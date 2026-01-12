lunes 12 de enero de 2026
    • Douglas sigue armando el plantel: Marcos Giménez es el segundo refuerzo

    El mediocampista correntino se convirtió en la segunda incorporación para el Torneo Federal A 2026. Se suma a Facundo Perrone y a la renovación de Brian Meza.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    12 de enero de 2026 - 14:06
    Marcos Giménez jugó la pasada temporada en Guillermo Brown de Puerto Madryn.

    PRENSA DOUGLAS HAIG

    PRENSA DOUGLAS HAIG

    Douglas Haig continúa avanzando en el armado de su plantel con vistas al Torneo Federal A 2026, que comenzará a mediados de marzo, y este domingo confirmó de manera oficial a su segunda incorporación en el mercado de pases.

    Douglas abrió el mercado con la llegada del arquero Facundo Perrone

    Douglas abrió el mercado con la llegada del arquero Facundo Perrone
    En la ciudad de Pergamino, los espejos de agua habilitados para el desarrollo del programa durante 2026 son el Club Douglas Haig y el camping del sindicato SMATA.

    Casi 900 niños de Pergamino disfrutan del programa Escuelas Abiertas en Verano

    Se trata del mediocampista correntino Marcos Giménez, quien ya firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador del Rojinegro. El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del club con el mensaje “¡Bienvenido Marcos!”, dando así la bienvenida al volante derecho de 28 años, que llega para reforzar una zona clave del equipo que dirige Sebastián Cejas.

    Con experiencia en la categoría

    Giménez arriba a Douglas Haig tras disputar la última temporada con Guillermo Brown de Puerto Madryn, donde sumó minutos y continuidad en el Federal A. A lo largo de su carrera, el mediocampista construyó un recorrido importante en el ascenso argentino, con pasos por Sarmiento de Resistencia, Chaco For Ever, Mitre de Santiago del Estero y Sol de América de Formosa.

    Su incorporación apunta a fortalecer el mediocampo rojinegro con un jugador de recorrido, intensidad y adaptación a la categoría, aspectos valorados por el cuerpo técnico en esta etapa de armado del plantel.

    El armado del plantel 2026

    La llegada de Marcos Giménez se suma a la incorporación del arquero Facundo Perrone, primer refuerzo confirmado por el club, y a la renovación de Brian Meza, quien continuará una temporada más defendiendo la camiseta de Douglas Haig. De esta manera, la institución ya cuenta con movimientos concretos que marcan el inicio del proyecto deportivo para 2026.

    Con el inicio de la pretemporada cada vez más cerca (última semana de enero), la dirigencia y el cuerpo técnico continúan trabajando en la conformación de un plantel equilibrado, con competencia interna y aspiraciones de protagonismo. Douglas Haig ya comenzó a mover sus fichas en el mercado y a renovar la ilusión de su gente de cara a un nuevo desafío en el Torneo Federal A.

