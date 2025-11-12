miércoles 12 de noviembre de 2025
    • Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento

    El natatorio del Parque Municipal, que es administrado por la Asociación Atlética Pergamino y el club Gimnasia y Esgrima, cuenta con 1.190 usuarios activos.

    12 de noviembre de 2025 - 18:00
    Pergamino Natación ha puesto foco en la calidad de las prestaciones.

    Pergamino Natación ha puesto foco en la calidad de las prestaciones.

    PERGAMINO NATACION

    Pergamino Natación, la asociación sin fines de lucro surgida de la unión estratégica de la Asociación Atlética de Pergamino y el Club Gimnasia y Esgrima, ha alcanzado importantes logros en solo seis meses de gestión al frente del Natatorio Olímpico del Parque Municipal.

    Argentino se quedó con el primer punto de la serie frente a Gimnasia y Esgrima.

    Básquetbol: Argentino, Comu, Gutiérrez y Sportivo Rojas al frente en los cuartos del Clausura
    El plantel del Lobo antes de partir rumbo a Chapadmalal en el frente de la sede mens sana.

    La Sub 16 de Gimnasia a Chapadmalal para jugar la Copa Argentina de voleibol

    La fusión de ambas entidades permitió generar la capacidad operativa necesaria para poner en valor el natatorio, convirtiéndolo en un espacio de calidad que, según sus usuarios, no tiene paralelo en la región. El complejo no solo es un centro de entrenamiento, sino también una importante fuente de empleo, dando trabajo a 19 personas entre docentes, guardavidas, personal administrativo, de mantenimiento y limpieza.

    Pergamino Natación

    Los números del natatorio

    La matrícula total del natatorio asciende a 1.190 usuarios. Estos números revelan el impacto social de la gestión: Usuarios Abonados: 676 (entre mayores, menores y jubilados) que abonan su cuota social.

    Usuarios Conveniados y Becarios: 514 acceden al servicio de forma totalmente gratuita, gracias a convenios con instituciones provinciales y municipales.

    Un fuerte compromiso social

    El énfasis de Pergamino Natación en la inclusión se ve reflejado en la atención a sectores vulnerables. El grupo más numeroso de beneficiarios gratuitos son las 232 personas con discapacidad que asisten al natatorio.

    "Son 232 usuarios con discapacidad que asisten al mismo, cada uno con realidades y necesidades diferentes y se ha analizado cada caso en particular para que ninguno quede excluido de poder acceder en forma totalmente gratuita con sus respectivos acompañantes terapéuticos en caso de ser necesario”, destaca el informe de gestión subrayando la convicción de la natación como un derecho humano.

    Además, el natatorio mantiene convenios de gratuidad con una amplia red de instituciones: Convenios Municipales: Incluyen el Hogar San Camilo, cuatro Centros Comunitarios (Quinta Mastrángelo, 12 de Octubre, José Hernández y Otero), becarios municipales, y personal de Bomberos Voluntarios.

    Convenios Provinciales: Benefician a la Escuela Primaria de Pinzón, la Escuela de Guardavidas, el Instituto de Formación Docente 121, el CEF 99 y el Colegio Santa Clara de Asís, totalizando 184 usuarios de la órbita provincial.

    Calidad de servicio y metas deportivas

    La gestión actual ha puesto foco en la calidad de las prestaciones, realizando mejoras constantes sugeridas por los propios usuarios. Se destacan los rigurosos controles de la temperatura del agua y la regulación del pH, fundamentales para nadadores de competición, aficionados y usuarios en rehabilitación.

    En materia deportiva, Pergamino Natación se ha posicionado rápidamente: Organizó y puso en marcha tres competencias de relevancia: una Regional de media Americana y dos Torneos de natación (uno Provincial y otro de FANNBA). Fue sede de la etapa local y Regional de los Torneos Bonaerenses, Adultos Mayores y para personas con Discapacidad, colocando a Pergamino en la cúspide de la región.

    El natatorio ofrece una variada agenda de actividades para todas las edades y niveles, desde Pre-Escuela y Escuela de Natación, hasta Natación Master, AquaGym, Rehabilitación y Natación Libre.

    Se viene la temporada estival

    Pergamino Natación prepara la Colonia de Verano para niños de 4 a 12 años, que comenzará el 15 de diciembre. La principal ventaja que ofrece el natatorio es la continuidad de las actividades acuáticas sin importar el estado del tiempo, ya que se mantiene el complejo climatizado. El horario será de 8:00 a 12:00, con la proyección de ampliarlo una hora más. Los niños con discapacidad tienen el acceso garantizado y totalmente gratuito a la Colonia.

    Pergamino Natación se consolida así como un modelo de gestión, demostrando que la articulación entre instituciones puede generar un servicio de excelencia, centrado no solo en el deporte de alto rendimiento, sino en la salud y el derecho a la recreación para toda la comunidad.

