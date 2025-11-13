Fernando Gallo y Andrés Montoto compitieron en el Southfit Challenge

El último fin de semana, entre el viernes y el domingo, los pergaminenses Fernando Gallo y Andrés Montoto , participaron del Southfit Challenge 2025 , la competencia de CrossFit más importante de Latinoamérica, disputada en el Parque Olímpico de Villa Soldati, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ambos deportistas, representantes de One Centro de Entrenamiento , hicieron historia para la ciudad al convertirse en los primeros pergaminenses en clasificar en categorías individuales a este exigente evento internacional, que reúne a los mejores atletas de Sudamérica de esta disciplina.

Para llegar a competir en el Southfit Challenge, Gallo y Montoto debieron atravesar un duro proceso de clasificación virtual realizado durante los meses previos, en el que participaron entre 300 y 500 competidores por categoría. En Master +50 solo los mejores 15 obtuvieron su lugar para la instancia presencial en Buenos Aires y en Master +35 , los mejores 30.

Durante tres jornadas intensas, los atletas se enfrentaron a seis pruebas que pusieron a prueba su fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y técnica . Las rutinas incluyeron ejercicios con levantamientos olímpicos, en anillas, desplazamientos con trineos, saltos con soga, arrastres y desafíos gimnásticos como caminar en equilibrio sobre las manos.

Representantes locales

Fernando Gallo, quien practica CrossFit desde 2012, compitió en la categoría Master +50, logrando un destacado desempeño frente a atletas de toda Sudamérica. Su participación marcó un hito al ser el primer pergaminense en lograr la clasificación individual en esa división.

Por su parte, Andrés Montoto, que entrena CrossFit desde 2017, representó a Pergamino en la categoría Master +35, también convirtiéndose en el primer clasificado local en su grupo etario.

Orgullo pergaminense

Desde One Centro de Entrenamiento destacaron el esfuerzo y la dedicación de ambos atletas, que con su participación posicionan a Pergamino dentro del mapa del CrossFit competitivo de Latinoamérica. El Southfit Challenge 2025, con reunió a 1.000 competidores, volvió a ratificar su condición de la competencia de CrossFit más grande y prestigiosa de Latinoamérica, congregando a deportistas de distintos países y consolidando un espacio de alto rendimiento y camaradería en torno a esta disciplina.