martes 25 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Mariano Bocanera será el nuevo presidente del Consejo Escolar de Pergamino

    El abogado presidirá el organismo educativo junto a Matías Moyano; Gonzalo Aguerre; Silvia Yotti y Fabricio Bernaus y Cinthia García.

    25 de noviembre de 2025 - 20:01
    Los consejeros escolares Mariano Bocanera y Matías Moyano junto al Intendente Javier Martínez en un acto oficial.

    Los consejeros escolares Mariano Bocanera y Matías Moyano junto al Intendente Javier Martínez en un acto oficial.

    LA OPINION

    En la mañana de este martes en la sala de deliberaciones del Consejo Escolar se desarrolló la sesión preparatoria para establecer las autoridades del organismo educativo para los próximos dos años, en la que eligieron a Mariano Bocanera como presidente.

    Lee además
    Los profesionales que cumplieron sus bodas de oro junto a integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Médicos.

    Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires
    No hay límite de edad para colocarse el DIU hormonal.

    Nueva jornada de salud sexual en el Hospital San José: este viernes colocarán DIU hormonal

    El abogado sucederá a la profesora Mariela Llop en el período 2025 - 2027, desde el 10 de diciembre; pero en la práctica la asunción será el miércoles 5 de diciembre en una ceremonia oficial.

    El vice presidente del organismo educativo será el docente de Educación Física Matías Moyano y los demás integrantes del organismo educativo son: Silvia Yotti, como secretaria; Gonzalo Aguerre, tesorero y los vocales que asumirán son Fabricio Bernaus y Cinthia García.

    La votación para elegir las autoridades fue mayoritariamente en favor de los consejeros escolares del bloque del oficialismo municipal.

    Bocanera; Moyano; Yotti y Aguerre son consejeros escolares que están alineados políticamente con la gestión del Intendente Javier Martínez.

    En tanto, Fabricio Bernaus, de Fuerza Patria, y Cinthia de La Libertad Avanza, se incorporan al ser electos por el voto popular en las últimas elecciones.

    Las consejeras escolares que culminan sus mandatos populares son: Mariela Llop y Analia Capriotti; quienes en distintos períodos presidieron el organismo educativo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

    Nueva jornada de salud sexual en el Hospital San José: este viernes colocarán DIU hormonal

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9

    25N en Pergamino: arte, comunidad y acción para visibilizar la violencia contra las mujeres

    Douglas perdió la ida de la semis con Atlético Rafaela

    El tóxico y la tóxica: una pareja atrapada en un ciclo de disputas frecuentes inquieta a los vecinos

    Anahí Sánchez perdió por puntos con Stephanie Piñeiro en Puerto Rico

    En análisis: la ruta 188 se integraría al RIGI en busca de una reconstrucción completa

    Con la ilusión encendida, Douglas va por otro triunfo en el Miguel Morales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El joven cantante Franco Torqui, representante de la nueva generación del tango, se destacó en Bienvenidos a ganar.
    Cultura y espectáculos

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El preso fugado Andrés Agustín Castro (27) fue recapturado en la noche de este martes en una casa de San Martín y República de Croacia.

    Recapturaron al quinto preso evadido, tras un operativo continuo que abarcó más de 24 horas de búsqueda
    El choque del camión contra el árbol provocó la caída del tronco y las ramas sobre el vehículo en martes a las 13:00 en Monteagudo y Pueyrredón.

    Un camión derribó un árbol en calle Monteagudo y generó un operativo preventivo sin heridos en pleno centro

    El choque entre un auto y una moto dejó a dos personadas lesionadas de consideración.

    El choque entre un auto y una moto dejó dos personas heridas en Vicente López y Bombero Esquivel

    El choque frontal del Renault Koleos con el lateral izquierdo del Volkswagen Gol quedó evidenciado por los daños en ambos vehículos.

    Las dos conductoras resultaron ilesas tras el choque un par de autos en la esquina de Castelli y Alem

    KIBÓ, el nuevo proyecto de NYMZ Arquitectos combina diseño contemporáneo, eficiencia y calidad constructiva en cada detalle.

    KIBÓ: un proyecto que combina diseño, luz natural y seguridad