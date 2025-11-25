Mariano Bocanera será el nuevo presidente del Consejo Escolar de Pergamino

Los consejeros escolares Mariano Bocanera y Matías Moyano junto al Intendente Javier Martínez en un acto oficial.

En la mañana de este martes en la sala de deliberaciones del Consejo Escolar se desarrolló la sesión preparatoria para establecer las autoridades del organismo educativo para los próximos dos años, en la que eligieron a Mariano Bocanera como presidente.

El abogado sucederá a la profesora Mariela Llop en el período 2025 - 2027, desde el 10 de diciembre; pero en la práctica la asunción será el miércoles 5 de diciembre en una ceremonia oficial.

El vice presidente del organismo educativo será el docente de Educación Física Matías Moyano y los demás integrantes del organismo educativo son: Silvia Yotti, como secretaria; Gonzalo Aguerre, tesorero y los vocales que asumirán son Fabricio Bernaus y Cinthia García.

La votación para elegir las autoridades fue mayoritariamente en favor de los consejeros escolares del bloque del oficialismo municipal.

Bocanera; Moyano; Yotti y Aguerre son consejeros escolares que están alineados políticamente con la gestión del Intendente Javier Martínez.

En tanto, Fabricio Bernaus, de Fuerza Patria, y Cinthia de La Libertad Avanza, se incorporan al ser electos por el voto popular en las últimas elecciones.

Las consejeras escolares que culminan sus mandatos populares son: Mariela Llop y Analia Capriotti; quienes en distintos períodos presidieron el organismo educativo.