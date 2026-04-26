Pergamino: crece el amor por los animales y se dispara la demanda de servicios veterinarios

La Dirección de Veterinaria de Pergamino, a cargo de Fernanda Lauzzo, explicó las planificaciones que dispuso el área para este 2026, un año que, según definió, se presenta “movido” y atravesado por un marcado incremento en la demanda de servicios vinculados al cuidado y la protección animal en la ciudad y los pueblos del Partido.

Durante una charla con LA OPINION, la médica veterinaria explicó que uno de los datos más significativos es el crecimiento sostenido en la cantidad de castraciones que se realizan tanto en los distintos barrios de la ciudad como en las localidades de campaña. “Se está acercando mucha más gente que antes”, señaló, al tiempo que remarcó que este fenómeno no sólo responde a una mayor presencia territorial del área, sino también a un cambio cultural progresivo en la comunidad respecto de la tenencia responsable de mascotas.

Ese aumento en la participación vecinal también se refleja en otro de los pilares del área: la vacunación antirrábica. Fernanda Lauzzo destacó que la campaña se mantiene activa durante todo el año y que la respuesta de la población ha sido muy positiva. “Hay más conciencia sobre la importancia de vacunar, y eso es clave no sólo para la salud de los animales, sino también para la salud pública”, sostuvo.

En relación con el funcionamiento del quirófano móvil, una herramienta central para acercar el servicio a los distintos puntos del Partido de Pergamino, la funcionaria pidió comprensión a los vecinos frente a la alta demanda. Explicó que los turnos se otorgan desde las primeras horas del día y que, en muchos casos, se generan listas de espera.

“La logística se va reorganizando permanentemente para poder llegar a todos, pero realmente hay muchísima demanda”, indicó, al tiempo que valoró el compromiso del equipo de trabajo para sostener el ritmo de intervenciones.

Otros aspectos fundamentales que Lauzzo destacó como alentador es el crecimiento en el número de adopciones. Según detalló, actualmente se concretan alrededor de 70 adopciones anuales, lo que representa un incremento significativo en comparación con años anteriores. En este marco, mencionó como caso emblemático el de “Bravo”, un perro que fue adoptado y que hoy se encuentra en proceso de entrenamiento por parte de la Policía para tareas de detección de narcóticos. “Es un ejemplo de las oportunidades que pueden tener todos estos animales cuando encuentran un hogar y una segunda oportunidad”, expresó.

Maltrato animal

No obstante, el escenario también presenta desafíos. La directora de Veterinaria advirtió sobre un aumento en las denuncias por maltrato animal, aunque aclaró que este crecimiento está vinculado, en gran medida, a una mayor visibilización de estas situaciones y a una ciudadanía más comprometida con la protección de los animales en general. “Hoy la gente denuncia más, se involucra y eso es positivo”, afirmó la titular de esta dependencia municipal.

En este sentido, explicó que cuando las denuncias toman intervención judicial, el área cuenta con herramientas más eficaces para actuar, como la posibilidad de realizar allanamientos o proceder al secuestro de animales en casos donde se comprueba la existencia de maltrato. Sin embargo, subrayó la importancia de que los vecinos acompañen las denuncias con pruebas concretas, como fotografías o registros audiovisuales, que permitan avanzar con mayor celeridad en las investigaciones.

Asimismo, recordó que las denuncias pueden realizarse en comisarías, fiscalías o a través de canales digitales, lo que facilita el acceso y promueve una mayor participación ciudadana en la protección de los animales.

Adopción responsable

Finalmente, Lauzzo adelantó que el área continuará impulsando jornadas de adopción en espacios públicos de la ciudad, como el Parque España, con el objetivo de seguir promoviendo el encuentro entre los animales rescatados y potenciales adoptantes. En esa línea, convocó a los vecinos a acercarse, informarse y asumir el compromiso que implica sumar una mascota al hogar. “Adoptar es una decisión importante, pero también es una oportunidad de cambiar una vida”, concluyó.