Pergamino Básquet enfrenta a Lanús por su segundo triunfo en la Liga Argentina

Pergamino Básquet tendrá este domingo a las 21:00 su segundo examen en la Liga Argentina 2025/2026 cuando reciba en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” a Lanús , en un partido correspondiente a la Conferencia Sur. El equipo de la ciudad arrancó su quinta participación consecutiva en la segunda categoría del básquetbol nacional con ilusiones renovadas.

El elenco dirigido por Federico Díaz intentará extender el buen inicio de temporada tras el triunfo logrado el martes también de local ante Centenario de Venado Tuerto por 96 a 88, en un partido que dejó muy buenas sensaciones tanto en el juego colectivo como en la respuesta del público, que acompañó en buen número en el debut.

Será, además, una jornada con condimentos especiales. El encuentro marcará la presentación de dos refuerzos: el escolta Jonatan Slider , que vuelve a Pergamino, y el canadiense Emanual Shepherd , que se sumó para reemplazar al lesionado Maximiliano Tabieres . Dos nombres que llegan para aportar experiencia, versatilidad y poderío físico en una temporada que promete ser muy exigente.

El estreno del martes ante Centenario dejó señales positivas para el conjunto de la ciudad. En un partido intenso y de ritmo alto, Pergamino Básquet se impuso por 96 a 88 gracias a un sólido rendimiento colectivo y a una gran actuación de Juan Martín Bello , figura del encuentro con 27 puntos (6 triples) y 6 asistencias.

El equipo mostró pasajes de buen juego, especialmente en el segundo cuarto, donde una defensa férrea y una buena rotación permitieron abrir una diferencia de doble dígito que resultó determinante. También se destacaron Nicolás Rodríguez, con 24 puntos y 6 rebotes, y el paraguayo Alexander López, autor de 17 unidades en su único partido oficial con la camiseta del equipo, antes de su salida (su ficha fue ocupada por Slider).

Slider, el regreso más esperado

La gran noticia de la semana llegó el jueves, cuando Pergamino Básquet confirmó oficialmente la incorporación de Jonatan Slider, un nombre que despierta expectativas entre los hinchas. El escolta, de 38 años y 1,92 metros, vuelve a Pergamino tras una larga trayectoria en la Liga Nacional, donde defendió camisetas como las de Argentino de Junín, Boca Juniors, Libertad de Sunchales, Estudiantes de Concordia y Peñarol de Mar del Plata, entre otras. Su llegada fue anunciada con un mensaje que rápidamente se viralizó: “¡Bienvenido a casa, Jony! Vuelve a la ciudad después de varias temporadas representándonos en la élite del básquet argentino”.

Slider ocupará la ficha del paraguayo Alexander López, y debutará este domingo ante Lanús. Llega procedente de San Martín de Junín, donde logró el ascenso a la Liga Federal 2026. “Vengo a sumar, a ponerme a disposición del equipo, a tratar de dar una mano en la faceta que sea necesaria”, declaró tras incorporarse a los entrenamientos. Su regreso no solo aporta jerarquía y experiencia, sino también una fuerte identificación con la ciudad y el proyecto deportivo de Pergamino Básquet.

Shepherd, la otra cara nueva

El cuerpo técnico también debió rearmar la estructura interior tras la lesión de Maximiliano Tabieres, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la semana previa al inicio de la temporada. Para reemplazarlo se incorporó al canadiense Emanual Shepherd, un alero-pivote de 2,03 metros, que arribó a Pergamino horas antes del debut ante Centenario.

Shepherd, que viene de jugar en Jorge Guzmán de Ecuador, se integró rápidamente a los entrenamientos y fue habilitado. Todo indica que podría tener sus primeros minutos este domingo, en una noche que se perfila como de estrenos para Pergamino Básquet.

Lanús, rival de peso y tradición

El rival de Pergamino será Lanús, uno de los equipos fuerte de la categoría y siempre protagonista. El “Granate”, que viene de alcanzar las finales de la Conferencia Sur en la temporada pasada, inició una nueva etapa bajo la conducción de Manuel Anglese, ex entrenador de Zárate Basket en la Liga Nacional.

Lanús mantiene una base experimentada y muy identificada con el club, encabezada por dos referentes: Sebastián Chaine y Martín Franchino, quienes suman 10 y 8 temporadas vistiendo la camiseta “Granate”, respectivamente. Ambos son líderes dentro y fuera de la cancha, símbolos de continuidad y compromiso.

“Elegimos prepararnos con anticipación porque tenemos un objetivo claro. Entrenamos desde agosto para llegar de la mejor manera. El grupo humano que se formó es excelente y queremos ser protagonistas”, aseguró Franchino.

Por su parte, Chaine, de 38 años, valoró la posibilidad de seguir compitiendo en el club que lo vio crecer: “Poder continuar en Lanús, cerca de mi gente, es un privilegio. Estoy disfrutando cada temporada con la misma pasión de siempre. Este equipo tiene hambre y una gran mentalidad”.

Lanús debutó el viernes por la noche visitando a Ciclista Juninense en el “Coliseo del Boulevard” con derrota por 69 a 63, por lo que llegará a Pergamino con el objetivo de recuperarse y lograr su primera victoria en la temporada,

Un proyecto que se consolida

Esta es la quinta participación consecutiva de Pergamino Básquet en la segunda categoría del básquet argentino, consolidando un camino que comenzó en 2021 y que le permitió a la ciudad volver a ocupar un lugar destacado en el mapa del básquetbol nacional. Luego de los cambios mencionados, el plantel 2025/26 está conformado por Juan Martín Bello, Jonatan Slider, Tomás Quinteros, Nicolás Rodríguez, Bautista Marconato, Martín Gandoy, Lucas Mohnen, Emanual Shepherd (Canadá), Santino Mogliati, Franco Villegas, Paulo Salazar (Ecuador) y Bautista Gobetti.

Luego a Bahía Blanca y Viedma

Después del compromiso ante Lanús, el conjunto de “Fede” Díaz emprenderá una gira rumbo al sur, donde enfrentará el viernes 14 a Villa Mitre en Bahía Blanca y el domingo 16 a Deportivo Viedma, dos exigentes pruebas como visitante.