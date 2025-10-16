jueves 16 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Lucía Fainboim en Pergamino: disertará este viernes sobre "Las infancias en la era digital"

    De la mano de la Fundación CRUP, Lucía Fainboim, brindará herramientas para una educación consciente en un mundo hiperconectado.

    16 de octubre de 2025 - 15:30
    El objetivo es brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en el entorno digital.

    El objetivo es brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en el entorno digital.

    INFOBAE

    La Fundación CRUP, en su misión de aportar al desarrollo educativo de la comunidad, convoca a la charla que dará Lucía Fainboim este viernes en Pergamino.

    Lee además
    plazas davila y 9 de julio: el intendente de pergamino recorrio las obras que se llevan adelante

    Plazas Dávila y 9 de Julio: el intendente de Pergamino recorrió las obras que se llevan adelante
    pergamino pinta el cambio: un nuevo codigo de colores para ordenar el transito

    Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito

    La misma está dirigida a familias, docentes y profesionales ya que la temática de la charla es: "Las infancias en la era digital". Este encuentro fundamentalmente busca generar un espacio de reflexión sobre los desafíos que plantea la tecnología en los procesos de crianza y educación.

    La jornada se llevará a cabo este viernes a las 18:00 en el Museo Municipal de Bellas Artes de Pergamino (Alsina 165).

    El seminario, subtitulado "Un espacio para que familias, docentes y profesionales pensemos juntos los desafíos de la crianza y la educación en un mundo hiperconectado", abordará temáticas cruciales como la Convivencia Digital, el Bienestar Digital y el uso responsable de las Pantallas.

    El objetivo es brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en el entorno digital.

    Fainboim
    Luc&iacute;a Fainboim estar&aacute; en Pergamino este viernes.

    Lucía Fainboim estará en Pergamino este viernes.

    Consultora en Crianza Digital

    La charla estará a cargo de Lucía Fainboim, una destacada consultora especialista en Ciudadanía y Crianza Digital.

    Lucía es licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y posee una Diplomatura en Educación, Imágenes y Medios (Flacso), además de ser Maestranda en Educación (UNQ). Es cofundadora y Directora de Bienestar Digital y coordina el área de convivencia y ciudadanía digital en la Red La Salle Argentina-Paraguay.

    Su experiencia de más de quince años en investigación y liderazgo de proyectos vinculados a la temática la ha llevado a ser autora de numerosas guías y publicaciones didácticas. Es autora del libro "Cuidar las infancias en la era digital" (Noveduc) y

    colaboradora en organizaciones internacionales como UNICEF y OEA. Su formación y recorrido la posicionan como una voz experta para abordar este tema urgente en la sociedad actual.

    Donación a la Escuela 503

    La participación en este evento tiene un valor solidario de 5.000 pesos. Como en todas las iniciativas de la Fundación CRUP, el 100% de lo recaudado será donado a una institución local: la Escuela N° 503 de Pergamino.

    Las inscripciones se gestionan por WhatsApp al 2477-226321.

    La Fundación CRUP invita a toda la comunidad a ser parte de esta conversación esencial para el desarrollo saludable de las infancias en la era digital.

    Compromiso de la Fundación CRUP

    La Fundación CRUP reafirma su compromiso con la comunidad educativa y social de Pergamino, generando espacios de formación que fortalecen la calidad de la educación, impulsan el desarrollo personal y promueven el progreso de la región.

    Con esta iniciativa, se busca no solo brindar una capacitación técnica, sino también sembrar la idea de que liderar con la palabra es liderar con conciencia, respeto e inspiración.

    Temas
    Seguí leyendo

    Plazas Dávila y 9 de Julio: el intendente de Pergamino recorrió las obras que se llevan adelante

    Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito

    Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Pergamino Básquet cerró su plantel y juega el primer amistoso

    La Municipalidad de Pergamino pide cuidar los contenedores de basura

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Juegos Bonaerenses: más medallas para Pergamino y llegó la primera de oro

    La canasta alimentaria pergaminense subió 2,47% en septiembre y los supermercados encabezaron los aumentos

    Julia Riera, nuevamente convocada al equipo argentino para la Billie Jean King Cup

    10 años de música coral: el Coro Femenino Pergamino se presenta con invitados especiales

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Llegó el día del primer amistoso de Pergamino Básquet. El rival, Ciclista Juninense.

    Pergamino Básquet cerró su plantel y juega el primer amistoso

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Plazas Dávila y 9 de Julio: el intendente de Pergamino recorrió las obras que se llevan adelante

    Plazas Dávila y 9 de Julio: el intendente de Pergamino recorrió las obras que se llevan adelante
    Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito

    Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito

    Massimo Troisi y Philippe Noiret en Il Postino (1994).
    Cultura

    Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    El objetivo es brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en el entorno digital.

    Lucía Fainboim en Pergamino: disertará este viernes sobre "Las infancias en la era digital"

    Día Mundial de la Alimentación. No es una efeméride más: es una invitación a mirar de frente nuestros sistemas alimentarios y a defender un derecho básico”.
    Salud y bienestar

    Día Mundial de la Alimentación: la seguridad alimentaria como desafío colectivo