miércoles 04 de marzo de 2026
    • Arrancó la prohibición de celulares en las escuelas bonaerenses

    Ya rige en las escuelas primarias de la Provincia la prohibición de usar celulares, una medida importante.

    4 de marzo de 2026 - 14:56
    La medida rige en Pergamino y el resto de la Provincia de Buenos Aires

    La prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias de la Provincia comenzó a regir este lunes con la vuelta a clases y ya genera repercusiones en las aulas. Docentes de distintos establecimientos aseguran que en los primeros días empezaron a advertirse cambios en la dinámica escolar.

    La adhesión alcanzó el 95 por ciento en Pergamino.

    Pergamino y el paro docente: la adhesión alcanzó el 95% y dejó aulas vacías en el inicio del ciclo lectivo
    La Secretaria General de SUTEBA, Elena Salmerón, reconoció que hay escuelas que tendrán algún inconveniente que se pueda ir conociendo durante los primeros días, pero no que dificulte el inicio de clases. 

    Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

    Una medida que llega a Pergamino

    La medida alcanza a todas las instituciones de nivel primario de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada. Si bien los alumnos pueden asistir con sus dispositivos, deben mantenerlos apagados y guardados durante toda la jornada, incluidos los recreos.

    La disposición forma parte de la Ley N° 15.534, sancionada el pasado 18 de septiembre por la Legislatura bonaerense y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre. El proyecto fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN).

    ¿De qué se trata la normativa que se aplica en las escuelas de primarias de la Provincia?

    La normativa establece que los estudiantes solo podrán utilizar dispositivos digitales cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente con fines pedagógicos. Fuera de esas excepciones, los celulares no pueden estar encendidos ni a disposición durante el horario escolar.

    La iniciativa se enmarca en políticas que buscan regular el uso de la tecnología en las aulas y ya se aplica también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es favorecer la concentración y mejorar la convivencia dentro de las instituciones educativas.

    Temas
    Pergamino y el paro docente: la adhesión alcanzó el 95% y dejó aulas vacías en el inicio del ciclo lectivo

    Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

    Pergamino: conciencia ambiental que se construye en equipo

    El primer Parque Solar de Pergamino ya es una realidad: comenzaron las obras en el predio

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    La Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género de Pergamino tuvo la primera reunión del 2026

    Miguel Angel Gasparini llega a Pergamino con una muestra dedicada al arte gauchesco

    Pergamino Básquet no pudo sostener la levantada en Junín

    Maiztegui propuso destinar $100 millones ahorrados por el Municipio a microcréditos para emprendedores

    Alcohol cero: multas millonarias y retiro de licencia para quienes no quieran hacer el test

    Ignacio Maiztegui. Concejal del bloque PRO - Hechos

    Maiztegui propuso destinar $100 millones ahorrados por el Municipio a microcréditos para emprendedores

    Cómo quedarán los subsidios luego de eliminarse la tarifa social de luz y gas

    Cómo quedarán los subsidios luego de eliminarse la tarifa social de luz y gas
    Pergamino: conciencia ambiental que se construye en equipo

    Pergamino: conciencia ambiental que se construye en equipo

    El primer Parque Solar de Pergamino ya es una realidad: comenzaron las obras en el predio

    El primer Parque Solar de Pergamino ya es una realidad: comenzaron las obras en el predio

    Douglas Haig busca consolidar su funcionamiento: el viernes tendrá su sexto amistoso.

    Douglas sumó minutos en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo

    Arrancó la prohibición de celulares en las escuelas bonaerenses

    Arrancó la prohibición de celulares en las escuelas bonaerenses