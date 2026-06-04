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    Es oficial: calendario de las vacaciones de invierno 2026, cuándo caen en cada provincia

    Las vacaciones de invierno y el receso escolar ya tiene fechas confirmadas en las 24 jurisdicciones de Argentina.

    4 de junio de 2026 - 11:41
    Las Leñas, un destino clásico de las vacaciones de invierno.&nbsp;

    Las Leñas, un destino clásico de las vacaciones de invierno. 

    NA -VISITA ARGENTINA

    Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas confirmadas en las 24 jurisdicciones del país. El receso escolar volverá a realizarse de manera escalonada durante julio y se extenderá a lo largo de tres semanas, según el calendario oficial.

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    El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y, como ocurre cada año, el receso se desarrollará en distintas etapas según cada jurisdicción.

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    A poco más de un mes del inicio del descanso de mitad de año, miles de familias ya comenzaron a organizar viajes, escapadas y actividades recreativas para las vacaciones de invierno.

    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las fechas para las vacaciones de invierno 2026 quedaron distribuidas en tres grandes grupos de provincias, con inicio entre el 6 y el 20 de julio.

    Calendario completo de las vacaciones de invierno 2026

    Las primeras provincias en comenzar las vacaciones de invierno 2026 en Argentina serán Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe. En esos distritos, las vacaciones se desarrollarán del 6 al 17 de julio.

    Del 6 al 17 de julio

    Mendoza

    Córdoba

    Entre Ríos

    San Juan

    San Luis

    Santa Fe

    El segundo grupo iniciará las vacaciones una semana después, entre el 13 y el 24 de julio.

    Del 13 al 24 de julio

    Catamarca

    Chubut

    Corrientes

    Formosa

    Jujuy

    La Pampa

    La Rioja

    Misiones

    Neuquén

    Río Negro

    Salta

    Santa Cruz

    Tierra del Fuego

    Tucumán

    Por último, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires integrarán el grupo que comenzará más tarde el receso invernal.

    Del 20 al 31 de julio

    Buenos Aires

    Ciudad de Buenos Aires (CABA)

    Chaco

    Santiago del Estero

    Cuándo son las vacaciones de invierno en Buenos Aires y CABA

    La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tendrán vacaciones entre el 20 y el 31 de julio. A ese grupo también se sumarán Chaco y Santiago del Estero.

    Esto implica que los estudiantes volverán a las aulas el lunes 3 de agosto, luego de las dos semanas de receso y los fines de semana que rodean el período de descanso.

    Por qué las vacaciones no son iguales en todo el país

    Las fechas varían porque cada provincia tiene la facultad de definir su propio calendario escolar, siempre respetando los días mínimos de clase establecidos a nivel nacional.

    Para 2026, las jurisdicciones acordaron garantizar al menos 190 días efectivos de clases, por lo que la organización de los recesos y del ciclo lectivo se adapta a las necesidades de cada región.

    Además, las diferencias climáticas entre las distintas zonas del país también influyen en la distribución de las vacaciones de invierno.

    Con el calendario ya oficializado, las familias cuentan con una referencia clave para planificar viajes, escapadas y actividades durante el receso de mitad de año. (NA)

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