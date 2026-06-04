Es oficial: calendario de las vacaciones de invierno 2026, cuándo caen en cada provincia

Las Leñas, un destino clásico de las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas confirmadas en las 24 jurisdicciones del país. El receso escolar volverá a realizarse de manera escalonada durante julio y se extenderá a lo largo de tres semanas, según el calendario oficial.

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San Nicolás: Vacaciones de invierno 2026, cuándo empiezan en la provincia de Buenos Aires

A poco más de un mes del inicio del descanso de mitad de año, miles de familias ya comenzaron a organizar viajes, escapadas y actividades recreativas para las vacaciones de invierno.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las fechas para las vacaciones de invierno 2026 quedaron distribuidas en tres grandes grupos de provincias, con inicio entre el 6 y el 20 de julio.

Las primeras provincias en comenzar las vacaciones de invierno 2026 en Argentina serán Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe. En esos distritos, las vacaciones se desarrollarán del 6 al 17 de julio.

Del 6 al 17 de julio

Mendoza

Córdoba

Entre Ríos

San Juan

San Luis

Santa Fe

El segundo grupo iniciará las vacaciones una semana después, entre el 13 y el 24 de julio.

Del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Por último, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires integrarán el grupo que comenzará más tarde el receso invernal.

Del 20 al 31 de julio

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

Cuándo son las vacaciones de invierno en Buenos Aires y CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tendrán vacaciones entre el 20 y el 31 de julio. A ese grupo también se sumarán Chaco y Santiago del Estero.

Esto implica que los estudiantes volverán a las aulas el lunes 3 de agosto, luego de las dos semanas de receso y los fines de semana que rodean el período de descanso.

Por qué las vacaciones no son iguales en todo el país

Las fechas varían porque cada provincia tiene la facultad de definir su propio calendario escolar, siempre respetando los días mínimos de clase establecidos a nivel nacional.

Para 2026, las jurisdicciones acordaron garantizar al menos 190 días efectivos de clases, por lo que la organización de los recesos y del ciclo lectivo se adapta a las necesidades de cada región.

Además, las diferencias climáticas entre las distintas zonas del país también influyen en la distribución de las vacaciones de invierno.

Con el calendario ya oficializado, las familias cuentan con una referencia clave para planificar viajes, escapadas y actividades durante el receso de mitad de año. (NA)