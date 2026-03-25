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    • Pergamino Básquet perdió en Armstrong y descendió de la Liga Argentina

    Cayó 82 a 58 ante Deportivo Norte en un duelo directo por la permanencia y perdió su lugar en la segunda categoría del básquet nacional tras cinco temporadas.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    25 de marzo de 2026 - 23:30
    Pergamino Básquet no pudo con Deportivo Norte de Armstrong y perdió su plaza en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet no pudo con Deportivo Norte de Armstrong y perdió su plaza en la Liga Argentina.

    PRENSA DEPORTIVO NORTE

    En una noche decisiva y cargada de tensión, Pergamino Básquet sufrió una dura derrota como visitante frente a Deportivo Norte de Armstrong por 82 a 58 y perdió la categoría en la Liga Argentina de básquetbol. El encuentro se disputó este miércoles en el estadio “Jorge Ferrero” y marcó el cierre de la Fase Regular de la Conferencia Sur, con la permanencia en juego.

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    Una final por la permanencia

    El partido tenía carácter de final: quien ganaba aseguraba su continuidad en la segunda categoría del básquet nacional, mientras que el perdedor descendía. En ese contexto, el equipo local fue más sólido a lo largo del juego y terminó quedándose con una victoria contundente que condenó al conjunto pergaminense.

    Pergamino Básquet había llegado a esta definición con el ánimo en alza tras una gran victoria el pasado sábado frente al líder Provincial de Rosario por 87 a 78 en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, resultado que le permitió llegar con chances a este mano a mano por la permanencia. Sin embargo, no logró repetir ese rendimiento en Armstrong.

    El desarrollo del encuentro fue parejo en la primera mitad. Deportivo Norte se llevó el primer cuarto por 16 a 14, y al cierre del segundo logró una leve ventaja para irse al descanso arriba 38 a 36. Hasta allí, el equipo de Pergamino se mantenía en partido y con expectativas.

    Pero en el tercer cuarto el local comenzó a inclinar la balanza. Con mayor efectividad ofensiva y firmeza defensiva, Deportivo Norte amplió la diferencia y cerró ese parcial 60 a 49. En el último segmento, Pergamino Básquet no encontró respuestas y el conjunto de Armstrong terminó de liquidar el juego con claridad. El goleador del partido fue Manuel Alonso, figura del equipo local, con 27 puntos. En Pergamino Básquet, el máximo anotador fue Bautista Marconato, con 13 unidades.

    Un duro cierre de ciclo

    De esta manera, el conjunto pergaminense cierra una etapa en la Liga Argentina, categoría en la que compitió durante cinco temporadas consecutivas. La derrota no solo significó el final de la campaña, sino también la pérdida de la plaza en la segunda división del básquet argentino. Un desenlace duro para Pergamino Básquet, que luchó hasta el final pero no pudo sostener la categoría en una definición directa que no daba margen de error.

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