Una realidad que golpea a Pergamino: La industria textil cayó y marcó su peor nivel en años

La industria textil en Pergamino y Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Con una utilización de apenas el 24% de su capacidad instalada y una caída interanual del 23,9% en la producción, el sector registró el peor desempeño desde 2016, algo que en Pergamino también se siente.

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Según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas, el deterioro es significativamente más profundo que el del conjunto de la industria, que operó al 53,6% de su capacidad en el mismo período.

El panorama es contundente: ca si 8 de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas textiles . La contracción alcanza a toda la cadena, desde la confección hasta el cuero y el calzado.

Desde la Fundación Pro Tejer también advirtieron que enero marcó “el peor nivel de la historia” en términos de utilización de la capacidad instalada, con registros incluso por debajo de 2023 y 2025.

Importaciones a precios récord y competencia desigual

Uno de los factores centrales de la crisis es el crecimiento de las importaciones de productos terminados a valores extremadamente bajos.

En febrero, Argentina importó 12.800 toneladas de productos textiles por 32 millones de dólares. Más del 70% ingresó a precios históricamente bajos, con casos extremos como remeras por menos de 0,01 dólar, toallas por debajo de 0,30 dólar el kilo y jeans por menos de 1 dólar.Análisis elecciones Argentina

Desde la FITA advierten que estos valores no cubren ni siquiera el costo de la materia prima, lo que genera distorsiones en el mercado y una competencia que califican como desleal para la producción local.

Caída del empleo y deterioro sostenido

El impacto sobre el empleo es otro de los ejes críticos. En diciembre de 2025, el sector registró unos 100.000 puestos de trabajo formales, lo que implica una pérdida de 12.000 empleos en un año.

Si se amplía el período, desde fines de 2023 la caída acumulada supera los 20.000 puestos, con retrocesos interanuales sostenidos desde febrero de 2024.

Ventas en alza, pero sin rentabilidad

A pesar del desplome productivo, algunos indicadores de consumo muestran subas. Según Pro Tejer, las ventas en shoppings crecieron 4,3% interanual en enero.

Sin embargo, ese repunte no se traduce en una mejora del sector: gran parte de las operaciones se realiza a precios por debajo del costo, con márgenes negativos, y con fuerte predominio de productos importados.

Inversión en un contexto adverso

En medio de este escenario, el sector registró importaciones de maquinaria por 22 millones de dólares en el primer bimestre del año. Si bien esto representa una caída del 11% interanual, implica un incremento del 39% respecto a 2024.

Desde la FITA, su gerenta general Celina Pena advirtió sobre la necesidad de aplicar herramientas regulatorias para evitar distorsiones en el mercado y proteger el entramado productivo.

Un escenario que profundiza la crisis

El cambio en la composición de las importaciones también refleja el deterioro del sector: crecen las compras de productos finales mientras caen las de insumos básicos como hilados y tejidos.

Esta dinámica impacta de lleno en la industria local, que pierde competitividad en toda la cadena de valor y enfrenta dificultades crecientes para sostener la producción y el empleo.