sábado 21 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Obligado a ganar todo: Pergamino Básquet enfrenta una noche decisiva

    El triunfo de Deportivo Norte ante Racing dejó sin margen de error al equipo de la ciudad, que debe ganar este sábado en casa y el miércoles en Armstrong.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    21 de marzo de 2026 - 10:31
    Pergamino Básquet necesita ganar los dos partidos que le quedan para no descender.

    Pergamino Básquet necesita ganar los dos partidos que le quedan para no descender.

    JAVIER MENGONI
    Lee además
    El plantel de Pergamino Básquet escucha las indicaciones de Maffei durante un tiempo muerto.

    Derrota de Pergamino Básquet en plena lucha por la permanencia
    Busca dar el golpe. Pergamino Básquet afrontará en Avellaneda otra partido clave en la lucha por evitar el último puesto de la Conferencia Sur.

    Pergamino Básquet sale a pelear por un triunfo clave ante Racing de Avellaneda

    El panorama se volvió más exigente en las últimas horas. La victoria de Deportivo Norte en Armstrong este viernes modificó el escenario en la lucha por la permanencia y dejó sin margen de error al equipo dirigido por Daniel Maffei.

    Con un récord de 6 triunfos y 24 derrotas, Pergamino Básquet está obligado a imponerse este sábado y también el miércoles próximo, justamente ante Deportivo Norte (8-23) como visitante, para lograr la permanencia en la Liga Argentina.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Desde las 21:30, el equipo de Daniel Maffei recibe en el Estadio Ricardo Dorado Merlo al líder de la Conferencia Sur, Provincial (23-7). El resultado de anoche en Armstrong lo cambió todo: ahora Pergamino Básquet necesita ganar sí o sí este sábado y también el miércoles ante Deportivo Norte para seguir en la Liga Argentina. Es la última función de local en la temporada y el público del "Dorado Merlo" puede marcar la diferencia en una noche límite. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #PergaminoBasquet #LigaArgentina"
    View this post on Instagram

    Un rival de jerarquía

    Enfrente estará Provincial, líder de la conferencia con una campaña sólida (23-7) que le permitió asegurarse el pase directo a los octavos de final. Su regularidad lo posiciona como uno de los principales candidatos, lo que eleva considerablemente la exigencia para el conjunto local.

    El partido tendrá además un condimento especial: será la última presentación en casa de Pergamino Básquet en la temporada 2025/2026, por lo que el acompañamiento del público en el “Dorado Merlo” aparece como un factor clave en una noche límite.

    Un cierre cuesta arriba

    La campaña del equipo pergaminense estuvo marcada por la irregularidad, con una racha negativa de 13 derrotas consecutivas que condicionó su presente. Si bien logró cortar ese tramo con un triunfo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, no consiguió sostener la recuperación.

    Luego llegaron nuevas caídas: primero ante Ciclista de Junín como visitante (85-59) y más recientemente frente a Racing en Avellaneda (74-59), resultados que lo dejaron en el fondo de la tabla en la recta final.

    Dos finales por la permanencia

    Con el triunfo de Deportivo Norte ante Racing de Avellaneda en Armstrong (70 a 66) ya consumado, la ecuación es clara: Pergamino Básquet necesita ganar los dos partidos que le quedan. El primero será este sábado ante el líder y el segundo, el miércoles próximo en Armstrong, en lo que se perfila como un duelo directo y decisivo.

    Para lograrlo, el equipo deberá sostener la intensidad defensiva, evitar los bajones que le han costado partidos y encontrar mayor fluidez ofensiva. La concentración y la eficacia en momentos clave serán determinantes ante rivales de alta exigencia.

    El margen se agotó. Pergamino Básquet ya no depende de otros resultados: deberá responder en la cancha para seguir en la Liga Argentina. Este sábado, ante su gente, tendrá la primera de dos finales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Derrota de Pergamino Básquet en plena lucha por la permanencia

    Pergamino Básquet sale a pelear por un triunfo clave ante Racing de Avellaneda

    Las mellizas Julia y Luisa Arbeleche siguen los pasos de su hermana Helena

    Julia Riera dejó todo pero quedó a un paso de la final en Chihuahua

    La pista de atletismo de Pergamino será sede del Torneo Iniciación

    Brenda Bernard se metió en el Top 5 del Triatlón Olímpico de Mar del Plata

    Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior

    Protagonista, agresivo y colaborativo: el Douglas que imagina Cejas para este 2026

    Carlos Anías lideró el 1-2 pergaminense en El Panorámico

    Pergamino sumó podios y destacadas actuaciones en el Desafío de la Ribera

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Luisa y Julia Arbeleche con las medallas que lograron en el Torneo República en Santa Fe.

    Las mellizas Julia y Luisa Arbeleche siguen los pasos de su hermana Helena

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los rescatistas trabajaron este sábado en Parque España para sofocar el incendio en la antigua casilla ferroviaria.

    Principio de incendio en el parque España: controlaron las llamas sobre una antigua casilla ferroviaria

    Sábado 21 de marzo - Versión PDF

    Luisa y Julia Arbeleche con las medallas que lograron en el Torneo República en Santa Fe.

    Las mellizas Julia y Luisa Arbeleche siguen los pasos de su hermana Helena

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias cesarían hacia el mediodía de este sábado.

    Abundante lluvia en Pergamino: casi 100 milímetros y se espera un viento sur intenso

    Pergamino Básquet necesita ganar los dos partidos que le quedan para no descender.

    Obligado a ganar todo: Pergamino Básquet enfrenta una noche decisiva