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    • María Rodríguez segunda en Altas Cumbres y apunta a la Doble Bragado

    La pergaminense inició la temporada con un podio en la exigente Vuelta Altas Cumbres. Competirá en la 3° Doble Bragado femenina con el equipo Raleigh Femme.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    8 de abril de 2026 - 19:57
    María Rodríguez (a la izquierda) junto a sus compañeras de podio de la general.

    María Rodríguez (a la izquierda) junto a sus compañeras de podio de la general.

    MARIA RODRIGUEZ

    La ciclista pergaminense María Rodríguez tuvo un destacado inicio de temporada al lograr el segundo puesto en la clasificación general y el primer lugar en su categoría (Damas B1) en la exigente Vuelta Altas Cumbres 2026 de mountain bike, disputada el pasado fin de semana en Córdoba.

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    En un circuito de 82 kilómetros (Cura Brochero-Ambul) reconocido por su dureza, la representante local volvió a demostrar su nivel al completarlo en 4h. 01m. 56s. La prueba, considerada una de las más demandantes del calendario de MTB, puso a prueba la resistencia física y mental de los participantes, en un recorrido con importantes desniveles y terrenos técnicos.

    Podio Rodríguez

    “Primera carrera del año y no puedo estar más feliz con el resultado”, expresó Rodríguez en sus redes sociales tras la competencia. Destacó que se trató de “una carrera exigente, de esas que te prueban de principio a fin”, y remarcó que el logro “es el reflejo del trabajo y la constancia”.

    Rodríguez también agradeció el acompañamiento de su entorno, valorando el apoyo de su entrenador Adrián Gariboldi, su equipo de trabajo, sponsors y su familia, pilares fundamentales para alcanzar este resultado en el arranque de la temporada.

    Otras pergaminenses que compitieron en los 82K fueron María Victoria Carrillo (9° en la general y 4° en Damas B1 con un tiempo de 4h. 25m. 16s) y Cristel Novello (27° y 6° en Damas A2 -4h 58m. 59s-).

    Se viene la Doble Bragado femenina

    En la continuidad de su temporada, María Rodríguez volverá a competir el próximo fin de semana en la tercera edición de la Doble Bragado femenina, que se disputará entre el sábado y el domingo. Integrará el equipo Raleigh Femme, que también lo conformarán: Verónica Amati (Chivilcoy), Romina Caballo (Chivilcoy), Paola Allevato (Rojas), María Laura Rossi (Buenos Aires), Julieta Zurita (Tres Arroyos) y “Juli” Pereyra (Córdoba).

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