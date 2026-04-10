Más estudiantes se suman a los beneficios de Sube y el boleto gratuito

A través de la Dirección de Juventud y con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, se llevó adelante un nuevo operativo Sube en la sede de la Universidad destinado a facilitar el acceso al boleto estudiantil gratuito. Durante la jornada, más de 70 estudiantes universitarios pudieron realizar distintos trámites vinculados con la tarjeta Sube, entre ellos la gestión inicial, la actualización de datos y la activación del beneficio que permite viajar sin costo en el transporte público.

Potenciate en Pergamino: este fin de semana será la 11º edición de la feria que impulsa el talento emprendedor

La actividad se desarrolló en dos turnos, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, para permitir que una mayor cantidad de jóvenes pudiera acercarse sin interferir con el cursado de las materias. El operativo contó además con la participación y el acompañamiento del centro de estudiantes de la casa de estudios, que colaboró en la difusión de la propuesta y en la organización de la atención.

Desde el Municipio destacaron la importante convocatoria alcanzada en la sede universitaria y remarcaron que este tipo de acciones forman parte de una política orientada a acercar servicios y herramientas a los jóvenes de Pergamino . En este sentido, el director de Juventud, Axel Toledo, subrayó la relevancia de continuar generando espacios de atención descentralizados para que los estudiantes puedan resolver los trámites cerca de los lugares donde estudian.

“Estas acciones forman parte de una política de acompañamiento a las juventudes. Es fundamental acercar las herramientas con las que cuenta el Estado municipal. El boleto estudiantil ayuda a que el transporte no sea un motivo de deserción”, expresó el funcionario.

Sube en más sectores

Tras la positiva experiencia registrada en la Universidad, el Municipio confirmó que los operativos continuarán en distintos puntos de Pergamino, con el objetivo de llegar a estudiantes de todos los niveles educativos. La próxima jornada tendrá lugar el jueves 16 de abril en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 5, ubicado en Scalabrini Ortiz 472. Allí se atenderá en dos turnos, a las 10:00 y a las 16:00, y estará destinada a estudiantes terciarios.

En tanto, el miércoles 22 de abril se realizará un nuevo operativo en el Galpón de Juventud, entre las 18:30 y las 21:00. En ese caso, la convocatoria estará abierta a estudiantes de todos los niveles, tanto secundarios como terciarios y universitarios.

Boleto estudiantil gratuito

Desde la Dirección de Juventud invitaron a los interesados a acercarse en las fechas previstas para aprovechar estas jornadas, que permiten simplificar los trámites y realizar la gestión de manera rápida y gratuita.

Para obtener más información, los estudiantes pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477 665731 o consultar las redes sociales del área en Instagram, a través de la cuenta @jovenesperga.