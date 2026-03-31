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    • Quedó establecido en Pergamino el cronograma de recolección de voluminosos en abril

    Los barrios de Pergamino acceden gratuitamente a la recolección de residuos voluminosos y este servicio se realiza por la tarde.

    31 de marzo de 2026 - 15:02
    Los vecinos de los barrios de Pergamino acceden a este servicio de manera gratuita

    La Municipalidad de Pergamino informó el cronograma correspondiente al mes de abril del servicio gratuito de recolección de ramas, escombros y residuos voluminosos, una prestación destinada a facilitar que los vecinos puedan desprenderse de objetos en desuso y materiales que suelen acumularse en patios, techos, terrazas y otros sectores de las viviendas. La iniciativa, además de contribuir a mejorar la higiene urbana, busca evitar la formación de microbasurales y mantener la ciudad en mejores condiciones.

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    Recolección de residuos voluminosos en los barrios

    El recorrido comenzará entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril en los barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe y José Hernández.

    Posteriormente, entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril, el servicio llegará a los barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Jorge Newbery, Luar Kayad y al sector del barrio Acevedo comprendido desde Vélez Sarsfield hacia el este.

    La tercera etapa se desarrollará entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril e incluirá los barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas y Champagnat. También abarcará el barrio Martín Illia, desde avenida de Mayo hacia el norte, y una parte de la zona céntrica comprendida entre avenida de Mayo y Alsina.

    Finalmente, entre el lunes 27 y el viernes 30 de abril, la recolección se realizará en los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Aero Club, Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre y Las Lomitas. Asimismo, alcanzará al sector del centro delimitado entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

    A tener cuidado y respetar los días

    Desde el Municipio recordaron que la recolección de este tipo de residuos se realiza de lunes a viernes en horario de tarde, por lo que se recomienda a los vecinos disponer los materiales en la vereda durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana en la que corresponde el servicio en cada barrio.

    Para garantizar una correcta disposición y facilitar las tareas del personal municipal, los restos verdes y las ramas deberán colocarse sobre la vereda embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen de un metro cúbico, equivalente aproximadamente a seis bolsas de consorcio.

    Cómo disponer los voluminosos en Pergamino

    En el caso de los escombros, deberán ser depositados en bolsas resistentes de hasta 10 kilos cada una. Por su parte, los residuos voluminosos, como muebles, cacharros u otros elementos de gran tamaño, deberán colocarse tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes, retirando clavos, puntas o bordes cortantes.

    Además, se solicita a los vecinos dar aviso al 147, con el objetivo de optimizar la organización del recorrido y mejorar la prestación del servicio en cada sector de la ciudad.

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