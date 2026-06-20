Douglas busca volver a ser ante el nuevo puntero Sportivo Belgrano

Douglas Haig afrontará este sábado una de esas jornadas que pueden marcar el rumbo de una temporada. Después de perder el liderazgo de la Zona 1 y acumular cinco fechas sin victorias, el equipo pergaminense tendrá la oportunidad de dar un golpe de efecto frente al nuevo puntero, Sportivo Belgrano de San Francisco , en un duelo que pondrá frente a frente a los dos principales protagonistas del grupo.

El encuentro se disputará desde las 15:00 en el estadio “Miguel Morales” , con arbitraje de Ignacio Liuzzi. Sportivo Belgrano llega como líder con 25 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Sebastián Cejas suma 23. En consecuencia, una victoria le permitirá al Fogonero recuperar la cima de la tabla y volver a depender exclusivamente de sí mismo para finalizar la primera fase en la posición de privilegio.

La expectativa que rodea al partido es enorme. No se trata solamente de un enfrentamiento entre el líder y su escolta. También será una medida para evaluar el presente de un Douglas Haig que pasó de dominar con autoridad la zona a atravesar su momento más complejo desde el inicio del campeonato.

Presente que genera preocupación

La importancia del encuentro está directamente relacionada con el presente que atraviesa Douglas Haig. El equipo pergaminense llega después de una preocupante serie de cinco partidos sin victorias, una racha que además estuvo acompañada por otro dato llamativo: no convirtió goles en ninguno de esos encuentros.

La derrota del pasado domingo frente a El Linqueño (2 a 0) en Lincoln representó uno de los golpes más duros del campeonato. No solo porque se trató de la segunda caída consecutiva, sino también porque ocurrió ante un rival que ocupaba el último lugar de la tabla y que acumulaba nueve fechas sin triunfos.

Ese resultado terminó de confirmar una tendencia que se venía observando desde hacía varias jornadas. Douglas perdió fluidez en ataque, disminuyó su capacidad para generar situaciones de peligro y comenzó a mostrar dificultades para resolver partidos que en la primera parte del torneo lograba controlar con autoridad. Las estadísticas reflejan claramente ese bajón. El conjunto rojinegro sumó apenas un punto de los últimos 15 disputados, una producción muy alejada de la que había construido durante el inicio del certamen.

tabla douglas

La importancia del encuentro trasciende la lucha por el primer puesto de la Zona 1. Después de cinco fechas sin triunfos y de haber perdido una ventaja que parecía cómoda en la cima de la tabla, el partido de este sábado también puede resultar determinante para el futuro inmediato de Sebastián Cejas al frente del equipo.

El entrenador fue uno de los principales responsables del gran comienzo de campeonato que tuvo Douglas Haig, con una racha de seis victorias consecutivas que ilusionó a los hinchas con una campaña dominante. Sin embargo, la caída en el rendimiento colectivo y la prolongada sequía ofensiva modificaron el escenario y generaron cuestionamientos que semanas atrás parecían impensados. Por eso, además de los puntos en juego, el partido tendrá una carga especial para el entrenador rojinegro, que buscará conducir al equipo nuevamente por la senda de la victoria frente al elenco cordobés.

La necesidad de reaccionar

Lo más llamativo de la actualidad de Douglas es el contraste con su arranque de campeonato. Durante varias fechas fue el equipo más sólido de la Zona 1 y construyó una ventaja que parecía difícil de descontar. El Fogonero consiguió seis victorias consecutivas, mostró una identidad de juego definida y logró consolidarse rápidamente como el principal candidato del grupo. Aquella serie de triunfos le permitió sacar una diferencia de ocho puntos sobre sus perseguidores y afianzarse en el primer lugar.

En ese contexto, pocos imaginaban que semanas después llegaría a este partido sin ganar durante cinco fechas consecutivas y habiendo perdido el liderazgo. Sin embargo, el fútbol suele presentar escenarios cambiantes. Los resultados dejaron de acompañar, aparecieron las dificultades ofensivas y la tranquilidad que rodeaba al plantel fue reemplazada por interrogantes que hoy buscan respuesta.

Recuperar la punta sería un premio importante. Pero quizás el objetivo más urgente sea recuperar la confianza y demostrar que el equipo todavía tiene argumentos para sostener el protagonismo que exhibió durante en el tramo inicial de la temporada. Por todo eso, la cita de este sábado aparece como uno de los momentos más importantes del año para Douglas Haig. Un partido que puede marcar un punto de inflexión y comenzar a definir el rumbo del Fogonero en la recta decisiva de la primera fase del Torneo Federal A.