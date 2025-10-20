Pergaminenses marcaron presencia en el Triatlón Sprint de Capitán Sarmiento

El sábado, Capitán Sarmiento fue escenario de la 1ª fecha del Triatlón Sprint 2025 , una competencia que contó con la participación de 4 pergaminenses: Lautaro Ponce , Santiago Rosales, Sebastián Ramírez y David Chade .

En uno de los mejores asfaltos de la Provincia de Buenos Aires, y con dos modalidades disponibles -ruta y MTB-, los competidores afrontaron distancias Sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de pedestrismo) y Súper Sprint.

El primero de los pergaminenses en la clasificación fue Lautaro Ponce , quien completó el recorrido en un tiempo de 1h. 10m. 35s, ubicándose 16° en la clasificación general y logrando un importante tercer puesto en la categoría de 30 a 34 años .

Santiago Rosales finalizó en 1h. 13m. 23s, logrando el puesto 21 de la general y el quinto en la categoría de 35 a 39 años . Sebastián Ramírez culminó la prueba en 1h. 26m. 38s, ubicándose 60° en la general y 15° en la categoría de 40 a 44 años. Y David Chade registró un tiempo de 1h. 29m. 22s, alcanzando el puesto 69° en la general y el 13° en la categoría de 35 a 39 años.

Continuidad de buenas performances

Esta competencia en Capitán Sarmiento no solo significó un nuevo desafío para los pergaminenses, sino que también fue una oportunidad para ratificar la sólida actuación que varios de ellos vienen mostrando. Cabe recordar que dos semanas antes, Ponce, Rosales y Chade participaron del Half Triatlón en Rosario, con distancias que incluyen 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo.

En esa oportunidad, Ponce se ubicó 14° en la general con un tiempo de 4h. 31m. 46s, logrando también el segundo puesto en su categoría (30 a 34 años). Santiago Rosales finalizó 29° general y 5° en su categoría (35 a 39 años), mientras que Chade completó la modalidad promocional con 1h. 10m. 21s, alcanzando el 24° puesto en la general y el octavo en la categoría 30 a 39 años.