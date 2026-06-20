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    • Douglas Haig no pudo cortar la sequía de goles

    El Rojinegro igualó 0 a 0 ante el líder Sportivo Belgrano y estiró a seis partidos su racha sin convertir. Quedó en duda la continuidad de Sebastián Cejas.

    20 de junio de 2026 - 17:42
    Pese a buscarlo todo el partido, Douglas no pudo vulnerar la defensa cordobesa.

    Pese a buscarlo todo el partido, Douglas no pudo vulnerar la defensa cordobesa.

    LA OPINION

    Por sexto partido consecutivo, Douglas Haig no pudo convertir goles y extendió su racha sin triunfos en el Torneo Federal A. El Rojinegro empató 0 a 0 este sábado en el estadio “Miguel Morales” frente al líder Sportivo Belgrano de San Francisco, en uno de los partidos que puso en marcha la decimocuarta fecha de la Zona 1. Con este resultado, profundizó el pobre presente que lo llevó a perder la ventaja de ocho puntos que tenía en la cima de la tabla hasta quedar segundo a dos unidades del equipo cordobés.

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    El Rojinegro lo buscó siempre, con errores y aciertos. En el segundo tiempo fue el único que intentó y a pesar del nerviosismo y que por momentos equivocó los caminos, mereció ganar, pero la falta de gol le volvió a negar sumar de a tres.

    En el primer tiempo Douglas fue superior, por momentos manejó la pelota y trató de buscar el área rival con juego asociado y abriendo la cancha. Generó tres situaciones para abrir el marcador mediante Caballo, Palacio y Cuello, pero le faltó eficacia en el último toque.

    Sportivo Belgrano no mostró demasiado en la faz ofensiva y Perrone tuvo poco trabajo. Pero la primera etapa se fue con el marcador en blanco porque el Rojinegro no pudo aprovechar las ocasiones que creó y la visita creció de profundidad.

    En el segundo tiempo la posesión de pelota fue siempre de Douglas. El equipo de Pergamino buscó por todos lados pero sin demasiada claridad. Tuvo algunas aproximaciones frente al arco rival pero falló en la definición y también chocó con la seguridad del arquero visitante.

    Con el correr de los minutos la desesperación se apoderó del Fogonero pero de todas maneras siguió buscando. A los 28' el partido se detuvo ya que el jugador Ferreira sufrió una luxación de hombro derecho y debió ser trasladado al Hospital por lo que el árbitro debió parar las acciones y esperar que retorne la ambulancia al estadio.

    Cuando el partido se reanudó, nuevamente debió ser parado porque ingresaron al campo de juego dos simpatizantes de Douglas. Tras las detenciones, el árbitro adicionó 19 minutos y Douglas fue con todo por el triunfo. Un cabezazo de Pereira dio en el travesaño pero el Rojinegro siguió buscando en un clima caliente. A pesar del esfuerzo y la entrega, nada cambió. Douglas lo buscó siempre pero no pudo romper la racha negativa que lo persigue desde hace seis fechas. Debió conformarse con un punto que tuvo sabor a poco porque mereció más y quedó en duda la continuidad del técnico Sebastián Cejas.

    DOUGLAS HAIG 0

    SPORTIVO BELGRANO 0

    Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Marcos Liuzzi. Asistentes: Matías Coria y Sebastián Osudar. Cuarto árbitro: Melina Eizaguirre. Douglas Haig: Facundo Perrone; Agustín Pezzi, Lucas López, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas. Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Ferreira, Paiz, Pennesi Mariano Gancedo; Gonzalo Tarifa, Jiménez, Santiago Churchi, Mariano Sangristani, Germán Lesman y Juan Ignacio Bono. DT: Cristian Alvarez. Cambios: ST 0' Emanuel Mercado por Lesman (SB), 12' Simón Fiorito por Tus, Guillermo Pereira por Cuello (D), 19' Marcos Jiménez por Arriola (D), 20' Lucas Alexis por Ferreira (SB), 62' Elías Franchesi por Sangristani y Forlin por Bono (SB). Amonestados: PT Castellano (D). Bono (SB). ST: Pennesi (SB). Ferreira y Sangristani (SB).

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