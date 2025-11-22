Gran desempeño pergaminense en competencias internacionales de fitness

Andrés Horak junto a sus alumnos en el Fitness Challenge IFBB Argentina en Rosario.

En el Hotel Ariston de Rosario , los días 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo el torneo internacional “Noche de Campeones” de fisicoculturismo y fitness, que reunió a deportistas de Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina , con cerca de 100 atletas en competencia.

Entre ellos estuvo la pergaminense María Virginia Gómez , quien participó en las categorías Bikini Fitness Senior, Bikini Senior Challenge, Bikini Senior Máster y Fit Model, logrando dos segundos puestos y dos terceros. Su performance fue sobresaliente para coronar una temporada en la que también sobresalió en un torneo en Santa Fe, en todas sus categorías.

Además, en este 2025, en el Torneo Provincias Unidas , alcanzó cuatro primeros puestos y ganó un Overall , posicionándose como la mejor del evento entre todas las divisiones.

Gómez mantiene una preparación rigurosa que combina una dieta estricta y un entrenamiento exigente dirigido por su coach y preparador físico Andrés Horak , que la acompaña desde 2023. Su próximo objetivo es el Campeonato Argentino y el Sudamericano 2026.

Virginia Gómez

Fitness Challenge: Pergamino sumó nuevos campeones

Los mismos días, con premiación en el Hotel Ariston, se desarrolló el torneo Fitness Challenge IFBB Argentina, una disciplina dinámica que propone un circuito de seis estaciones donde cada atleta busca lograr la mayor cantidad de repeticiones en dos minutos.

Pergamino tuvo una destacada participación con cuatro representantes del Horak Fitness Gym, quienes obtuvieron destacados resultados. En categorías individuales: Jimena Woyton (Bronze): 349 puntos -campeona internacional-; Laila Lescano (Bronze): 269 puntos - subcampeona internacional; Ezequiel Camareiro (Masculino): 405 puntos - campeón internacional; y Antonio Ciateo (Silver Masculino): 266 puntos - Tercer puesto internacional.

Competencia de parejas mixtas: Jimena Woyton y Ezequiel Camareiro: 516 puntos - campeones internacionales-; Laila Lescano y Antonio Ciateo: 421 puntos - subcampeones internacionales.