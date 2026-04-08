¿Cuánto aumentaron las multas de tránsito con la subida del combustible?

Con el nuevo incremento en el precio de los combustibles, l as multas de tránsito en la provincia volverán a actualizarse cuando el Gobierno bonaerense lo disponga. Sin embargo, ya se puede anticipar que las mismas tendrán un significativo salto luego de la suba en la nafta Infinia en los últimos meses.

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El valor de las infracciones en territorio provincial está atado a la Unidad Fija (UF), que se define según el precio de un litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) ubicada en La Plata.

La última actualización fue realizada a comienzos de marzo y entonces la UF llegó a $1.896. Ahora, en tanto, tras los últimos incrementos de las nafta, que ya se ubica entorno a los $2.215 por litro, los valores de referencia volverán a actualizarse y reflejarán subas significativas.

Con este nuevo valor, las infracciones más graves pueden superar los $2.215.000. Entre ellas se encuentran las faltas vinculadas a la seguridad vial y conductas de alto riesgo.

Superar la velocidad máxima: de $332.250 a $2.215.000

de $332.250 a $2.215.000 Conducir con exceso de alcohol o drogas: de $443.000 a $2.215.000

de $443.000 a $2.215.000 Circular en contramano o por banquina: de $443.000 a $2.215.000

de $443.000 a $2.215.000 Conducir con licencia suspendida: de $332.250 a $2.215.000

También hay un conjunto de infracciones graves con montos que pueden superar el millón de pesos:

Circular con más ocupantes de los permitidos: de $332.250 a $1.107.500

de $332.250 a $1.107.500 Negarse a mostrar documentación: de $221.500 a $1.107.500

de $221.500 a $1.107.500 Circular sin VTV: de $221.500 a $1.107.500

de $221.500 a $1.107.500 Cruzar el semáforo en rojo: de $221.500 a $1.107.500

de $221.500 a $1.107.500 Licencia inadecuada para el vehículo: de $221.500 a $1.107.500

de $221.500 a $1.107.500 No usar cinturón de seguridad: de $221.500 a $1.107.500

de $221.500 a $1.107.500 Infracciones leves: los valores también superan los $200.000

Las faltas consideradas leves tampoco quedan al margen de los aumentos y presentan valores elevados:

Mal estacionamiento: de $110.750 a $221.500

de $110.750 a $221.500 Circular sin patente: de $110.750 a $221.500

de $110.750 a $221.500 Licencia vencida: de $110.750 a $221.500

de $110.750 a $221.500 Conducir sin seguro: de $110.750 a $221.500

de $110.750 a $221.500 Circular sin cédula del vehículo: de $110.750 a $221.500

Aunque estos valores son estimaciones en base al precio actual del combustible, muestran el fuerte impacto que tiene cada aumento de la nafta en el sistema de multas.