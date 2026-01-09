Polémica tasa de Poletti: cargar combustible en Ramallo cuesta hasta 5% más que en San Nicolás

En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1737, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1654.

La puesta en vigencia de una tasa municipal aplicada a los combustibles en el Partido de Ramallo generó un fuerte impacto en los precios al público. Según los valores exhibidos en estaciones de servicio YPF, cargar nafta o gasoil resulta hoy entre un 3% y un 5% más caro que en San Nicolás .

De acuerdo con los tableros de precios relevados este jueves, el litro de nafta Súper de YPF cuesta $1737 en Ramallo, mientras que en San Nicolás se vende a $1654, lo que representa una diferencia del 5,02%. En el caso de la nafta Infinia, el valor asciende a $1942 en Ramallo contra $1880 en San Nicolás, con una brecha del 3,3%.

Las diferencias también se reflejan en los combustibles diésel. El Diésel 500 se comercializa a $1805 en Ramallo y a $1736 en San Nicolás (3,97% más caro), mientras que el Infinia Diésel alcanza los $1945 en el distrito ramallense frente a los $1887 que se pagan en territorio nicoleño.

El encarecimiento se vuelve más notorio al momento de llenar el tanque. Por ejemplo, cargar completamente un Toyota Yaris —uno de los autos más vendidos del último año, con un tanque de 42 litros— cuesta $72.954 en Ramallo utilizando nafta Súper de YPF. En San Nicolás, la misma operación demanda $69.468, una diferencia superior al 5%.

Desde el sector expendedor explican que el traslado de la tasa municipal al precio final convirtió a los consumidores en los principales perjudicados, ya que el tributo impacta de manera directa en cada litro vendido.

La tasa municipal y su traslado al precio final

En las estaciones de servicio de Ramallo, YPF y otras petroleras colocaron carteles visibles en los surtidores aclarando que “en esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles”. Según fuentes del sector, la administración municipal percibe por esta vía $23,52 por litro de nafta Súper, $26,86 por litro de Infinia, $25,53 por litro de Diésel 500 y $27,89 por litro de Infinia Diésel.

Si bien los montos corresponden a estaciones YPF, consideradas referencia del mercado, la misma proporción de aumento se replica en los combustibles de otras empresas. De esta manera, desde enero los automovilistas de Ramallo pagan un sobreprecio sostenido por la tasa impulsada por la gestión del intendente Mauro Poletti, en un contexto de creciente debate y cuestionamientos por su impacto en la economía cotidiana.