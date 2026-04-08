Día Internacional de la Empanada: por qué es uno de los alimentos más consumidos en Argentina

No importa el repulgue ni el gusto elegido, cada 8 de abril es una excusa perfecta para entregarse una vez más al mordisco crocante del hojaldre que libera el relleno humeante que tanto nos gusta.

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada , una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina . Versátil, popular y profundamente arraigada en la cultura, la empanada es parte del día a día de millones de personas en todo el país.

Un alfajor argentino fue elegido como el mejor del mundo

Día de la Empanada: de los desiertos de Medio Oriente a reinas indiscutidas de la mesa argentina

Según datos de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, en Argentina se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día. La cifra surge del relevamiento de la venta industrial de tapas y crece aún más al considerar la producción casera y artesanal.

El consumo de empanadas se mantiene alto en todos los ámbitos: desde reuniones familiares hasta pedidos en plataformas digitales, donde ocupa el segundo lugar entre los platos más solicitados, solo detrás de la pizza.

Además, un estudio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca indica que cada argentino utiliza unas 50 tapas de empanada al año, lo que confirma su fuerte presencia en la dieta nacional.

Cuáles son las empanadas favoritas

De acuerdo con APYCE, la empanada de carne suave lidera las preferencias con un 20%, seguida muy de cerca por la de jamón y queso (19%). El podio lo completa la de pollo (11%), mientras que la carne a cuchillo alcanza el 10%.

Otras variedades como humita, verduras y combinaciones innovadoras —como roquefort con jamón o capresse— también forman parte de la oferta, reflejando la diversidad de gustos de los consumidores.

Identidad regional y tradición

La empanada es mucho más que comida: cada provincia argentina tiene su propia versión. Preparaciones como la tucumana, la salteña o la santiagueña generan debates sobre ingredientes, técnicas y sabores, reforzando el sentido de identidad local.

Reconocimiento internacional

El prestigio de la empanada argentina también crece a nivel global. La guía Taste Atlas distinguió a la empanada tucumana como la mejor del mundo, con una puntuación de 4,4 sobre 5.

Este reconocimiento impulsa su expansión internacional, con presencia en mercados de Europa, Estados Unidos, Brasil y otros países.

Fuente: Noticias D.