Obligado a ganar todo: Pergamino Básquet enfrenta una noche decisiva

Este sábado, desde las 21:30, Pergamino Básquet afrontará un encuentro determinante cuando reciba en el Estadio Ricardo Dorado Merlo al líder de la Conferencia Sur.

El panorama se volvió más exigente en las últimas horas. La victoria de Deportivo Norte en Armstrong este viernes modificó el escenario en la lucha por la permanencia y dejó sin margen de error al equipo dirigido por Daniel Maffei.

Con un récord de 6 triunfos y 24 derrotas , Pergamino Básquet está obligado a imponerse este sábado y también el miércoles próximo, justamente ante Deportivo Norte (8-23) como visitante, para lograr la permanencia en la Liga Argentina .

Enfrente estará Provincial, líder de la conferencia con una campaña sólida (23-7) que le permitió asegurarse el pase directo a los octavos de final. Su regularidad lo posiciona como uno de los principales candidatos, lo que eleva considerablemente la exigencia para el conjunto local.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Desde las 21:30, el equipo de Daniel Maffei recibe en el Estadio Ricardo Dorado Merlo al líder de la Conferencia Sur, Provincial (23-7). El resultado de anoche en Armstrong lo cambió todo: ahora Pergamino Básquet necesita ganar sí o sí este sábado y también el miércoles ante Deportivo Norte para seguir en la Liga Argentina. Es la última función de local en la temporada y el público del "Dorado Merlo" puede marcar la diferencia en una noche límite. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #PergaminoBasquet #LigaArgentina"

El partido tendrá además un condimento especial: será la última presentación en casa de Pergamino Básquet en la temporada 2025/2026, por lo que el acompañamiento del público en el “Dorado Merlo” aparece como un factor clave en una noche límite.

Un cierre cuesta arriba

La campaña del equipo pergaminense estuvo marcada por la irregularidad, con una racha negativa de 13 derrotas consecutivas que condicionó su presente. Si bien logró cortar ese tramo con un triunfo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, no consiguió sostener la recuperación.

Luego llegaron nuevas caídas: primero ante Ciclista de Junín como visitante (85-59) y más recientemente frente a Racing en Avellaneda (74-59), resultados que lo dejaron en el fondo de la tabla en la recta final.

Dos finales por la permanencia

Con el triunfo de Deportivo Norte ante Racing de Avellaneda en Armstrong (70 a 66) ya consumado, la ecuación es clara: Pergamino Básquet necesita ganar los dos partidos que le quedan. El primero será este sábado ante el líder y el segundo, el miércoles próximo en Armstrong, en lo que se perfila como un duelo directo y decisivo.

Para lograrlo, el equipo deberá sostener la intensidad defensiva, evitar los bajones que le han costado partidos y encontrar mayor fluidez ofensiva. La concentración y la eficacia en momentos clave serán determinantes ante rivales de alta exigencia.

El margen se agotó. Pergamino Básquet ya no depende de otros resultados: deberá responder en la cancha para seguir en la Liga Argentina. Este sábado, ante su gente, tendrá la primera de dos finales.