Allanamiento en barrio Tierra de Sueños

    En paralelo, las tareas investigativas permitieron ubicar el lugar donde ambos se hospedaban: una casa quinta situada en calle Las Hortensias, en barrio Tierra de Sueños.

    Con autorización fiscal se realizó un allanamiento de urgencia que arrojó resultado positivo.

    En el lugar fue detenida la mujer investigada y se secuestraron otros dos teléfonos celulares y una notebook que ahora serán sometidos a análisis pericial.

    Intentaban captar nuevas víctimas en Pergamino

    Mientras se desarrollaban los procedimientos, la DDI logró comprobar que desde ese lugar los sospechosos habían realizado nuevos llamados a distintos domicilios de Pergamino intentando concretar otras estafas a adultos mayores.

    Ese dato refuerza la hipótesis de que ambos estaban a punto de cometer un nuevo ilícito al momento de ser interceptados.

    Investigación abierta por asociación ilícita

    Ambos detenidos permanecen alojados en dependencias policiales y serán trasladados este miércoles a sede judicial.

    La fiscalía los imputó por estafa y asociación ilícita, mientras continúa avanzando sobre posibles vínculos con otros integrantes de la organización.

    Los investigadores no descartan nuevas medidas en las próximas horas, especialmente a partir del análisis del contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados, que podría revelar nuevas víctimas, contactos y operaciones realizadas en otras ciudades.

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