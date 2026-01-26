Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija (UF) con la que se calcula el valor de las multas por infracciones de tránsito . Desde enero de 2026, varias de estas faltas pasaron a tener multas que rozan los $ 904.000.

El sistema de sanciones en el territorio bonaerense se calcula en base a la UF, una unidad de referencia que se ajusta periódicamente y se publica en el Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito. Con la última actualización, establecida por la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP del 30 de diciembre de 2025, el valor de la UF ronda los $ 1.807.

Entre las infracciones que pueden derivar en las máximas sanciones se encuentran cruzar un semáforo en rojo, negarse a exhibir la documentación obligatoria, no utilizar el cinturón de seguridad o el casco, y el uso del teléfono celular al conducir.

Estas faltas están penadas con un rango de entre 100 y 500 UF, lo que implica multas que van desde los $ 180.700 hasta casi los $ 904.000.

Qué dicen desde Provincia

Desde el organismo provincial señalaron que la severidad de las sanciones responde al alto riesgo que estas conductas representan para la seguridad vial, ya que incrementan la posibilidad de siniestros y agravan sus consecuencias.

El régimen sancionatorio contempla montos aún más elevados para infracciones consideradas de riesgo extremo. El exceso de velocidad encabeza ese listado, con multas que pueden alcanzar los $ 1.807.000.

VTV y otras faltas

En el mismo nivel se ubican circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, hacerlo en contramano o transitar por la banquina.

Las autoridades recordaron que los conductores pueden consultar si registran infracciones a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito de la provincia de Buenos Aires disponible en este enlace. Allí se puede verificar multas por DNI o patente, descargar el detalle correspondiente y acceder a opciones de pago o descargo.