Pergamino saldó una deuda histórica al inaugurar el Museo Héroes de Malvinas

Pergamino volvió a sentir una de las jornadas más emotivas y trascendentes de los últimos años en el marco de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas. La ciudad inauguró oficialmente el Museo Héroes de Malvinas , un espacio largamente esperado que no solo preservará la historia de quienes combatieron en el Atlántico Sur, sino que también se transformará en un símbolo permanente del reconocimiento que la comunidad pergaminense les brinda a sus veteranos y a quienes dieron la vida por la Patria.

Malvinas en Pergamino: la Escuela Primaria 42 inauguró un mural homenaje a héroes y caídos de la guerra

La apertura del Museo representa mucho más que la puesta en valor de un edificio. Se trata de una reparación histórica, de una deuda pendiente con los excombatientes, con los caídos y con sus familias. También es una decisión política y social de mantener viva la memoria, de transmitirla a las nuevas generaciones y de sostener, año tras año, el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La actividad comenzó por la mañana del jueves en el Monumento a los Caídos, donde se desarrolló la tradicional ceremonia conmemorativa del 2 de abril. Allí, autoridades municipales, integrantes del Centro de Excombatientes, familiares, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, entidades intermedias y vecinos participaron de un acto cargado de emoción y respeto.

Uno de los momentos más significativos fue la colocación de ofrendas florales al pie de las placas que recuerdan a Eduardo Tomás Silva y Aldo Osmar Patrone, los dos pergaminenses que murieron durante la guerra y cuyos nombres permanecen grabados en la memoria colectiva de la ciudad.

En un profundo silencio, roto apenas por el sonido de las trompetas y los aplausos de los presentes, Pergamino volvió a rendir homenaje a sus héroes. Como sucede cada año, el recuerdo de Silva y Patrone ocupó un lugar central, pero esta vez la conmemoración tuvo un significado especial: por primera vez, la ciudad contó con un espacio propio y definitivo para contar su historia.

Finalizada la ceremonia, las actividades se trasladaron al nuevo Museo Héroes de Malvinas, ubicado en Bv. Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. El lugar, emplazado junto al Museo Municipal y cerca de otros espacios culturales, forma parte de un corredor histórico y educativo que busca fortalecer la identidad local y el vínculo de la comunidad con su pasado.

Un espacio para la memoria colectiva

La elección de ese sitio no fue casual. Allí, en uno de los sectores más transitados y representativos de Pergamino, el Museo se integra a la vida cotidiana de la ciudad. La intención es que Malvinas no quede reducida a una fecha en el calendario, sino que esté presente todos los días, en un espacio abierto, accesible y pensado para el encuentro, la reflexión y el aprendizaje.

Durante el acto inaugural, el intendente Javier Martínez recordó que la concreción del Museo surgió de un compromiso asumido hace un año con los veteranos y con toda la comunidad.

“Hace un año asumimos un compromiso claro con nuestros héroes y con toda la ciudad, que Pergamino iba a tener un espacio propio para Malvinas. Hoy ese compromiso es una realidad”, expresó.

El jefe comunal destacó además el profundo valor simbólico que tendrá este nuevo ámbito para la ciudad y para las futuras generaciones.

“Este Museo no es solo un edificio, es memoria viva, es el lugar donde cada historia va a ser contada y donde las nuevas generaciones van a poder entender qué significa Malvinas”, sostuvo.

Martínez remarcó que Pergamino ha demostrado a lo largo de los años una fuerte identificación con la causa Malvinas y un profundo respeto hacia sus excombatientes. En ese sentido, señaló que la inauguración del Museo constituye un nuevo paso en ese camino de reconocimiento permanente.

Veteranos y Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas

Por su parte, el presidente del Centro de Excombatientes de Pergamino, Carlos Miguelena, pronunció uno de los discursos más conmovedores de la jornada. Con la emoción visible en su rostro, recordó a Silva y Patrone como dos figuras fundamentales en la historia de la ciudad.

“Silva y Patrone siguen siendo las figuras a destacar por haber pasado a ser nuestros héroes nacionales, dejando su vida defendiendo la soberanía en las turbulentas y frías aguas del Atlántico Sur y en las húmedas trincheras de la turba malvinera en la Isla Soledad”, expresó.

Miguelena también agradeció especialmente al Municipio por haber concretado una obra que durante muchos años fue un anhelo de los veteranos.

“La ciudad de Pergamino tendrá a partir de hoy un lugar donde todos podamos respirar Malvinas, en un sector en el cual siempre quisimos estar”, afirmó.

Sus palabras sintetizaron el sentimiento compartido por los excombatientes y por buena parte de la comunidad: la sensación de que, finalmente, Pergamino les dio a sus héroes el lugar que merecen.

El Museo Héroes de Malvinas fue pensado como un espacio de memoria activa. Allí podrán encontrarse objetos, fotografías, documentos, testimonios y distintos elementos vinculados a la guerra y a la experiencia de los excombatientes pergaminenses. Pero además, tendrá una fuerte impronta educativa.

Días y horarios del Museo Héroes de Malvinas

Desde el Municipio informaron que se organizarán visitas guiadas destinadas especialmente a escuelas, con el objetivo de que niños y jóvenes puedan conocer de cerca la historia de Malvinas, comprender el valor del sacrificio de los veteranos y reflexionar sobre la importancia de la soberanía nacional.

La iniciativa busca que las nuevas generaciones no solo conozcan lo ocurrido en 1982, sino que también entiendan que Malvinas forma parte de la identidad argentina y, en particular, de la identidad pergaminense. Porque en Pergamino la causa Malvinas no se recuerda únicamente cada 2 de abril: se mantiene viva en cada acto, en cada bandera, en cada homenaje y, desde ahora, también en este Museo.

Con la inauguración de este espacio, la ciudad reafirma el profundo respeto y la gratitud hacia sus héroes. Pergamino eligió transformar la memoria en un lugar concreto, abierto a todos, para que las historias de quienes lucharon en Malvinas sigan siendo contadas y nunca caigan en el olvido.

El Museo Héroes de Malvinas permanecerá abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas; jueves, viernes y sábado de 16.30 a 20 horas; y sábados y domingos de 10 a 13 horas.