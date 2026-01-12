Pergamino Básquet cerró la gira con derrota y ya piensa en Ciclista

Pergamino Básquet disputó en la noche del domingo el tercer y último partido de su gira por la provincia de Entre Ríos y no logró el cierre esperado. En el estadio “José María Bértora” cayó frente a Central Entrerriano por 73 a 53 , por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol , y regresó a casa con un saldo de una victoria y dos derrotas.

El duelo tuvo un desarrollo cambiante y por momentos muy parejo, especialmente durante la primera mitad. Ambos equipos salieron a la cancha con intensidad defensiva y apostaron a sus principales armas ofensivas, lo que derivó en un juego cerrado, con bajo margen de error y diferencias mínimas en el marcador.

Tras el descanso largo, Pergamino Básquet mostró su mejor versión. Con mayor agresividad en ataque y buenos pasajes colectivos, el equipo de Federico Díaz logró revertir el marcador y ponerse al frente, alimentando la ilusión de despedirse de la gira con un triunfo ante un rival de buen presente. Sin embargo, ese momento favorable no pudo sostenerse en el tiempo.

Central Entrerriano reaccionó rápidamente, ajustó su esquema defensivo y comenzó a presionar con mayor intensidad. A partir de robos y transiciones rápidas, el conjunto local volvió a tomar el control del juego y empezó a construir una diferencia que se ampliaría en el último cuarto, cuando encontró efectividad y profundidad en su rotación para cerrar el partido con autoridad.

En el tramo final, el equipo de Gualeguaychú tomó vuelo ofensivo y terminó imponiéndose por 20 puntos de diferencia, una brecha que no reflejó del todo lo parejo que había sido el desarrollo durante gran parte del encuentro, pero sí la mayor solidez del local en los momentos decisivos.

Gira: un triunfo y dos derrotas

En Pergamino Básquet, el máximo anotador fue Jonatan Slider, con 14 puntos, seguido por el canadiense Emanual Shepherd, que aportó 12 unidades, sumando además presencia en los rebotes (13) y participación en ambos costados de la cancha. En el local, el goleador fue Aquiles Montani Wortzel con 20 puntos.

De esta manera, Pergamino Básquet cerró su gira entrerriana con un balance de un triunfo (Rocamora) y dos derrotas (La Unión y Central Entrerriano), y quedó con un récord general de 5 victorias y 11 caídas en la temporada. Más allá de los resultados, el recorrido dejó sensaciones encontradas: la satisfacción por haber conseguido el primer triunfo como visitante del certamen y la necesidad de ajustar aspectos defensivos y de regularidad para sostener rendimientos a lo largo de los 40 minutos.

El miércoles recibe a Ciclista

Ahora, el conjunto pergaminense tendrá pocos días para reordenarse y enfocarse en un compromiso clave. El próximo miércoles, desde las 21:00, recibirá en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” a Ciclista de Junín, un rival directo en la tabla de posiciones. El equipo juninense llega con un récord de 6-10 y viene de imponerse este domingo como local ante Centenario de Venado Tuerto por 79 a 77.

Será un partido determinante para ambos en la lucha por salir de la parte baja de la Conferencia Sur, donde cada victoria empieza a tener un valor especial de cara a construir confianza para lo que viene.