Ni Una Menos en Baradero: destacan una de las movilizaciones más convocantes de los últimos años

Josefina Bottaro, integrante del movimiento feminista de la ciudad, sobre la marcha de Ni Una Menos realizada en la tarde de ayer en Plaza Mitre, “La verdad que hacía rato que no se veía en Baradero una movilización con tanta gente”.

La marcha por un nuevo aniversario de Ni Una Menos realizada este miércoles en Plaza Mitre dejó una fuerte señal de participación ciudadana en Baradero . Así lo expresó Josefina Bottaro, integrante del movimiento feminista local, quien destacó la importante convocatoria y remarcó la necesidad de seguir visibilizando la problemática de la violencia de género en la sociedad.

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Durante una entrevista brindada a FM Tiempo, Bottaro aseguró que la concentración superó las expectativas y se convirtió en una de las manifestaciones más importantes que se recuerdan en la ciudad en los últimos años.

“La verdad que hacía rato que no se veía en Baradero una movilización con tanta gente”, afirmó, al tiempo que destacó la presencia de mujeres, jóvenes, familias y organizaciones sociales que se acercaron a la plaza para acompañar la jornada.

La referente sostuvo que la masiva participación demuestra que la problemática sigue generando preocupación en la comunidad y que existe una necesidad de mantener estos espacios de encuentro y reflexión colectiva.

El significado de Ni Una Menos y el reclamo de justicia

Bottaro recordó que el movimiento Ni Una Menos nació en 2015 como respuesta a una serie de casos de violencia extrema contra mujeres que conmocionaron al país. Desde entonces, las movilizaciones se convirtieron en un símbolo de lucha contra los femicidios y las distintas formas de violencia de género.

“Siempre son estas noticias tristes las que nos movilizan, nos conmueven y nos hacen salir a pedir justicia”, expresó durante la entrevista.

Además, recordó que la primera marcha nacional estuvo impulsada por el asesinato de una adolescente de 15 años, un hecho que marcó un antes y un después en la agenda pública argentina.

A lo largo de los años, el movimiento logró instalar debates vinculados a la protección de las víctimas, la prevención de la violencia y la necesidad de políticas públicas orientadas a garantizar derechos y asistencia.

Debate sobre las estadísticas y la violencia de género

Consultada sobre las recientes declaraciones de funcionarios nacionales respecto a una supuesta reducción de los femicidios, Bottaro manifestó su desacuerdo y cuestionó la interpretación de los datos.

Según indicó, las cifras difundidas por distintos observatorios continúan reflejando una problemática persistente que afecta a mujeres de todas las edades y sectores sociales.

“Si estamos hablando de un femicidio cada 31 o 36 horas, es algo que se viene repitiendo cada año. No es que bajan, no sé qué estadísticas tendrán”, señaló.

En ese sentido, consideró que existe una distancia entre determinados discursos políticos y la realidad que atraviesan muchas mujeres en el país. “Quieren instalar un discurso que no corresponde y no condice con la realidad”, agregó.

Finalmente, remarcó que los femicidios deben entenderse como una problemática social estructural y no como hechos aislados. “No distinguen clase social, formación académica ni nada; todas estamos expuestas porque la violencia nos atraviesa a todos”, concluyó.

La movilización desarrollada en Baradero volvió a poner en el centro del debate público la necesidad de continuar trabajando en la prevención de la violencia de género, el acompañamiento a las víctimas y la construcción de una sociedad más comprometida con el respeto y la igualdad.