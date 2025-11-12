Básquetbol: Argentino, Comu, Gutiérrez y Sportivo Rojas al frente en los cuartos del Clausura

Argentino se quedó con el primer punto de la serie frente a Gimnasia y Esgrima. @maxi.ojeda

Los primeros partidos de las series de cuartos de final del Torneo Clausura de la de la APB(Asociación Pergaminense de Básquetbol) se completaron en la noche de este martes con el triunfo de Argentino frente a Gimnasia y Esgrima por 97 a 64, luego de haber comenzado el pasado viernes.

Ricardo Gutiérrez-Juventud Ese día Juventud y Ricardo Gutiérrez se enfrentaron en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, donde el equipo de Arrecifes pisó fuerte de visitante y se adelantó en la serie al ganar 80 a 75. El segundo encuentro de esta llave se jugará este miércoles a las 21:15 en el “Chopo Montardit”, donde Ricardo Gutiérrez busca sellar su pase a las semifinales, mientras que Juventud intentará forzar el tercer partido. El ganador de esta llave se enfrentara al vencedor del duelo entre Comunicaciones y Sirio Libanés.

Comunicaciones-Sirio Libanés El primer partido esta serie se lo llevó Comu 74 a 42 de local en la noche del lunes. El segundo encuentro se jugará el próximo lunes a las 21:15, en el “Oscar Jure”, donde Sirio tendrá la obligación de ganar para seguir con vida. Por el lado del “Cartero”, se encuentra más relajado porque está ganando la serie y sabe que es uno de los máximos candidatos a ganar el título.

El pasado domingo, en Colón, Alianza recibió a Sportivo Rojas. El conjunto de Rojas se quedó con el triunfo por 74 a 70. Esta serie también continuará el próximo lunes a las 21:15, en el "Alfredo Bertolotti". Sportivo Rojas buscará cerrar la llave en su casa, mientras que Alianza intentará llevar la serie al tercer partido. El que avance a las semifinales enfrentará al ganador de la serie del clásico entre Argentino y Gimnasia y Esgrima.

Argentino-Gimnasia y Esgrima El primer encuentro se disputó en el “Socios Fundadores” este martes y el Blanco se adelantó en la llave tras derrotar al Lobo 97 a 64. El segundo punto será el próximo martes 18 en el “Atilio Saint Julien”, a partir de las 21:15. Gimnasia intentará aprovechar su localía para estirar la definición, mientras que Argentino buscará barrer la serie en la cancha de su clásico rival.

