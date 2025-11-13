jueves 13 de noviembre de 2025
    • Fernando Gallo y Andrés Montoto compitieron en el Southfit Challenge

    Son los primeros pergaminenses en clasificar en sus categorías al evento de CrossFit más importante de Latinoamérica, que se realizó en el Parque Olímpico.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    13 de noviembre de 2025 - 08:18
    Fernando Gallo y Andrés Montoto, los primeros pergaminenses en clasificar en categorías individuales.

    Fernando Gallo y Andrés Montoto, los primeros pergaminenses en clasificar en categorías individuales.

    ONE CENTRO DE ENTRENAMIENTO

    El último fin de semana, entre el viernes y el domingo, los pergaminenses Fernando Gallo y Andrés Montoto, participaron del Southfit Challenge 2025, la competencia de CrossFit más importante de Latinoamérica, disputada en el Parque Olímpico de Villa Soldati, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Pergamino Natación ha puesto foco en la calidad de las prestaciones.

    Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento
    Argentino se quedó con el primer punto de la serie frente a Gimnasia y Esgrima.

    Básquetbol: Argentino, Comu, Gutiérrez y Sportivo Rojas al frente en los cuartos del Clausura

    Ambos deportistas, representantes de One Centro de Entrenamiento, hicieron historia para la ciudad al convertirse en los primeros pergaminenses en clasificar en categorías individuales a este exigente evento internacional, que reúne a los mejores atletas de Sudamérica de esta disciplina.

    Clasificación y exigencia

    Para llegar a competir en el Southfit Challenge, Gallo y Montoto debieron atravesar un duro proceso de clasificación virtual realizado durante los meses previos, en el que participaron entre 300 y 500 competidores por categoría. En Master +50 solo los mejores 15 obtuvieron su lugar para la instancia presencial en Buenos Aires y en Master +35, los mejores 30.

    Durante tres jornadas intensas, los atletas se enfrentaron a seis pruebas que pusieron a prueba su fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y técnica. Las rutinas incluyeron ejercicios con levantamientos olímpicos, en anillas, desplazamientos con trineos, saltos con soga, arrastres y desafíos gimnásticos como caminar en equilibrio sobre las manos.

    Representantes locales

    Fernando Gallo, quien practica CrossFit desde 2012, compitió en la categoría Master +50, logrando un destacado desempeño frente a atletas de toda Sudamérica. Su participación marcó un hito al ser el primer pergaminense en lograr la clasificación individual en esa división.

    Por su parte, Andrés Montoto, que entrena CrossFit desde 2017, representó a Pergamino en la categoría Master +35, también convirtiéndose en el primer clasificado local en su grupo etario.

    Orgullo pergaminense

    Desde One Centro de Entrenamiento destacaron el esfuerzo y la dedicación de ambos atletas, que con su participación posicionan a Pergamino dentro del mapa del CrossFit competitivo de Latinoamérica. El Southfit Challenge 2025, con reunió a 1.000 competidores, volvió a ratificar su condición de la competencia de CrossFit más grande y prestigiosa de Latinoamérica, congregando a deportistas de distintos países y consolidando un espacio de alto rendimiento y camaradería en torno a esta disciplina.

