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    • Pergamino Corre: la ciudad se une en una nueva noche de deporte y solidaridad

    La 14ª edición del evento organizado por la Fundación Leandra Barros se largará a las 21:00 en Avenida y 9 de Julio. La Carrera Kids está prevista a las 19:00.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    14 de marzo de 2026 - 11:20
    La competencia organizada por la Fundación Leandra Barros vuelve a convocar a la ciudad.

    La competencia organizada por la Fundación Leandra Barros vuelve a convocar a la ciudad.

    LA OPINION

    Luego de la previa que en la tarde-noche del viernes reunió a corredores, vecinos y familias en la Plaza 25 de Mayo, Pergamino se prepara para vivir este sábado una nueva edición de Pergamino Corre, el tradicional evento atlético solidario organizado por la Fundación Leandra Barros, que cada año convoca a miles de participantes en una propuesta donde el deporte y la solidaridad se combinan en favor de una causa común.

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    La competencia, que en esta oportunidad celebra su 14ª edición, tendrá su largada oficial a las 21:00 desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, frente a la Plaza 25 de Mayo. Como sucede desde sus inicios, la carrera se desarrolla bajo el lema “juntos por la salud y el bienestar de pacientes con cáncer y sus familias”, una consigna que resume el espíritu de una iniciativa que trasciende el aspecto deportivo.

    A lo largo de los años, Pergamino Corre se ha consolidado como uno de los acontecimientos más importantes del calendario deportivo local, no solo por la participación de atletas de la ciudad y de la región, sino también por el fuerte compromiso social que impulsa la actividad.

    Dos distancias para participar

    La propuesta principal de la jornada estará compuesta por dos modalidades. Por un lado se disputará la prueba competitiva de 10 kilómetros, destinada a corredores que buscarán mejorar sus marcas y competir por los primeros lugares de la clasificación general. Por otro lado se realizará la prueba Integración de 3 kilómetros, una distancia abierta a toda la comunidad, ideal para quienes desean participar caminando, trotando o simplemente compartir el recorrido en familia o con amigos. Esta modalidad, que con el tiempo fue sumando cada vez más participantes, representa el espíritu inclusivo del evento.

    Se espera que, como ocurre en cada edición, miles de personas se acerquen al centro de la ciudad para acompañar la largada y el desarrollo de la competencia, generando un ambiente festivo que ya es característico de Pergamino Corre.

    La Carrera Kids a las 19:00

    Las actividades comenzarán antes del evento principal con una propuesta pensada especialmente para los más chicos. A las 19:00 se desarrollará la Carrera Kids, destinada a menores de 12 años, que podrán vivir su primera experiencia en una carrera en un entorno seguro y festivo.

    El recorrido tendrá una extensión de dos cuadras y todos los participantes recibirán medalla y remera oficial del evento, con un valor de inscripción de 15.000 pesos. Además, quienes participen de esta carrera infantil tendrán la posibilidad de sumarse posteriormente a la prueba Integración de 3K, acompañados por familiares o amigos.

    Premios para los 10K

    La prueba competitiva de 10 kilómetros contará con premios para los tres primeros puestos de la clasificación general, tanto en damas como en caballeros. El primer puesto recibirá una orden de compra de 250.000 pesos en indumentaria deportiva de las marcas NRB o Destreza Deportiva, además de seis meses de suscripción libre al gimnasio SportClub Pergamino y un par de zapatillas Skechers.

    El segundo puesto será premiado con una orden de compra de 180.000 pesos en indumentaria de las mismas marcas, tres meses de suscripción libre al gimnasio SportClub Pergamino y un par de zapatillas Skechers. En tanto, quienes finalicen en el tercer lugar recibirán una orden de compra de 120.000 pesos en indumentaria NRB o Destreza Deportiva, un mes de suscripción libre al gimnasio mencionado y un par de zapatillas Skechers. Estos premios se suman al reconocimiento deportivo que representa subir al podio en una competencia que año tras año reúne a corredores experimentados y aficionados.

    Evento que trasciende el deporte

    Más allá de lo estrictamente competitivo, Pergamino Corre tiene un fuerte sentido solidario. Todo lo recaudado en el evento se destina a apoyar el trabajo de la Fundación Leandra Barros, que desarrolla distintas acciones vinculadas a la atención y acompañamiento de pacientes oncológicos y sus familias.

    Ese objetivo es el que logra movilizar a numerosos vecinos que colaboran de diferentes maneras: participando en la carrera, acompañando el recorrido, sumándose como voluntarios o difundiendo la propuesta. Con el paso de los años, la carrera se transformó en una verdadera celebración comunitaria, en la que el deporte funciona como punto de encuentro para toda la ciudad.

    Noche especial para Pergamino

    Tras la previa realizada el viernes en la “Plaza 25”, con música, patio gastronómico y la presencia de corredores que retiraron sus kits, el clima de Pergamino Corre ya comenzó a sentirse en la ciudad. La expectativa ahora está puesta en la jornada de este sábado, cuando la Avenida de Mayo vuelva a llenarse de atletas, caminantes, familias y vecinos que acompañarán una nueva edición de esta competencia que une actividad física, encuentro social y solidaridad.

    Todo está preparado para que Pergamino vuelva a vivir una noche especial, donde cada paso y cada kilómetro recorrido representarán también un gesto de apoyo a quienes atraviesan la enfermedad y necesitan del acompañamiento de toda la comunidad.

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