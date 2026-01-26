lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmaron este lunes los aumentos en los precios de las infracciones de tránsito.

    26 de enero de 2026 - 16:49
    Otra vez aumentaron las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires.
    Lee además
    La visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a San Pedro, junto al intendente Cecilio Salazar, para “promocionar la oferta turística” de la ciudad, programada para el 28 de enero, ya generó cuestionamientos desde la oposición.

    Corvino cuestionó la visita de Axel Kicillof a San Pedro y puso en duda la promoción turística
    Focos de calor en el norte bonaerense en medio de una alerta extrema por incendios.

    San Nicolás bajo alerta extrema por incendios tras detección de focos de calor satelitales

    Otra vez aumentos en las multas de tránsito

    El sistema de sanciones en el territorio bonaerense se calcula en base a la UF, una unidad de referencia que se ajusta periódicamente y se publica en el Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito. Con la última actualización, establecida por la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP del 30 de diciembre de 2025, el valor de la UF ronda los $ 1.807.

    Entre las infracciones que pueden derivar en las máximas sanciones se encuentran cruzar un semáforo en rojo, negarse a exhibir la documentación obligatoria, no utilizar el cinturón de seguridad o el casco, y el uso del teléfono celular al conducir.

    Estas faltas están penadas con un rango de entre 100 y 500 UF, lo que implica multas que van desde los $ 180.700 hasta casi los $ 904.000.

    Qué dicen desde Provincia

    Desde el organismo provincial señalaron que la severidad de las sanciones responde al alto riesgo que estas conductas representan para la seguridad vial, ya que incrementan la posibilidad de siniestros y agravan sus consecuencias.

    El régimen sancionatorio contempla montos aún más elevados para infracciones consideradas de riesgo extremo. El exceso de velocidad encabeza ese listado, con multas que pueden alcanzar los $ 1.807.000.

    VTV y otras faltas

    En el mismo nivel se ubican circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, hacerlo en contramano o transitar por la banquina.

    Las autoridades recordaron que los conductores pueden consultar si registran infracciones a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito de la provincia de Buenos Aires disponible en este enlace. Allí se puede verificar multas por DNI o patente, descargar el detalle correspondiente y acceder a opciones de pago o descargo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Corvino cuestionó la visita de Axel Kicillof a San Pedro y puso en duda la promoción turística

    San Nicolás bajo alerta extrema por incendios tras detección de focos de calor satelitales

    El Servicio de Traumatología de La Pequeña Familia fue acreditado por la Asociación Argentina de Ortopedia

    Calor en Pergamino: se afianza una ola con temperaturas de hasta 37 grados

    El Torneo Regional de Básquet se transformó en Liga Provincial y será organizado por la FBB

    El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia

    Falleció una persona por hantavirus en Arrecifes

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    Paritaria docente: la FEB no aceptó la oferta de aumento salarial de la Provincia

    Pre-residencias en Pergamino: el Hospital San José abre la inscripción a una formación clave

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Destino San Javier emocionó al público de Pergamino con un show multitudinario en Parque Belgrano, en el marco de los 400 años de La Dormida.

    Ante 23 mil personas, Destino San Javier emocionó en Pergamino en los 400 años de La Dormida

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor
    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Dividen sin cerrar, suman diseño y recuperan un gesto clásico con mirada contemporánea.

    Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica