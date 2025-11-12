Básquetbol: Argentino, Comu, Gutiérrez y Sportivo Rojas al frente en los cuartos del Clausura

Los primeros partidos de las series de cuartos de final del Torneo Clausura de la de la APB(Asociación Pergaminense de Básquetbol) se completaron en la noche de este martes con el triunfo de Argentino frente a Gimnasia y Esgrima por 97 a 64, luego de haber comenzado el pasado viernes.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Se completaron los primeros cruces de cuartos de final con victorias que encendieron la competencia ~Argentino superó a Gimnasia y Esgrima 97-64. ~Ricardo Gutiérrez venció a Juventud 80-75. ~Comunicaciones le ganó a Sirio Libanés 74-42. ~Sportivo Rojas derrotó a Alianza de Colón 74-70. Las revanchas se jugarán entre miércoles y lunes, con todo por definirse rumbo a las semifinales. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #APB #BásquetPergamino #TorneoClausura"
View this post on Instagram