Canto y guitarra: Cora Tulliani y Juan Carlos Migliaro llegan con un formato íntimo

Cora Tulliani y Juan Carlos Migliaro , dos talentosos y queridos artistas de Pergamino , se unen para brindar un espectáculo en El Yerta Club Cultural , un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para la música y las expresiones artísticas de la ciudad.

La propuesta de canto y guitarra tendrá lugar este viernes 10, a las 21:00, y contará además con la participación especial de Marta Rufini en relatos , Oscar “Bocha” Lucas en bandoneón y Eduardo Cruz en contrabajo.

Cora, que recientemente ofreció un espectáculo intimista junto al guitarrista Mariano Delgado, se une en esta oportunidad al destacado músico local Juan Carlos Migliaro para interpretar un repertorio a dúo que recorrerá el folklore, el tango y la milonga uruguaya, en un formato cercano que privilegia la interpretación y el encuentro con el público.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000. Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al 2477 550011 o a través de la cuenta de Instagram @elyertacc.

Juan Carlos Migliaro, una vida dedicada a la música

Referente de la escena musical de Pergamino, Juan Carlos Migliaro ha construido a lo largo de las décadas una trayectoria sólida como guitarrista, cantante, director coral y docente. Formado en la Universidad Nacional de Rosario, su camino artístico comenzó desde muy joven y se expandió con el tiempo hacia múltiples lenguajes y escenarios.

Su labor trascendió el ámbito local con presentaciones en distintos países de Europa, donde llevó un repertorio que combina la música clásica con expresiones latinoamericanas. Sin embargo, su huella más profunda se encuentra en la construcción cultural de su ciudad: durante cerca de 30 años estuvo al frente del Coro Polifónico Municipal, impulsando proyectos de gran envergadura y formando generaciones de músicos. También dirige proyectos como el Proyecto Coral Pergamino y el Coro de Guerrico.

Ha integrado y creado diversos ensambles, como grupos vocales (Tutti Vocal, Los Chimangos) y formaciones de cámara, combinando música clásica y popular.

Además de su faceta como intérprete, Migliaro ha desarrollado una intensa tarea pedagógica y de dirección de ensambles vocales e instrumentales, consolidándose como un formador clave en la región. Su trabajo, siempre ligado a la música de cámara y al encuentro colectivo, lo mantiene vigente en la actividad artística local, donde continúa participando en conciertos y propuestas interdisciplinarias.

Cora Tulliani, una voz que recorre la música popular

Con una trayectoria forjada en escenarios y festivales, Cora Tulliani se ha consolidado como una de las voces más representativas de la música popular en Pergamino y la región. Su camino artístico comenzó desde muy joven, ligada al folklore, y con el tiempo fue ampliando su repertorio hacia el tango, el bolero y la canción latinoamericana, construyendo un estilo propio atravesado por la sensibilidad interpretativa.

A lo largo de los años, participó en certámenes y festivales de relevancia, como el Pre Cosquín y el Pre Baradero, además de presentarse en escenarios de distintos puntos del país y del exterior. Su recorrido incluye también experiencias internacionales, donde llevó el cancionero argentino a nuevos públicos.

Más allá de su faceta como intérprete, Tulliani mantiene un fuerte vínculo con la formación artística, desarrollando espacios de enseñanza y acompañando a nuevas generaciones de cantantes. Su presencia constante en la escena local, tanto en proyectos solistas como colectivos, da cuenta de una artista en permanente evolución, comprometida con la música y su comunidad.