domingo 26 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: crece el amor por los animales y se dispara la demanda de servicios veterinarios

    En Pergamino y las localidades de campaña hay un importante compromiso del área de Veterinaria en la tenencia responsable de mascotas.

    26 de abril de 2026 - 07:07
    Pergamino y un compromiso con la tenencia responsable de mascotas

    La Dirección de Veterinaria de Pergamino, a cargo de Fernanda Lauzzo, explicó las planificaciones que dispuso el área para este 2026, un año que, según definió, se presenta “movido” y atravesado por un marcado incremento en la demanda de servicios vinculados al cuidado y la protección animal en la ciudad y los pueblos del Partido.

    Lee además
    María del Carmen Polola, sentir su lugar de trabajo como su “segunda casa”.

    María del Carmen Polola: 50 años de trabajo en la Asociación Pergamino de Cultura Inglesa
    El Douglas de Sebastián Cejas buscará en el Miguel Morales extender su racha perfecta.

    Douglas va por la sexta al hilo ante Independiente de Chivilcoy

    Durante una charla con LA OPINION, la médica veterinaria explicó que uno de los datos más significativos es el crecimiento sostenido en la cantidad de castraciones que se realizan tanto en los distintos barrios de la ciudad como en las localidades de campaña. “Se está acercando mucha más gente que antes”, señaló, al tiempo que remarcó que este fenómeno no sólo responde a una mayor presencia territorial del área, sino también a un cambio cultural progresivo en la comunidad respecto de la tenencia responsable de mascotas.

    Ese aumento en la participación vecinal también se refleja en otro de los pilares del área: la vacunación antirrábica. Fernanda Lauzzo destacó que la campaña se mantiene activa durante todo el año y que la respuesta de la población ha sido muy positiva. “Hay más conciencia sobre la importancia de vacunar, y eso es clave no sólo para la salud de los animales, sino también para la salud pública”, sostuvo.

    Quirófano móvil para Pergamino y los pueblos

    En relación con el funcionamiento del quirófano móvil, una herramienta central para acercar el servicio a los distintos puntos del Partido de Pergamino, la funcionaria pidió comprensión a los vecinos frente a la alta demanda. Explicó que los turnos se otorgan desde las primeras horas del día y que, en muchos casos, se generan listas de espera.

    “La logística se va reorganizando permanentemente para poder llegar a todos, pero realmente hay muchísima demanda”, indicó, al tiempo que valoró el compromiso del equipo de trabajo para sostener el ritmo de intervenciones.

    Otros aspectos fundamentales que Lauzzo destacó como alentador es el crecimiento en el número de adopciones. Según detalló, actualmente se concretan alrededor de 70 adopciones anuales, lo que representa un incremento significativo en comparación con años anteriores. En este marco, mencionó como caso emblemático el de “Bravo”, un perro que fue adoptado y que hoy se encuentra en proceso de entrenamiento por parte de la Policía para tareas de detección de narcóticos. “Es un ejemplo de las oportunidades que pueden tener todos estos animales cuando encuentran un hogar y una segunda oportunidad”, expresó.

    Maltrato animal

    No obstante, el escenario también presenta desafíos. La directora de Veterinaria advirtió sobre un aumento en las denuncias por maltrato animal, aunque aclaró que este crecimiento está vinculado, en gran medida, a una mayor visibilización de estas situaciones y a una ciudadanía más comprometida con la protección de los animales en general. “Hoy la gente denuncia más, se involucra y eso es positivo”, afirmó la titular de esta dependencia municipal.

    En este sentido, explicó que cuando las denuncias toman intervención judicial, el área cuenta con herramientas más eficaces para actuar, como la posibilidad de realizar allanamientos o proceder al secuestro de animales en casos donde se comprueba la existencia de maltrato. Sin embargo, subrayó la importancia de que los vecinos acompañen las denuncias con pruebas concretas, como fotografías o registros audiovisuales, que permitan avanzar con mayor celeridad en las investigaciones.

    Asimismo, recordó que las denuncias pueden realizarse en comisarías, fiscalías o a través de canales digitales, lo que facilita el acceso y promueve una mayor participación ciudadana en la protección de los animales.

    Adopción responsable

    Finalmente, Lauzzo adelantó que el área continuará impulsando jornadas de adopción en espacios públicos de la ciudad, como el Parque España, con el objetivo de seguir promoviendo el encuentro entre los animales rescatados y potenciales adoptantes. En esa línea, convocó a los vecinos a acercarse, informarse y asumir el compromiso que implica sumar una mascota al hogar. “Adoptar es una decisión importante, pero también es una oportunidad de cambiar una vida”, concluyó.

    Temas
    Seguí leyendo

    María del Carmen Polola: 50 años de trabajo en la Asociación Pergamino de Cultura Inglesa

    Douglas va por la sexta al hilo ante Independiente de Chivilcoy

    Controles y tecnología: Pergamino refuerza la seguridad vial a través de un plan integral

    Marcelo Saltal apuesta al cine con Emparejados, una comedia romántica hecha en Pergamino

    Más oportunidades para estudiar: el Municipio entregó 107 becas a jóvenes de Pergamino

    Paola Suárez: "Julia Riera tiene un nivel para estar mucho más arriba"

    Rotary Club Pergamino Cruce donó una planta envasadora de oxígeno al Hospital San José

    Pergamino fue anfitrión del Foro de Tesorerías Municipales con eje en la gestión y la eficiencia

    Peña solidaria por Romi Aranda: Pergamino se une este viernes para acompañar su recuperación

    Pergamino impulsa a sus emprendedores: lanzaron la segunda edición de microcréditos con 500 cupos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    controles y tecnologia: pergamino refuerza la seguridad vial a traves de un plan integral

    Controles y tecnología: Pergamino refuerza la seguridad vial a través de un plan integral

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Podcast del 26 de abril de 2026

    Podcast del 26 de abril de 2026
    María del Carmen Polola, sentir su lugar de trabajo como su “segunda casa”.

    María del Carmen Polola: 50 años de trabajo en la Asociación Pergamino de Cultura Inglesa

    El Douglas de Sebastián Cejas buscará en el Miguel Morales extender su racha perfecta.

    Douglas va por la sexta al hilo ante Independiente de Chivilcoy

    Pergamino: crece el amor por los animales y se dispara la demanda de servicios veterinarios

    Pergamino: crece el amor por los animales y se dispara la demanda de servicios veterinarios

    Controles y tecnología: Pergamino refuerza la seguridad vial a través de un plan integral

    Controles y tecnología: Pergamino refuerza la seguridad vial a través de un plan integral