Pergamino Básquet cerró su plantel y juega el primer amistoso

Llegó el día del primer amistoso de Pergamino Básquet. El rival, Ciclista Juninense.

En el transcurso de esta semana, Pergamino Básquet cerró su plantel con vistas a la Liga Argentina 2025/2026 con la incorporación de Martín Gandoy, proveniente de Comunicaciones. Este será el segundo ciclo del jugador en el equipo de la ciudad. El primero fue en 2021 cuando Pergamino Básquet disputaba el Torneo Federal y llegó al Final Four, que se disputó en Córdoba.

De esta manera, el plantel quedó conformado por: Juan Martín Bello, Tomás Quinteros, Nicolás Rodríguez, Martín Gandoy, Bautista Marconato, Lucas Mohnen, Maximiliano Tabieres y Alexander López, quienes ocupan las fichas mayores. Las fichas U21 son: Santino Mogliati, Franco Villegas, Paulo Salazar, Baltazar Manresa y Bautista Gobetti (se incorporará cuando finalice su participación con Comunicaciones).

Amistoso ante Ciclista Este jueves Pergamino Básquet jugará su primer amistoso de pretemporada. A partir de las 21:15 recibirá en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” a Ciclista Juninense, cuyo técnico es Julián Pagura, quien dirigió al equipo de la ciudad desde el 2021 hasta el 2024. El viernes 24, volverá a jugar ante Ciclista pero esta vez en Junín.

El conjunto que dirige Federico Díaz ya conoce el fixture de los primeros partidos que disputará por la Liga Argentina. El debut será el 4 de noviembre en nuestra ciudad ante Centenario de Venado Tuerto. Cinco días más tarde vuelve a presentarse de local ante Lanús y el 11 viajará a Bahía Blanca para enfrentarse a Villa Mitre.

