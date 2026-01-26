lunes 26 de enero de 2026
    • Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

    Durante las vacaciones, muchas familias de Pergamino, y en general del país, recurren a las cajas de seguridad para proteger sus bienes.

    26 de enero de 2026 - 17:06
    Muchas familias que salen de vacaciones en verano recurren a las cajas de seguridad.

    Con la llegada de las vacaciones de verano y el aumento de los viajes, una mayor cantidad de viviendas permanece deshabitada durante varios días o incluso semanas. En este contexto, Hausler, compañía del grupo financiero Mills Capital Group, especializada en cajas de seguridad privadas, registra un incremento en la demanda de cajas de seguridad privadas durante los meses estivales.

    Durante el mes de febrero se desarrollará una nueva edición de la Colonia de Robótica, una propuesta educativa que busca acercar a niños y niñas de entre 8 y 13 años al mundo de la tecnología desde el juego, la experimentación y la creación colectiva.

Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica

    Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica
    Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino a cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.
    Cultura y espectáculos

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    Protección de los bienes en vacaciones

    La ausencia prolongada del hogar no solo incrementa la exposición al riesgo de robos domiciliarios en Pergamino, sino también a otros eventos como incendios, pérdidas de agua o fallas eléctricas. Frente a este escenario, el resguardo de ahorros, documentación, escrituras y objetos de valor ocupa un lugar central en la agenda de seguridad de familias, profesionales e inversores, especialmente en grandes centros urbanos.

    En paralelo, se consolida un cambio en los hábitos de custodia patrimonial. Durante décadas, el resguardo de activos físicos estuvo asociado casi exclusivamente al sistema bancario. Sin embargo, en los últimos años, la menor disponibilidad de cajas de seguridad, los costos crecientes y la rigidez operativa llevaron a muchos usuarios a replantear esa alternativa. Así, la búsqueda de soluciones externas al hogar y al sistema bancario tradicional se intensifica, con el objetivo de reducir la exposición al riesgo y proteger bienes de valor en momentos de especialmente en contextos de ausencias prolongadas ausencia prolongada.

    Mayor seguridad en general

    “En períodos como las vacaciones se hacen más visibles las limitaciones del resguardo doméstico. Desde una mirada de gestión patrimonial, proteger activos físicos forma parte de la misma lógica de planificación que ordena las decisiones financieras. Contar con soluciones de custodia diseñadas para ese fin permite reducir la exposición al riesgo y ganar previsibilidad”, señala Carlos Krigun, socio y presidente de Mills Capital Group.

    La experiencia del sector muestra que los meses de verano concentran uno de los mayores niveles de riesgo para las viviendas, en línea con el incremento del movimiento turístico. Enero y febrero suelen destacarse como los períodos más sensibles, lo que impulsa a muchas personas a revisar dónde y cómo resguardan sus valores.

    A diferencia del resguardo en el hogar, las cajas de seguridad privadas operan en entornos concebidos exclusivamente para minimizar riesgos y preservar la confidencialidad. Se trata de espacios donde la seguridad y la discreción forman parte del mismo diseño operativo, con esquemas de acceso controlado y procesos pensados para reducir la exposición y el contacto innecesario.

    Sistemas modernos

    En ese marco, los sistemas modernos de custodia incorporan tecnología aplicada a garantizar privacidad y control, como identificación biométrica, accesos automatizados y monitoreo permanente, combinados con esquemas de atención personalizada y horarios extendidos. Esta lógica, que prioriza seguridad sin resignar discreción, explica el aumento en la demanda de este tipo de servicios durante la temporada de vacaciones por parte de familias, profesionales y empresarios.

    Así, el verano y los viajes actúan como un punto de inflexión para revisar los hábitos de resguardo. Las ausencias prolongadas ponen en primer plano la necesidad de esquemas de custodia adecuados, reflejando un cambio más profundo en la relación de las personas con la seguridad patrimonial.

    Vacaciones con ciencia y creatividad en San Nicolás: crece la colonia de robótica

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

    Alcohol, documentación y motos: intensifican los controles de tránsito en la ciudad

    Pergamino fortalece su política de niñez y adolescencia junto a Unicef Argentina

    Carnaval en familia en Manuel Ocampo: llega Ocam Feria Las Plazas Unen

    Se cumplieron 29 años del crimen de Francisco "Pancho" Torrecilla, el caso que marcó a Pergamino

    Destino San Javier emocionó al público de Pergamino con un show multitudinario en Parque Belgrano, en el marco de los 400 años de La Dormida.

    Ante 23 mil personas, Destino San Javier emocionó en Pergamino en los 400 años de La Dormida

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

    Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor
    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Seguros: advierten a actuarios sobre intentos de contacto fraudulentos

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Provincia de Buenos Aires: otra vez aumentaron las tarifas de las multas de tránsito

    Dividen sin cerrar, suman diseño y recuperan un gesto clásico con mirada contemporánea.

    Puertas holandesas: tendencia en diseño y arquitectura en 2026

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

    Calor en Pergamino: recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica