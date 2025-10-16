Lucía Fainboim en Pergamino: disertará este viernes sobre "Las infancias en la era digital"

El objetivo es brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en el entorno digital.

La Fundación CRUP , en su misión de aportar al desarrollo educativo de la comunidad, convoca a la charla que dará Lucía Fainboim este viernes en Pergamino.

Pergamino pinta el cambio: un nuevo código de colores para ordenar el tránsito

Plazas Dávila y 9 de Julio: el intendente de Pergamino recorrió las obras que se llevan adelante

La misma está dirigida a familias, docentes y profesionales ya que la temática de la charla es: "Las infancias en la era digital". Este encuentro fundamentalmente busca generar un espacio de reflexión sobre los desafíos que plantea la tecnología en los procesos de crianza y educación.

La jornada se llevará a cabo este viernes a las 18:00 en el Museo Municipal de Bellas Artes de Pergamino (Alsina 165).

El seminario, subtitulado "Un espacio para que familias, docentes y profesionales pensemos juntos los desafíos de la crianza y la educación en un mundo hiperconectado", abordará temáticas cruciales como la Convivencia Digital, el Bienestar Digital y el uso responsable de las Pantallas.

El objetivo es brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para acompañar a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo en el entorno digital.

Fainboim Lucía Fainboim estará en Pergamino este viernes. LUCIA FAINBOIM

Consultora en Crianza Digital

La charla estará a cargo de Lucía Fainboim, una destacada consultora especialista en Ciudadanía y Crianza Digital.

Lucía es licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y posee una Diplomatura en Educación, Imágenes y Medios (Flacso), además de ser Maestranda en Educación (UNQ). Es cofundadora y Directora de Bienestar Digital y coordina el área de convivencia y ciudadanía digital en la Red La Salle Argentina-Paraguay.

Su experiencia de más de quince años en investigación y liderazgo de proyectos vinculados a la temática la ha llevado a ser autora de numerosas guías y publicaciones didácticas. Es autora del libro "Cuidar las infancias en la era digital" (Noveduc) y

colaboradora en organizaciones internacionales como UNICEF y OEA. Su formación y recorrido la posicionan como una voz experta para abordar este tema urgente en la sociedad actual.

Donación a la Escuela 503

La participación en este evento tiene un valor solidario de 5.000 pesos. Como en todas las iniciativas de la Fundación CRUP, el 100% de lo recaudado será donado a una institución local: la Escuela N° 503 de Pergamino.

Las inscripciones se gestionan por WhatsApp al 2477-226321.

La Fundación CRUP invita a toda la comunidad a ser parte de esta conversación esencial para el desarrollo saludable de las infancias en la era digital.

Compromiso de la Fundación CRUP

La Fundación CRUP reafirma su compromiso con la comunidad educativa y social de Pergamino, generando espacios de formación que fortalecen la calidad de la educación, impulsan el desarrollo personal y promueven el progreso de la región.

Con esta iniciativa, se busca no solo brindar una capacitación técnica, sino también sembrar la idea de que liderar con la palabra es liderar con conciencia, respeto e inspiración.