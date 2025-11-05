miércoles 05 de noviembre de 2025
    • Pergamino Básquet debutó con un sólido triunfo ante Centenario de Venado Tuerto

    El equipo de la ciudad arrancó con una victoria 96 a 88 la Liga Argentina 2025/26. La figura fue Juan Martín Bello, con 27 puntos, 6 asistencias y 6 triples.

    5 de noviembre de 2025 - 13:29
    Pergamino Básquet inició con el pie derecho su quinta participación en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet inició con el pie derecho su quinta participación en la Liga Argentina.

    JAVIER MENGONI

    En un estadio “Ricardo Dorado Merlo” con un buen marco de público, Pergamino Básquet comenzó de la mejor manera su camino en la Liga Argentina 2025/2026 al vencer por 96 a 88 a Centenario de Venado Tuerto, en un encuentro intenso y con pasajes de alto nivel de básquetbol.

    Pergamino Básquet comienza a escribir su quinta participación en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina
    Pergamino Básquet sigue sumando minutos para el arranque de la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso: derrota con Santa Paula

    El conjunto dirigido por Federico Díaz mostró carácter y juego colectivo, aspectos fundamentales en el debut de una temporada siempre exigente. La figura indiscutida de la noche fue el base Juan Martín Bello, autor de 27 puntos, 6 asistencias y 6 triples, pero acompañado por un equipo que supo sostenerlo en ambos costados de la cancha.

    Juan Bello
    Juan Martín Bello fue la figura y el goleador del partido disputado en el

    Juan Martín Bello fue la figura y el goleador del partido disputado en el "Dorado Merlo".

    Comienzo parejo y de alto vuelo

    Desde el salto inicial quedó claro que el espectáculo estaba asegurado. Ambos equipos salieron con gran intensidad, intercambiando conversiones y manteniendo un goleo alto. Pergamino apostó a la conducción de Bello y al desequilibrio del paraguayo Alexander López, mientras que Centenario encontró efectividad en el perímetro con Manuel Gómez (ex Pergamino Básquet) y Matías Aristu, dos de sus tiradores más peligrosos.

    El primer cuarto fue un golpe por golpe constante. Ninguno de los dos logró despegarse, aunque Nicolás Rodríguez, con oficio y precisión desde la línea, permitió que el local se fuera al primer descanso arriba por 30 a 28.

    Un segundo cuarto clave

    El segundo parcial mostró la mejor versión de Pergamino. Con una defensa sólida, agresiva en las líneas de pase y con buena rotación, el equipo de Díaz secó por completo al rival: Centenario estuvo casi cinco minutos sin anotar. Esa intensidad se tradujo rápidamente en el marcador. Con Bello manejando los tiempos, Rodríguez dominando la pintura y López castigando con penetraciones, Pergamino estableció una ventaja de dos dígitos. El parcial fue 22 a 10 y el marcador al entretiempo reflejaba justicia: 52 a 38 para el equipo de la ciudad.

    Reacción visitante y temple local

    El regreso del descanso trajo un nuevo impulso para Pergamino, que rápidamente alcanzó la máxima diferencia del partido (62 a 41) y parecía encaminarse a una noche tranquila. Sin embargo, Centenario no bajó los brazos y protagonizó una remontada espectacular. Con un parcial de 25 a 6, la visita ajustó la defensa, aprovechó pérdidas locales y castigó con transiciones rápidas. De repente, la diferencia se redujo a solo dos puntos (68 a 66) y el partido volvió a encenderse. En ese contexto tenso para Pergamino Básquet, apareció una acción clave: un triple oportuno de Bautista Marconato sobre el cierre del cuarto, que le devolvió aire al local para entrar al último capítulo arriba 71 a 66.

    Cierre con oficio y efectividad

    El último cuarto fue una muestra de madurez de Pergamino. Centenario continuó insistiendo, pero cada intento fue respondido con la misma moneda. Bello siguió siendo determinante desde el perímetro, Rodríguez impuso su presencia en el rebote, y López se hizo fuerte en las penetraciones.

    A falta de 3m. 38s. para el final, una racha de 7-0 a favor del conjunto pergaminense -coronada con un triple de Bello y una bandeja de Rodríguez- abrió una brecha de 12 puntos (90 a 78) que resultó decisiva. Centenario lo intentó hasta el cierre, pero el local mantuvo la calma y terminó sellando el triunfo por 96 a 88, desatando la celebración de su gente en el arranque de una nueva temporada.

    Además de la gran noche de Bello, que fue determinante, en el dueño de casa lo secundaron: Nicolás Rodríguez (24 puntos y 6 rebotes) y Alexander López (17 puntos). Por el lado de Centenario, se destacaron Manuel Gómez con 21 puntos y 5 triples, y Lucio Castellani, autor de 16 puntos y 13 rebotes.

    Pergamino Básquet
    El nuevo Pergamino Básquet arrancó la temporada con una positiva actuación ante Centenario.

    El nuevo Pergamino Básquet arrancó la temporada con una positiva actuación ante Centenario.

    El domingo recibe a Lanús

    Con esta victoria, Pergamino Básquet arranca la Liga con confianza y una base sólida sobre la cual construir su identidad. El próximo compromiso será el domingo a las 21:00, nuevamente en el “Ricardo Dorado Merlo”, ante Lanús, otro de los equipos con aspiraciones en la Conferencia Sur.

    Luego, el conjunto de Díaz deberá salir a la ruta para afrontar una gira por el sur, con compromisos en Bahía Blanca (el viernes 14 enfrentará a Villa Mitre) y Viedma (el domingo 16 se medirá con Deportivo Viedma), donde buscará reafirmar su buen inicio.

