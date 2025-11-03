El Colegio de Escribanos de Pergamino se suma a la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario

Escribanos responderán consultas puntuales a temas comunitarios. COLEGIO DE ESCRIBANOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El próximo sábado 8, en la Sede de la Delegación Pergamino del Colegio de Escribanos, ubicada en Dr. Leandro N. Alem 623, de 10:00 a 12:00, se llevará a cabo la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario.

Dicha actividad impulsada por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), se realizará en forma simultánea en todo el país, con la colaboración de cada colegio notarial, teniendo como principal objetivo acercarse a la población y asesorar en todo aquello que resulte de interés para el ciudadano.

En este sentido, los colegas que participarán de esta jornada responderán consultas puntuales referidas a temáticas como protección de la vivienda familiar, autorizaciones para conducir o a menores para viajar, uniones convivenciales y pactos de convivencia, donaciones y testamentos, compraventa de inmuebles, régimen patrimonial del matrimonio, o sociedades y contratos, directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, entre otros.

Más información en www.colescba.org.ar

