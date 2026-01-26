Vacaciones con cuidado: crece la demanda de cajas de seguridad privadas para resguardar bienes de valor

Con la llegada de las vacaciones de verano y el aumento de los viajes, una mayor cantidad de viviendas permanece deshabitada durante varios días o incluso semanas. En este contexto, Hausler, compañía del grupo financiero Mills Capital Group, especializada en cajas de seguridad privadas , registra un incremento en la demanda de cajas de seguridad privadas durante los meses estivales.

La ausencia prolongada del hogar no solo incrementa la exposición al riesgo de robos domiciliarios en Pergamino, sino también a otros eventos como incendios, pérdidas de agua o fallas eléctricas. Frente a este escenario, el resguardo de ahorros, documentación, escrituras y objetos de valor ocupa un lugar central en la agenda de seguridad de familias, profesionales e inversores, especialmente en grandes centros urbanos.

En paralelo, se consolida un cambio en los hábitos de custodia patrimonial. Durante décadas, el resguardo de activos físicos estuvo asociado casi exclusivamente al sistema bancario. Sin embargo, en los últimos años, la menor disponibilidad de cajas de seguridad, los costos crecientes y la rigidez operativa llevaron a muchos usuarios a replantear esa alternativa. Así, la búsqueda de soluciones externas al hogar y al sistema bancario tradicional se intensifica, con el objetivo de reducir la exposición al riesgo y proteger bienes de valor en momentos de especialmente en contextos de ausencias prolongadas ausencia prolongada.

“En períodos como las vacaciones se hacen más visibles las limitaciones del resguardo doméstico. Desde una mirada de gestión patrimonial, proteger activos físicos forma parte de la misma lógica de planificación que ordena las decisiones financieras. Contar con soluciones de custodia diseñadas para ese fin permite reducir la exposición al riesgo y ganar previsibilidad”, señala Carlos Krigun, socio y presidente de Mills Capital Group .

La experiencia del sector muestra que los meses de verano concentran uno de los mayores niveles de riesgo para las viviendas, en línea con el incremento del movimiento turístico. Enero y febrero suelen destacarse como los períodos más sensibles, lo que impulsa a muchas personas a revisar dónde y cómo resguardan sus valores.

A diferencia del resguardo en el hogar, las cajas de seguridad privadas operan en entornos concebidos exclusivamente para minimizar riesgos y preservar la confidencialidad. Se trata de espacios donde la seguridad y la discreción forman parte del mismo diseño operativo, con esquemas de acceso controlado y procesos pensados para reducir la exposición y el contacto innecesario.

Sistemas modernos

En ese marco, los sistemas modernos de custodia incorporan tecnología aplicada a garantizar privacidad y control, como identificación biométrica, accesos automatizados y monitoreo permanente, combinados con esquemas de atención personalizada y horarios extendidos. Esta lógica, que prioriza seguridad sin resignar discreción, explica el aumento en la demanda de este tipo de servicios durante la temporada de vacaciones por parte de familias, profesionales y empresarios.

Así, el verano y los viajes actúan como un punto de inflexión para revisar los hábitos de resguardo. Las ausencias prolongadas ponen en primer plano la necesidad de esquemas de custodia adecuados, reflejando un cambio más profundo en la relación de las personas con la seguridad patrimonial.