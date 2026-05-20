Alerta por filtros de agua: la Anmat prohibió seis marcas que se vendían online

La ausencia de controles oficiales impide garantizar que los filtros cumplan efectivamente con la función de purificar el agua de manera segura.

La Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) dispuso la prohibición y el retiro del mercado de seis marcas de filtros y purificadores de agua domiciliarios que eran comercializados a través de plataformas de compras online sin la habilitación correspondiente.

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La medida fue tomada luego de detectarse diversas irregularidades vinculadas a la falta de registros sanitarios y a la ausencia de información obligatoria sobre los productos y sus fabricantes.

Desde el organismo explicaron que, al no contar con la inscripción correspondiente ante la Anmat, no es posible asegurar la calidad, seguridad ni el correcto funcionamiento de estos equipos utilizados para el tratamiento del agua en los hogares.

Los productos observados pertenecen a las siguientes marcas: Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution, Ecoaquas.

Según detalló la Anmat, la prohibición alcanza tanto a la venta en comercios físicos como a la comercialización a través de internet.

Las irregularidades detectadas

De acuerdo con el informe oficial, varios de los productos presentaban incumplimientos importantes en materia sanitaria y de identificación.

Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran:

*Falta de inscripción sanitaria.

*Ausencia de habilitación para su venta en Argentina.

*Etiquetado incompleto o inexistente.

*Carencia de datos del fabricante o importador.

*Imposibilidad de verificar los materiales utilizados en la elaboración.

*Falta de garantías sobre la eficacia real del sistema de filtrado.

*Desconocimiento de las condiciones de fabricación y seguridad.

Ante este escenario, el organismo resolvió avanzar con la prohibición para evitar riesgos entre quienes ya adquirieron o pudieran comprar estos dispositivos.

Protección a consumidores de Argentina

Desde la Anmat remarcaron que la decisión apunta a proteger a los usuarios frente a productos cuya procedencia y condiciones de fabricación no pudieron ser comprobadas.

Además, indicaron que la ausencia de controles oficiales impide garantizar que los filtros cumplan efectivamente con la función de purificar el agua de manera segura.

La recomendación para los consumidores es verificar siempre que este tipo de productos cuenten con autorización sanitaria y datos identificatorios claros antes de realizar una compra, especialmente cuando se adquieren a través de plataformas digitales.