lunes 12 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino Básquet cerró la gira con derrota y ya piensa en Ciclista

    El equipo de la ciudad cayó 73 a 53 ante Central Entrerriano en Gualeguaychú y finalizó la gira con un balance de 1-2. El miércoles recibe a Ciclista de Junín.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    12 de enero de 2026 - 12:50
    Pergamino Básquet perdió en Gualeguaychú en el tercer partido de la gira por Entre Ríos.

    Pergamino Básquet perdió en Gualeguaychú en el tercer partido de la gira por Entre Ríos.

    PRENSA CENTRAL ENTRERRIANO

    Pergamino Básquet disputó en la noche del domingo el tercer y último partido de su gira por la provincia de Entre Ríos y no logró el cierre esperado. En el estadio “José María Bértora” cayó frente a Central Entrerriano por 73 a 53, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol, y regresó a casa con un saldo de una victoria y dos derrotas.

    Lee además
    Pergamino Básquet no pudo sostener el ritmo ante La Unión en Colón y terminó perdiendo por 93 a 66,

    El cierre de la gira pone a prueba a Pergamino Básquet en Gualeguaychú
    El festejo del plantel de Pergamino por el primer triunfo de visitante en la temporada.

    Triunfo que vale doble: Pergamino Básquet festejó en suplementario

    El duelo tuvo un desarrollo cambiante y por momentos muy parejo, especialmente durante la primera mitad. Ambos equipos salieron a la cancha con intensidad defensiva y apostaron a sus principales armas ofensivas, lo que derivó en un juego cerrado, con bajo margen de error y diferencias mínimas en el marcador.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Pergamino Básquet disputó en la noche del domingo el tercer y último partido de su gira por la provincia de Entre Ríos y no logró el cierre esperado. En el estadio “José María Bértora” cayó frente a Central Entrerriano por 73 a 53, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol, y regresó a casa con un saldo de una victoria y dos derrotas. Por Fernando Bongiovanni Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #PergaminoBasquet #LigaArgentina"
    View this post on Instagram

    Tras el descanso largo, Pergamino Básquet mostró su mejor versión. Con mayor agresividad en ataque y buenos pasajes colectivos, el equipo de Federico Díaz logró revertir el marcador y ponerse al frente, alimentando la ilusión de despedirse de la gira con un triunfo ante un rival de buen presente. Sin embargo, ese momento favorable no pudo sostenerse en el tiempo.

    Central Entrerriano reaccionó rápidamente, ajustó su esquema defensivo y comenzó a presionar con mayor intensidad. A partir de robos y transiciones rápidas, el conjunto local volvió a tomar el control del juego y empezó a construir una diferencia que se ampliaría en el último cuarto, cuando encontró efectividad y profundidad en su rotación para cerrar el partido con autoridad.

    En el tramo final, el equipo de Gualeguaychú tomó vuelo ofensivo y terminó imponiéndose por 20 puntos de diferencia, una brecha que no reflejó del todo lo parejo que había sido el desarrollo durante gran parte del encuentro, pero sí la mayor solidez del local en los momentos decisivos.

    Gira: un triunfo y dos derrotas

    En Pergamino Básquet, el máximo anotador fue Jonatan Slider, con 14 puntos, seguido por el canadiense Emanual Shepherd, que aportó 12 unidades, sumando además presencia en los rebotes (13) y participación en ambos costados de la cancha. En el local, el goleador fue Aquiles Montani Wortzel con 20 puntos.

    De esta manera, Pergamino Básquet cerró su gira entrerriana con un balance de un triunfo (Rocamora) y dos derrotas (La Unión y Central Entrerriano), y quedó con un récord general de 5 victorias y 11 caídas en la temporada. Más allá de los resultados, el recorrido dejó sensaciones encontradas: la satisfacción por haber conseguido el primer triunfo como visitante del certamen y la necesidad de ajustar aspectos defensivos y de regularidad para sostener rendimientos a lo largo de los 40 minutos.

    El miércoles recibe a Ciclista

    Ahora, el conjunto pergaminense tendrá pocos días para reordenarse y enfocarse en un compromiso clave. El próximo miércoles, desde las 21:00, recibirá en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” a Ciclista de Junín, un rival directo en la tabla de posiciones. El equipo juninense llega con un récord de 6-10 y viene de imponerse este domingo como local ante Centenario de Venado Tuerto por 79 a 77.

    Será un partido determinante para ambos en la lucha por salir de la parte baja de la Conferencia Sur, donde cada victoria empieza a tener un valor especial de cara a construir confianza para lo que viene.

    Temas
    Seguí leyendo

    El cierre de la gira pone a prueba a Pergamino Básquet en Gualeguaychú

    Triunfo que vale doble: Pergamino Básquet festejó en suplementario

    Pergamino Básquet pone primera en 2026: visita a Rocamora

    No le alcanzó: Racing ganó pero quedó eliminado del Regional Federal Amateur

    Douglas sigue armando el plantel: Marcos Giménez es el segundo refuerzo

    Julia Riera arrancó con un triunfo en la qualy del Abierto de Australia

    Obligado a remontar: Racing recibe a Colón de Chivilcoy por la revancha

    Raimundo Nus cruzó los Andes en un desafío con sello sanmartiniano

    Matías Bisi: "Lograr el título fue algo hermoso, que siempre soñé"

    El paracaidismo en Pergamino vuelve a tomar impulso

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Marcos Giménez jugó la pasada temporada en Guillermo Brown de Puerto Madryn.

    Douglas sigue armando el plantel: Marcos Giménez es el segundo refuerzo

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La nueva planta siderúrgica de Sidersa permitirá abastecer al mercado argentino con insumos estratégicos, con una capacidad de producción de 360.000 toneladas anuales.

    Sidersa cumple 70 años y construye en San Nicolás la acería más moderna y sustentable del mundo
    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

    Racing se despidió de pie: ganó la revancha 1 a 0 pero no fue suficiente. video

    No le alcanzó: Racing ganó pero quedó eliminado del Regional Federal Amateur

    Pergamino: insisten en el correcto uso de los contenedores de basura ante reiteradas irregularidades

    Pergamino: insisten en el correcto uso de los contenedores de basura ante reiteradas irregularidades

    El asado a la estaca, preparado por asadores expertos, será nuevamente la gran vedette gastronómica de la fiesta.
    Cultura y espectáculos

    La Fiesta Provincial de la Estaca vuelve a Acevedo con música, tradición y sabor criollo