Arrancó la prohibición de celulares en las escuelas bonaerenses

La prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias de la Provincia comenzó a regir este lunes con la vuelta a clases y ya genera repercusiones en las aulas. Docentes de distintos establecimientos aseguran que en los primeros días empezaron a advertirse cambios en la dinámica escolar.

Una medida que llega a Pergamino La medida alcanza a todas las instituciones de nivel primario de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada. Si bien los alumnos pueden asistir con sus dispositivos, deben mantenerlos apagados y guardados durante toda la jornada, incluidos los recreos.

La disposición forma parte de la Ley N° 15.534, sancionada el pasado 18 de septiembre por la Legislatura bonaerense y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre. El proyecto fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN).

¿De qué se trata la normativa que se aplica en las escuelas de primarias de la Provincia? La normativa establece que los estudiantes solo podrán utilizar dispositivos digitales cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente con fines pedagógicos. Fuera de esas excepciones, los celulares no pueden estar encendidos ni a disposición durante el horario escolar.

La iniciativa se enmarca en políticas que buscan regular el uso de la tecnología en las aulas y ya se aplica también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es favorecer la concentración y mejorar la convivencia dentro de las instituciones educativas.

