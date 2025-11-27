jueves 27 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Obligado a reaccionar, Pergamino Básquet vuelve al Dorado Merlo ante El Talar

    Pergamino Básquet vuelve al Dorado Merlo con la urgencia de recuperarse tras dos caídas en Mar del Plata y buscará reencontrarse con su mejor versión ante El Talar.

    27 de noviembre de 2025 - 07:12
    Juan Martín Bello, uno de los puntos altos de Pergamino Básquet.

    Juan Martín Bello, uno de los puntos altos de Pergamino Básquet.

    PB

    Pergamino Básquet regresa este jueves al histórico “Ricardo Dorado Merlo”, donde desde las 21 recibirá a El Talar por la séptima fecha de la Liga Argentina. El equipo dirigido por Federico Díaz encara el encuentro con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras una dura gira por Mar del Plata que dejó dos derrotas consecutivas.

    Lee además
    Jonatan Slider y Martín Gandoy, dos de los referentes de Pergamino que saldrán a la cancha.

    Pergamino Básquet abre su paso por Mar del Plata ante el invicto Quilmes
    Martín Gandoy, autor de 10 puntos, en una ofensiva en el triunfo ante Deportivo Norte.

    Pergamino Básquet volvió al triunfo: venció a Deportivo Norte

    El conjunto pergaminense llega con la urgencia de levantar su rendimiento luego de un fin de semana adverso. El domingo cayó ante Quilmes por 76-56, en un partido que tuvo un desarrollo parejo durante la primera mitad, pero que se quebró en el tercer cuarto, cuando el “Cervecero” impuso su jerarquía y abrió una diferencia irreversible. Pese a algunos pasajes positivos y rendimientos individuales destacados, la superioridad del local terminó definiendo el marcador.

    La historia se repitió el lunes en el “Polideportivo Islas Malvinas”, donde Pergamino Básquet perdió 81-74 frente a Unión. El encuentro fue equilibrado en el inicio, pero el conjunto marplatense logró estirar una diferencia de 12 puntos gracias a una defensa agresiva en el segundo y tercer cuarto. La reacción pergaminense llegó en el cierre: a 1:50 del final el marcador quedó 71-70, pero Unión supo resolver mejor los últimos ataques y se quedó con el triunfo.

    Con dos tropiezos consecutivos, Pergamino retornará esta noche al “Dorado Merlo” con la obligación de mejorar en ambos costados de la cancha y de recuperar la solidez que mostró en las primeras fechas.

    El rival será El Talar, un equipo intenso, de juego vertical y capaz de complicar si se lo deja crecer. También llega golpeado: viene de caer categóricamente ante Centenario de Venado Tuerto por 85-60. En ese contexto, el duelo aparece como una oportunidad para ambos de reencontrarse con su mejor versión.

    Para Pergamino Básquet, las claves pasarán por fortalecer la defensa, encontrar mayor fluidez ofensiva y sostener la concentración durante los cuarenta minutos. El apoyo del público será determinante: la energía del Merlo suele potenciar al equipo y puede ser un factor clave para recuperar la confianza y volver a hacerse fuerte en casa.

    El choque de esta noche promete intensidad, necesidad y protagonismo. Pergamino sabe que es momento de reaccionar, y qué mejor escenario que su propia casa para intentar cambiar el rumbo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino Básquet abre su paso por Mar del Plata ante el invicto Quilmes

    Pergamino Básquet volvió al triunfo: venció a Deportivo Norte

    Pergamino Básquet juega en casa frente a Deportivo Norte

    Joaquín Debeljuh Taruselli busca doble consagración en el SARR Series

    Messi y Silvetti finalistas e imparables: una conexión de 19 años que revoluciona al Inter Miami

    Douglas perdió la ida de la semis con Atlético Rafaela

    Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico

    Con la ilusión encendida, Douglas va por otro triunfo en el Miguel Morales

    Regional: Racing defiende su invicto y Juventud se juega su última chance

    Gran desempeño pergaminense en competencias internacionales de fitness

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Joaquín Debeljuh Taruselli en la competencia más exigente del año.

    Joaquín Debeljuh Taruselli busca doble consagración en el SARR Series

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los acopiadores brindaron con reclamos.

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores
    Los integrantes de la gestión del Consejo Escolar 2023 - 2025: los consejeros escolares Gonzalo Aguerre; Matías Moyano; Analía Capriotti; Silvia Yotti; Mariela Llop y Mariano Bocanera.

    Se desarrolló la última sesión ordinaria del Consejo Escolar con la actual composición de autoridades

    Juan Martín Bello, uno de los puntos altos de Pergamino Básquet.

    Obligado a reaccionar, Pergamino Básquet vuelve al Dorado Merlo ante El Talar

    Podcast del 27 de noviembre de 2025

    En la provincia de Santa Fe detuvieron a Héctor Alberto Di Doménico.

    Cayó en Santa Fe el segundo sospechoso de la brutal golpiza en la Terminal de Ómnibus