Básquetbol local: comienza la Copa San Pedro con siete equipos este viernes

El deporte arranca este viernes con la Copa San Pedro, un torneo rápido de fin de año organizado por Debanba, la liga local de básquetbol amateur. Siete equipos competirán por el título en un formato intenso que incluirá dos fechas por semana hasta completar la fase regular, antes de disputar las semifinales programadas para diciembre.

Equipos participantes y novedades de la Copa San Pedro El torneo contará con la presencia de Las Palmeras de Río Tala, Mitre Rojo, Pescadores, Paraná, La Esperanza, Los Andes e Independencia, que regresa a la primera división. No participarán Atlético Baradero, Mitre, Agricultores, Sportivo Baradero ni Regatas. La competición promete intensidad y rivalidad local en cada encuentro.

Formato del torneo y calendario de partidos de basquetbol La primera ronda se disputará este fin de semana y continuará en días subsiguientes, con un promedio de dos fechas por semana. El objetivo es completar la fase regular antes del 8 de diciembre, definiendo los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales y manteniendo el interés de los fanáticos durante todo el torneo.

Expectativas y protagonistas destacados Independencia regresa con ganas de imponerse, mientras que los demás equipos buscarán sorprender en esta edición especial de fin de año. Los encuentros prometen espectáculo y emoción para los aficionados locales, consolidando a la Copa San Pedro como un clásico que cierra la temporada de básquet amateur en la región.

