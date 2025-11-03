Pergamino, entre los distritos con más calor y menos lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

Según el SMN, el termómetro se mantendrá elevado durante gran parte del trimestre. SALUD Y MEDICINA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que desde noviembre y hasta enero gran parte del país experimentará temperaturas más altas de lo habitual y lluvias escasas. En la provincia de Buenos Aires, el norte será la región más afectada, con Pergamino entre los municipios que sentirán con mayor intensidad el calor y la falta de precipitaciones.

En Pergamino y la región El informe trimestral del organismo, que contempla los meses de noviembre, diciembre y enero, indica que existe más de un 55% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores al promedio histórico en una amplia zona del centro y norte bonaerense, incluyendo Pergamino, San Nicolás, Ramallo, Colón, Rojas, Salto, Arrecifes, San Pedro, Baradero, Zárate, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Chacabuco, Junín y Carmen de Areco.

Menos lluvias Según el pronóstico, el termómetro se mantendrá elevado durante gran parte del trimestre, mientras que las lluvias serán escasas. Esto podría agravar el déficit hídrico que ya afecta a sectores rurales de la región tras un año marcado por fuertes inundaciones y luego un período de rápida sequía.

Para el resto de la provincia, el SMN prevé precipitaciones dentro de los valores normales o inferiores a lo normal, una tendencia que también alcanzará a otras zonas del país como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa y el oeste de la Patagonia.

Así, Pergamino y los distritos vecinos deberán afrontar un verano adelantado, con jornadas de calor intenso y un régimen de lluvias limitado, condiciones que podrían impactar tanto en la vida cotidiana como en la producción agropecuaria.

Compartí esta nota en redes sociales:





