lunes 20 de octubre de 2025
    • Pergaminenses marcaron presencia en el Triatlón Sprint de Capitán Sarmiento

    Lautaro Ponce se subió al podio con un tercer puesto en su categoría. Santiago Rosales, Sebastián Ramírez y David Chade también tuvieron positivas actuaciones.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    20 de octubre de 2025 - 15:08
    Sebastián Ramírez, David Chade, Santiago Rosales y Lautaro Ponce en Capitán Sarmiento.

    LAUTARO PONCE

    El sábado, Capitán Sarmiento fue escenario de la 1ª fecha del Triatlón Sprint 2025, una competencia que contó con la participación de 4 pergaminenses: Lautaro Ponce, Santiago Rosales, Sebastián Ramírez y David Chade.

    cata tiene dias buenos y dias malos, pero va evolucionando muy bien. eso nos da fuerzas para seguir

    Cata "Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir"
    Uno de los grupos que conformaron el Grupo Literario Hojarasca: Digna Sabaté, Norma Deville de Bertone, Alfredo Martín, Roberto Susán y Angel Lapolla. Sentados: Marta Siciliano, Marisa Posincovich, Marta Calderón y Ricardo Piracini.
    Cultura

    El Grupo Literario Hojarasca cumple 49 años y sigue sembrando versos

    En uno de los mejores asfaltos de la Provincia de Buenos Aires, y con dos modalidades disponibles -ruta y MTB-, los competidores afrontaron distancias Sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de pedestrismo) y Súper Sprint.

    Lautaro Ponce al podio

    El primero de los pergaminenses en la clasificación fue Lautaro Ponce, quien completó el recorrido en un tiempo de 1h. 10m. 35s, ubicándose 16° en la clasificación general y logrando un importante tercer puesto en la categoría de 30 a 34 años.

    Lautaro Ponce, a la derecha, en el tercer lugar del podio de la categoría 30 a 34 años.

    Santiago Rosales finalizó en 1h. 13m. 23s, logrando el puesto 21 de la general y el quinto en la categoría de 35 a 39 años. Sebastián Ramírez culminó la prueba en 1h. 26m. 38s, ubicándose 60° en la general y 15° en la categoría de 40 a 44 años. Y David Chade registró un tiempo de 1h. 29m. 22s, alcanzando el puesto 69° en la general y el 13° en la categoría de 35 a 39 años.

    Continuidad de buenas performances

    Esta competencia en Capitán Sarmiento no solo significó un nuevo desafío para los pergaminenses, sino que también fue una oportunidad para ratificar la sólida actuación que varios de ellos vienen mostrando. Cabe recordar que dos semanas antes, Ponce, Rosales y Chade participaron del Half Triatlón en Rosario, con distancias que incluyen 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo.

    En esa oportunidad, Ponce se ubicó 14° en la general con un tiempo de 4h. 31m. 46s, logrando también el segundo puesto en su categoría (30 a 34 años). Santiago Rosales finalizó 29° general y 5° en su categoría (35 a 39 años), mientras que Chade completó la modalidad promocional con 1h. 10m. 21s, alcanzando el 24° puesto en la general y el octavo en la categoría 30 a 39 años.

