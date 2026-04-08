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    • Lanzan la inscripción de los Vouchers Educativos: cuáles son los requisitos

    Los Vouchers Educativos son una herramienta fundamental para familias que necesitan este beneficio; Pergamino está incluido.

    8 de abril de 2026 - 14:56
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    Datos a tener en cuenta

    El programa apunta a hogares cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles (en abril eso sería 2.504.600 pesos) y que tengan menores de hasta 18 años escolarizados en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal. Se trata de una asistencia económica de carácter temporal orientada a cubrir parte de las cuotas escolares.

    La iniciativa había sido creada en marzo de 2024 mediante la Resolución 61, y en esta nueva etapa se formalizó una actualización del reglamento general. Según la normativa vigente, no se introducen cambios de fondo en los requisitos ni en las condiciones de acceso, sino una adecuación administrativa.

    La Secretaría de Educación será la autoridad encargada de ejecutar el programa, reglamentar su funcionamiento y, en caso de ser necesario, firmar convenios con otros organismos. La resolución lleva la firma de Carlos Torrendell, titular del área.

    Los requisitos para Vouchers Educativos

    Según el Anexo publicado este miércoles por el Boletín Oficial, el beneficio está dirigido a quienes tengan responsabilidad parental, tutela o guarda de menores hasta 18 años. Para acceder al programa, el adulto responsable debe: ser argentino o extranjero con residencia legal no inferior a dos años, el ingreso del grupo familiar no debe superar 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

    El voucher educativo es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares. Además, el reglamento establece que las instituciones educativas deben validar la información sobre regularidad académica y pago de cuotas, y que la protección de los datos personales de los beneficiarios se encuentra amparada por la ley.

    Educación y ANSES

    La inscripción al programa se realiza de manera digital, por única vez, mediante una declaración jurada en la que se completan datos personales y económicos del grupo familiar. Luego, la Secretaría de Educación evalúa la regularidad escolar, la situación socioeconómica y el cumplimiento de pago de cuotas en las instituciones. El pago del beneficio se efectúa a través de ANSES, mediante transferencia bancaria o billetera virtual, hasta diciembre de 2026.

    Entre las causales de cese del beneficio se contemplan el vencimiento del plazo, el fallecimiento del estudiante, la renuncia voluntaria, la pérdida de la condición de alumno regular o el atraso de tres cuotas escolares.

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