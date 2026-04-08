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    • ¿Cuánto aumentaron las multas de tránsito con la subida del combustible?

    Subieron los precios de las multas de tránsito de acuerdo a las tarifas establecidas por el Gobierno bonaerense

    8 de abril de 2026 - 15:17
    Subieron los precios de las multas de tránsito en la Provincia.

    Con el nuevo incremento en el precio de los combustibles, las multas de tránsito en la provincia volverán a actualizarse cuando el Gobierno bonaerense lo disponga. Sin embargo, ya se puede anticipar que las mismas tendrán un significativo salto luego de la suba en la nafta Infinia en los últimos meses.

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    El valor de las infracciones en territorio provincial está atado a la Unidad Fija (UF), que se define según el precio de un litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) ubicada en La Plata.

    La última actualización fue realizada a comienzos de marzo y entonces la UF llegó a $1.896. Ahora, en tanto, tras los últimos incrementos de las nafta, que ya se ubica entorno a los $2.215 por litro, los valores de referencia volverán a actualizarse y reflejarán subas significativas.

    Multas de tránsito: los precios

    Con este nuevo valor, las infracciones más graves pueden superar los $2.215.000. Entre ellas se encuentran las faltas vinculadas a la seguridad vial y conductas de alto riesgo.

    • Superar la velocidad máxima: de $332.250 a $2.215.000
    • Conducir con exceso de alcohol o drogas: de $443.000 a $2.215.000
    • Circular en contramano o por banquina: de $443.000 a $2.215.000
    • Conducir con licencia suspendida: de $332.250 a $2.215.000

    También hay un conjunto de infracciones graves con montos que pueden superar el millón de pesos:

    • Circular con más ocupantes de los permitidos: de $332.250 a $1.107.500
    • Negarse a mostrar documentación: de $221.500 a $1.107.500
    • Circular sin VTV: de $221.500 a $1.107.500
    • Cruzar el semáforo en rojo: de $221.500 a $1.107.500
    • Licencia inadecuada para el vehículo: de $221.500 a $1.107.500
    • No usar cinturón de seguridad: de $221.500 a $1.107.500
    • Infracciones leves: los valores también superan los $200.000

    Las faltas consideradas leves tampoco quedan al margen de los aumentos y presentan valores elevados:

    • Mal estacionamiento: de $110.750 a $221.500
    • Circular sin patente: de $110.750 a $221.500
    • Licencia vencida: de $110.750 a $221.500
    • Conducir sin seguro: de $110.750 a $221.500
    • Circular sin cédula del vehículo: de $110.750 a $221.500

    Aunque estos valores son estimaciones en base al precio actual del combustible, muestran el fuerte impacto que tiene cada aumento de la nafta en el sistema de multas.

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