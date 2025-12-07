Pergamino Básquet recibe a Rocamora tras la caída en Rosario

Jonatan Slider en acción durante la derrota de Pergamino Básquet el viernes en Rosario. PRENSA PROVINCIAL

Este domingo, desde las 21:00, Pergamino Básquet se presentará en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, donde recibirá a Rocamora de Concepción del Uruguay en su décima aparición en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El equipo dirigido por Federico Díaz, que viene de caer en la noche del viernes por 77 a 62 en su visita a Provincial de Rosario, buscará reencontrarse con la victoria y reafirmar su localía en una temporada en la que los triunfos como visitante aún se le han negado.

El rival de este domingo, Rocamora, llegará a Pergamino con muy poco descanso: saldrá a la cancha apenas 24 horas después de enfrentar a Ciclista en Junín. Este factor podría jugar un papel importante, especialmente en el tramo final del encuentro.

La derrota ante Provincial El tropiezo en Rosario dejó al conjunto pergaminense con un registro de 3-6, y expuso nuevamente la dificultad del equipo para sostener regularidad fuera de casa. Provincial dominó gran parte del juego, apoyado en su sólida tarea colectiva. El local, invicto en el “Salvador Bonilla”, mostró circulación de balón y puntería para castigar cada espacio que ofreció Pergamino, que pese a su esfuerzo defensivo no logró frenar el ritmo del rival.

Pergamino tuvo reacciones en distintos pasajes del encuentro, con Emanual Shepherd (16 puntos), Nicolás Rodríguez (15) y Jonatan Slider (12) como principales vías de gol, pero cada acercamiento en el marcador encontró respuestas del elenco rosarino, especialmente a través de la jerarquía de Adrián Boccia (14) en momentos clave. El Rojo terminó de quebrar el partido en la segunda mitad y selló el 77-62 definitivo. Fortalecer la localía, el objetivo Mientras la deuda como visitante persiste -cinco presentaciones y ninguna victoria-, Pergamino Básquet ha encontrado mejores sensaciones en el “Dorado Merlo”, donde buscará su cuarto triunfo de la temporada. En un torneo largo y competitivo, hacerse fuerte en casa es una necesidad impostergable para sostener expectativas de crecimiento.

