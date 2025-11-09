Douglas recibe a Olimpo en un nuevo capítulo de su ilusión por el ascenso

Douglas Haig volverá a ser protagonista de una noche de definiciones en el Torneo Federal A de fútbol . Este domingo, desde las 20:05, el equipo pergaminense recibirá en el estadio “Miguel Morales” a Olimpo de Bahía Blanca , en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Reválida, etapa que pone en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El primero ya fue para Ciudad de Bolívar, campeón de la Fase Campeonato al vencer en la final a Atlético Rafaela por penales. Pero para el resto de los equipos que continúan en carrera (ocho), este tramo del torneo representa la última oportunidad de cumplir el sueño del ascenso.

Douglas Haig llega a esta instancia con una ilusión renovada. Luego de una Segunda Fase complicada -con solo un empate y siete derrotas en ocho partidos-, el arribo de Sebastián “Terremoto” Cejas a la dirección técnica marcó un punto de inflexión. El ex arquero, con pasado en Newell’s y en el fútbol europeo, logró recuperar la confianza del grupo, consolidar una idea táctica y encender nuevamente la fe del hincha “Rojinegro”.

Desde su llegada, el balance de Cejas es positivo: dos triunfos, dos empates y tres derrotas en siete presentaciones. Pero más allá de los números, el equipo cambió en actitud, funcionamiento y solidez colectiva.

El “Fogonero” mostró su recuperación en los cruces de la Reválida. En 16avos de final, dejó en el camino a Independiente de Chivilcoy tras imponerse 4 a 3 en el global, en una serie en la que golpeó de entrada en el “Miguel Morales” con un triunfo 4 a 2. Luego, en octavos de final, eliminó a Argentino de Monte Maíz por 3 a 1 en el acumulado, cerrando la llave con un empate 1 a 1 como visitante con un nuevo golazo de Gonzalo Baglivo, el mediocampista que se convirtió en la figura de la serie (había convertido también en la ida en la victoria 2 a 0).

Cada paso tuvo su valor. Douglas Haig no contó con ventaja deportiva en ninguna instancia de esta Reválida, pero mostró carácter para imponerse en contextos adversos. Esa resiliencia es hoy una de sus principales virtudes: el conjunto pergaminense se reconstruyó desde la adversidad y hoy está entre los ocho que pelean por ascender.

Olimpo, un rival con historia

Enfrente estará Olimpo de Bahía Blanca, un club histórico del fútbol argentino que busca regresar al protagonismo. El “Aurinegro”, dirigido por Mauricio Giganti, viene de eliminar a Kimberley de Mar del Plata con autoridad: ganó 3 a 1 en el estadio “Roberto Carminatti” (goles de Cristian Amarilla, Enzo Coacci y Gonzalo Tarifa) y se impuso 4 a 2 en el global.

El conjunto bahiense, que supo militar en la Primera División durante varias temporadas (desde la 2002/03 hasta la 2005/06, luego en 2007/08, entre 2010 y 2012, y desde 2013 hasta 2017), conserva una estructura sólida, con jugadores de jerarquía y una idea de juego ofensiva. Además, cuenta con ventaja deportiva, lo que significa que en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, Olimpo será el que avance a semifinales.

Esa condición obliga a Douglas Haig a buscar un resultado favorable esta noche en Pergamino, idealmente una victoria que le permita viajar a Bahía Blanca con margen. El “Miguel Morales”, por lo tanto, será el escenario de una verdadera final anticipada.

Equipo sin cambios

Durante la semana, el cuerpo técnico trabajó con foco en la recuperación física y el ajuste táctico, sin sobresaltos en el plantel. Según se anticipa, “Terremoto” Cejas mantendrá la misma alineación que igualó en Monte Maíz: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza y Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando.

Este once ha mostrado equilibrio, fortaleza en el mediocampo y una mejora notoria en la generación de juego. Baglivo se consolidó como el eje del equipo, Meza aporta equilibrio, y Orlando, referencia ofensiva, busca reencontrarse con el gol en una instancia clave.

El estadio promete fiesta

El “Miguel Morales” volverá a ser el punto de encuentro de una ciudad que recuperó la ilusión. Se espera una muy buena concurrencia, con el público “Rojinegro” dispuesto a acompañar como lo hizo en las series anteriores ante Independiente y Monte Maíz.

En ambas oportunidades, el apoyo del hincha fue determinante: Douglas Haig sacó fuerzas en los momentos difíciles, empujado por una tribuna que nunca dejó de creer. Este domingo, el escenario promete una fiesta popular, con un equipo que se juega mucho más que un partido: se juega la posibilidad de seguir soñando con el ascenso. El encuentro será dirigido por el rosarino Maximiliano Macheroni, asistido por Sebastián Osudar y Hugo Fleitas.

La revancha y lo que viene

La serie se definirá el próximo fin de semana en Bahía Blanca, en el estadio “Roberto Carminatti”, donde Olimpo volverá a tener ventaja deportiva. El ganador de este cruce avanzará a las semifinales de la Reválida, etapa que sigue en el camino hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Douglas Haig sabe que la empresa no será sencilla, pero también que ya desafió los pronósticos en las series anteriores. El equipo se fortaleció en la adversidad, encontró respuestas futbolísticas y emocionales, y ahora enfrenta una nueva prueba con la fe intacta.