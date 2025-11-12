miércoles 12 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Básquetbol: Argentino, Comu, Gutiérrez y Sportivo Rojas al frente en los cuartos del Clausura

    Los segundos partidos serán entre este miércoles y el martes próximo, con Gimnasia, Sirio, Juventud y Alianza obligados a ganar para forzar el tercer juego.

    12 de noviembre de 2025 - 15:16
    Argentino se quedó con el primer punto de la serie frente a Gimnasia y Esgrima.

    Argentino se quedó con el primer punto de la serie frente a Gimnasia y Esgrima.

    @maxi.ojeda

    Los primeros partidos de las series de cuartos de final del Torneo Clausura de la de la APB(Asociación Pergaminense de Básquetbol) se completaron en la noche de este martes con el triunfo de Argentino frente a Gimnasia y Esgrima por 97 a 64, luego de haber comenzado el pasado viernes.

    Lee además
    Prefederal Bonaerense: sanción económica para Belgrano y Somisa y posibilidades de que el juego se reanude, el fallo del Tribunal

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol
    José Defelippo fue el goleador del conjunto de la Capital Federal con 15 puntos (1-2, 4-6 y 1-2), a los que les sumó 3 rebotes y 5 asistencias en 22′.

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro

    Ricardo Gutiérrez-Juventud

    Ese día Juventud y Ricardo Gutiérrez se enfrentaron en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, donde el equipo de Arrecifes pisó fuerte de visitante y se adelantó en la serie al ganar 80 a 75. El segundo encuentro de esta llave se jugará este miércoles a las 21:15 en el “Chopo Montardit”, donde Ricardo Gutiérrez busca sellar su pase a las semifinales, mientras que Juventud intentará forzar el tercer partido. El ganador de esta llave se enfrentara al vencedor del duelo entre Comunicaciones y Sirio Libanés.

    Comunicaciones-Sirio Libanés

    El primer partido esta serie se lo llevó Comu 74 a 42 de local en la noche del lunes. El segundo encuentro se jugará el próximo lunes a las 21:15, en el “Oscar Jure”, donde Sirio tendrá la obligación de ganar para seguir con vida. Por el lado del “Cartero”, se encuentra más relajado porque está ganando la serie y sabe que es uno de los máximos candidatos a ganar el título.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Se completaron los primeros cruces de cuartos de final con victorias que encendieron la competencia ~Argentino superó a Gimnasia y Esgrima 97-64. ~Ricardo Gutiérrez venció a Juventud 80-75. ~Comunicaciones le ganó a Sirio Libanés 74-42. ~Sportivo Rojas derrotó a Alianza de Colón 74-70. Las revanchas se jugarán entre miércoles y lunes, con todo por definirse rumbo a las semifinales. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #APB #BásquetPergamino #TorneoClausura"
    View this post on Instagram

    Alianza de Colón-Sportivo Rojas

    El pasado domingo, en Colón, Alianza recibió a Sportivo Rojas. El conjunto de Rojas se quedó con el triunfo por 74 a 70. Esta serie también continuará el próximo lunes a las 21:15, en el “Alfredo Bertolotti”. Sportivo Rojas buscará cerrar la llave en su casa, mientras que Alianza intentará llevar la serie al tercer partido. El que avance a las semifinales enfrentará al ganador de la serie del clásico entre Argentino y Gimnasia y Esgrima.

    Argentino-Gimnasia y Esgrima

    El primer encuentro se disputó en el “Socios Fundadores” este martes y el Blanco se adelantó en la llave tras derrotar al Lobo 97 a 64. El segundo punto será el próximo martes 18 en el “Atilio Saint Julien”, a partir de las 21:15. Gimnasia intentará aprovechar su localía para estirar la definición, mientras que Argentino buscará barrer la serie en la cancha de su clásico rival.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro

    Pergamino Básquet no pudo con Lanús en el "Dorado Merlo"

    Pergamino Básquet enfrenta a Lanús por su segundo triunfo en la Liga Argentina

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    Refuerzo de jerarquía: Jonatan Slider se incorpora a Pergamino Básquet

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento

    La Sub 16 de Gimnasia a Chapadmalal para jugar la Copa Argentina de voleibol

    "Hay que seguir sin mirar atrás": el mensaje de Sebastián Cejas tras la goleada de Douglas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El plantel del Lobo antes de partir rumbo a Chapadmalal en el frente de la sede mens sana.

    La Sub 16 de Gimnasia a Chapadmalal para jugar la Copa Argentina de voleibol

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Están utilizando la imagen de Catalina Maglio para pedirle dinero a la gente.

    Los padres de Catalina Maglio alertaron por estafadores que piden donaciones falsas en nombre de su hija
    Pergamino Natación ha puesto foco en la calidad de las prestaciones.

    Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento

    La tradicional Caminata local por la Salud será el viernes a las 18 en la Plaza Sarmiento.

    San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    Jóvenes de Santa Lucía participaron de un taller del Programa Comunidades sin Violencia, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre igualdad y vínculos saludables.

    San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

    El Municipio de Zárate participó este lunes de una jornada de sensibilización en materia de género, organizada por el Ministerio Público Fiscal Zárate-Campana, que tuvo lugar en el Forum Cultural.

    Zárate participó en una jornada de sensibilización sobre género junto al Ministerio Público Fiscal