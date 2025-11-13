jueves 13 de noviembre de 2025
    Básquetbol local: comienza la Copa San Pedro con siete equipos este viernes

    El deporte de San Pedro, con la participación de Independencia y seis equipos más de la liga. el torneo se juega hasta fin de año organizado por Debanba.

    13 de noviembre de 2025 - 13:01
    Debanba, la liga local de básquet amateur, confirmó el desarrollo de un torneo rápido de fin de año denominado Copa San Pedro.

    La Opinion Semanario

    El deporte arranca este viernes con la Copa San Pedro, un torneo rápido de fin de año organizado por Debanba, la liga local de básquetbol amateur. Siete equipos competirán por el título en un formato intenso que incluirá dos fechas por semana hasta completar la fase regular, antes de disputar las semifinales programadas para diciembre.

    El Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) N° 118 anunció la apertura de su convocatoria para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia y variada propuesta académica de tecnicaturas superiores con títulos oficiales y validez nacional.

    San Pedro: ISFT 118 abre la inscripción del cliclo lectivo 2026 en tecnicaturas con salida laboral garantizada
    Jóvenes de Santa Lucía participaron de un taller del Programa Comunidades sin Violencia, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre igualdad y vínculos saludables.

    San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

    Equipos participantes y novedades de la Copa San Pedro

    El torneo contará con la presencia de Las Palmeras de Río Tala, Mitre Rojo, Pescadores, Paraná, La Esperanza, Los Andes e Independencia, que regresa a la primera división. No participarán Atlético Baradero, Mitre, Agricultores, Sportivo Baradero ni Regatas. La competición promete intensidad y rivalidad local en cada encuentro.

    Formato del torneo y calendario de partidos de basquetbol

    La primera ronda se disputará este fin de semana y continuará en días subsiguientes, con un promedio de dos fechas por semana. El objetivo es completar la fase regular antes del 8 de diciembre, definiendo los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales y manteniendo el interés de los fanáticos durante todo el torneo.

    Expectativas y protagonistas destacados

    Independencia regresa con ganas de imponerse, mientras que los demás equipos buscarán sorprender en esta edición especial de fin de año. Los encuentros prometen espectáculo y emoción para los aficionados locales, consolidando a la Copa San Pedro como un clásico que cierra la temporada de básquet amateur en la región.

