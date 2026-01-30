Sebastián Cejas extendió formalmente su contrato con Douglas

Sebastián Cejas junto a los ayudantes de campo, Sebastián López y Franco Dezotti, y el flamante preparador físico, José Luis Campofiloni, firmaron su contrato con Douglas por una temporada más. PRENSA DOUGLAS HAIG

El entrenador de Douglas, Sebastián Cejas, y su cuerpo técnico, extendieron su vínculo con la institución por una temporada más. Si bien la continuidad estaba acordada de palabra, finalmente el viernes lo concretaron con la firma del contrato., donde estuvo presente también el presidente de la institución, Pablo Céccoli.

Junto con el DT estuvieron en la rúbrica los ayudantes de campo, Sebastián López y Franco Dezotti, y el flamante preparador físico, José Luis Campofiloni, quienes desde el lunes pasado se encuentran realizando la pretemporada. Precisamente hoy será el último día de entrenamiento de esta semana y el próximo lunes comenzará la segunda semana de trabajo y ya se llevarán a cabo jornadas de doble turno.

Las incorporaciones de Douglas Cabe destacar que hasta el momento losa jugadores que llegaron y se sumaron al plantel son: Facundo Perrone (Juventud Antoniana), Marcos Giménez (Chaco For Ever), Martín Caballo (Defensores Unidos de Zárate), Guillermo Pereira (Los Andes), Jonatan Palacio (Flandria), Simón Fiorito (proveniente de Racing de Pergamino).

