Obligado a reaccionar, Pergamino Básquet vuelve al Dorado Merlo ante El Talar

Pergamino Básquet regresa este jueves al histórico “Ricardo Dorado Merlo”, donde desde las 21 recibirá a El Talar por la séptima fecha de la Liga Argentina . El equipo dirigido por Federico Díaz encara el encuentro con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras una dura gira por Mar del Plata que dejó dos derrotas consecutivas.

El conjunto pergaminense llega con la urgencia de levantar su rendimiento luego de un fin de semana adverso. El domingo cayó ante Quilmes por 76-56, en un partido que tuvo un desarrollo parejo durante la primera mitad, pero que se quebró en el tercer cuarto, cuando el “Cervecero” impuso su jerarquía y abrió una diferencia irreversible. Pese a algunos pasajes positivos y rendimientos individuales destacados, la superioridad del local terminó definiendo el marcador.

La historia se repitió el lunes en el “Polideportivo Islas Malvinas”, donde Pergamino Básquet perdió 81-74 frente a Unión. El encuentro fue equilibrado en el inicio, pero el conjunto marplatense logró estirar una diferencia de 12 puntos gracias a una defensa agresiva en el segundo y tercer cuarto. La reacción pergaminense llegó en el cierre: a 1:50 del final el marcador quedó 71-70, pero Unión supo resolver mejor los últimos ataques y se quedó con el triunfo.

Con dos tropiezos consecutivos, Pergamino retornará esta noche al “Dorado Merlo” con la obligación de mejorar en ambos costados de la cancha y de recuperar la solidez que mostró en las primeras fechas.

El rival será El Talar, un equipo intenso, de juego vertical y capaz de complicar si se lo deja crecer. También llega golpeado: viene de caer categóricamente ante Centenario de Venado Tuerto por 85-60. En ese contexto, el duelo aparece como una oportunidad para ambos de reencontrarse con su mejor versión.

Para Pergamino Básquet, las claves pasarán por fortalecer la defensa, encontrar mayor fluidez ofensiva y sostener la concentración durante los cuarenta minutos. El apoyo del público será determinante: la energía del Merlo suele potenciar al equipo y puede ser un factor clave para recuperar la confianza y volver a hacerse fuerte en casa.

El choque de esta noche promete intensidad, necesidad y protagonismo. Pergamino sabe que es momento de reaccionar, y qué mejor escenario que su propia casa para intentar cambiar el rumbo.