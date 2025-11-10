lunes 10 de noviembre de 2025
    • Pergamino Básquet no pudo con Lanús en el "Dorado Merlo"

    En su segunda presentación en la Liga Argentina perdió 90 a 66. El viernes próximo visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca y el domingo a Deportivo Viedma.

    10 de noviembre de 2025 - 15:09
    Pergamino Básquet no pudo repetir la actuación del debut frente a Lanús.

    JAVIER MENGONI

    En el “Ricardo Dorado Merlo”, Lanús se hizo fuerte y venció a Pergamino Básquet por 90 a 66 en la noche del domingo. El Granate fue superior al equipo de la ciudad a lo largo de los 40 minutos. Su buena defensa y gran efectividad en ataque le permitieron conseguir su primer triunfo en la temporada 25/26 de la Liga Argentina de básquetbol. En cambio, Pergamino Básquet no pudo repetir la actuación del debut ante Centenario de Venado Tuerto (ganó 96 a 88).

    Los primeros cinco minutos del partido fueron palo a palo, donde Lanús sacó una leve ventaja de cuatro puntos (7-11). A partir de ese momento, los de Manuel Anglese controlaron todas las acciones del juego, elevaron su eficacia y ganaron el primer cuarto 12-25.

    En los segundos 10 minutos, el trámite continuó por la misma línea. Lanús mantenía su eficacia e intensidad, mientras que Pergamino Básquet no le encontraba la vuelta para poder achicar la diferencia de dos dígitos. A falta de 5m. 42s. Federico Díaz se vio obligado a pedir minuto debido al resultado que marcaba el tablero (21-42). Luego del minuto, el local mostró una leve mejoría y una volcada del canadiense Emanual Shepherd sobre la bocina hizo que el equipo se ilusione con la remontada y llegó al descanso 32-48.

    A la vuelta del entretiempo, el partido siguió por el mismo rumbo, Pergamino sin capacidad de respuesta y un Lanús intenso en defensa y eficaz en ataque. Así el Granate mantuvo la diferencia y llegó a los últimos 10 minutos 50-69. Ya en el último cuarto, la visita mostró su mejor versión y logró sacar la máxima diferencia del encuentro (58-87), para cerrar el partido a su favor 66-90.

    Los jugadores más destacados del encuentro fueron Alejo Sacchi para Lanús, con 17 puntos y 5 rebotes, mientras que en Pergamino no alcanzó el gran debut de Shepherd con 21 puntos y 11 rebotes. Ahora el equipo de la ciudad saldrá a la ruta para viajar a Bahía Blanca (el viernes 14 enfrentará a Villa Mitre) y Viedma (el domingo 16 se medirá con Deportivo Viedma).

