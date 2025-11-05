miércoles 05 de noviembre de 2025
    Baradero: Entrega de certificados para entrenadores impulsa la profesionalización deportiva

    La Dirección de Deportes de Baradero otorgó certificados a quienes completaron el segundo nivel de capacitación para entrenadoras y entrenadores.

    5 de noviembre de 2025 - 14:54
    Tu linea directa

    El Municipio de Baradero concretó una nueva instancia de formación deportiva con la entrega de certificados del segundo nivel de la capacitación para entrenadoras y entrenadores de fútbol. La propuesta, gratuita y con contenido teórico-práctico, busca elevar la calidad del deporte local, acompañando el crecimiento de clubes y el desarrollo profesional de quienes integran el ámbito futbolístico de la ciudad.

    Formación continua para el deporte baraderense

    La capacitación fue organizada por la Dirección de Deportes de la Secretaría de Cultura, Educación, Comunicación y Deportes y estuvo compuesta por ocho módulos dictados en el Centro Universitario Baradero. Cada participante recibió su certificado de manos de Lucas Maldonado, nuevo director de Deportes, quien resaltó el compromiso de quienes completaron esta instancia formativa.

    Contenidos dictados por profesionales reconocidos

    Los módulos estuvieron a cargo de especialistas como Alejo Zaldúa, Osvaldo Mindurry y Roberto Cuis, además de profesionales de la salud y la psicología. Se abordaron temáticas centrales como planificación de entrenamientos, técnica y táctica de nivel 2, videoanálisis y metodología de trabajo, con prácticas desarrolladas en el Polideportivo Municipal “Miguel Ángel Mori”.

    Proyección y crecimiento del fútbol local

    Este programa gratuito se consolida como una herramienta estratégica para elevar la preparación de entrenadoras y entrenadores, ampliando oportunidades y contribuyendo al fortalecimiento del fútbol baraderense. Para el Municipio, la profesionalización deportiva es un eje que permite proyectar una estructura más sólida, inclusiva y con mayor calidad técnica para el futuro.

