lunes 03 de noviembre de 2025
    • Pergamino, entre los distritos con más calor y menos lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    El SMN anticipó que entre noviembre y enero el norte bonaerense, incluida Pergamino, tendrá temperaturas superiores a las normales.

    3 de noviembre de 2025 - 12:48
    Según el SMN, el termómetro se mantendrá elevado durante gran parte del trimestre.

    SALUD Y MEDICINA
    El SMN prevé que durante la madrugada y la mañana del martes se desarrollen tormentas de variada intensidad.

    ¿Se viene la lluvia?: probabilidad de tormenta para Pergamino tras una jornada calurosa
    Alfonso Domenech no pudo completar la final en el TC por segunda fecha consecutiva.

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

    En Pergamino y la región

    El informe trimestral del organismo, que contempla los meses de noviembre, diciembre y enero, indica que existe más de un 55% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores al promedio histórico en una amplia zona del centro y norte bonaerense, incluyendo Pergamino, San Nicolás, Ramallo, Colón, Rojas, Salto, Arrecifes, San Pedro, Baradero, Zárate, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Chacabuco, Junín y Carmen de Areco.

    Menos lluvias

    Según el pronóstico, el termómetro se mantendrá elevado durante gran parte del trimestre, mientras que las lluvias serán escasas. Esto podría agravar el déficit hídrico que ya afecta a sectores rurales de la región tras un año marcado por fuertes inundaciones y luego un período de rápida sequía.

    Para el resto de la provincia, el SMN prevé precipitaciones dentro de los valores normales o inferiores a lo normal, una tendencia que también alcanzará a otras zonas del país como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa y el oeste de la Patagonia.

    Así, Pergamino y los distritos vecinos deberán afrontar un verano adelantado, con jornadas de calor intenso y un régimen de lluvias limitado, condiciones que podrían impactar tanto en la vida cotidiana como en la producción agropecuaria.

