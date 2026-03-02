lunes 02 de marzo de 2026
    • Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino

    La inversión proyecta una nave de 2.100 m² en Parcum y posiciona a Pergamino como nuevo polo industrial tecnológico en la región. Fue un anuncio de LA OPINION

    2 de marzo de 2026 - 16:39
    La firma que se radicará en Parcum se especializa en soluciones destinadas a sectores de alta exigencia técnica.

    ARCHIVO

    Tal como adelantó LA OPINION este domingo en su portal digital, la posible llegada de una empresa industrial de origen alemán a Pergamino comienza a consolidarse. En las últimas horas, la propia compañía confirmó que analiza formalmente su desembarco productivo y operativo en la ciudad, en lo que podría transformarse en una inversión estratégica de alto impacto para el desarrollo industrial regional.

    Se trata de una empresa europea líder a nivel mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de frenado industrial para aplicaciones críticas, con más de un siglo de trayectoria y presencia consolidada en Europa, América del Norte y Asia. La firma se especializa en soluciones destinadas a sectores de alta exigencia técnica como minería, puertos, energía, grúas de gran porte, oil & gas e infraestructura industrial pesada, ámbitos donde la seguridad funcional, la confiabilidad operativa y la ingeniería de precisión resultan determinantes.

    Un proyecto industrial de escala

    El proyecto en estudio contempla la radicación en una nave industrial de más de 2.100 metros cuadrados dentro del Parque Industrial PARCUM, uno de los desarrollos productivos más dinámicos del norte bonaerense. Según trascendió, el complejo incluiría áreas de almacenamiento técnico, sectores de ensamblaje especializado, oficinas administrativas, vestuarios y espacios destinados al soporte postventa y al servicio regional.

    La elección de Pergamino no es casual. La compañía evalúa especialmente su ubicación estratégica dentro del corredor productivo, la conectividad logística con los principales centros industriales y portuarios, y el régimen de incentivos municipales orientado a promover inversiones de mediano y alto valor agregado.

    Confianza en la ingeniería local

    Para avanzar en el desarrollo constructivo e industrial, la firma europea confió la planificación y ejecución del proyecto a la empresa Scofano y Cía., liderada por el ingeniero Laureano Scofano, con amplia trayectoria en ingeniería y construcción de infraestructura industrial en la región.

    La participación de un actor local aporta conocimiento del contexto normativo, eficiencia en los procesos de ejecución y capacidad de adaptación a estándares internacionales, aspectos clave para el desembarco de una compañía global que opera bajo exigentes parámetros técnicos.

    Argentina como plataforma regional

    La eventual instalación en Pergamino forma parte de una estrategia de expansión orientada a fortalecer la presencia de la empresa en América Latina. Desde la ciudad bonaerense, la firma podría abastecer y brindar soporte técnico a mercados como Chile, Perú, Brasil y Colombia, optimizando tiempos de respuesta y reduciendo la dependencia logística de Europa.

    De concretarse la inversión, el impacto proyectado incluiría la generación de empleo técnico especializado, transferencia de know-how industrial, integración de proveedores locales a cadenas globales de valor y un aumento de la competitividad regional en sectores estratégicos vinculados a la industria pesada.

    Una señal para el desarrollo industrial

    En un escenario internacional complejo, la decisión de evaluar una instalación productiva en Argentina representa una señal de confianza en el potencial industrial del país y en la capacidad de su capital humano técnico.

    Para Pergamino, en tanto, el avance de este proyecto ratifica un proceso que ya había sido anticipado por LA OPINION: la ciudad comienza a posicionarse como un polo industrial capaz de atraer inversiones tecnológicas de escala global, apoyada en infraestructura moderna, talento profesional y un ecosistema productivo cada vez más diversificado.

    La posible radicación de esta firma europea en PARCUM no sólo implica una nueva inversión, sino también un paso más en la consolidación de un perfil industrial que busca complementar la histórica identidad agroproductiva de la región con desarrollo tecnológico e integración internacional.

    Temas
